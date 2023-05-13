Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг встретился с избирателями в Ханое в преддверии пятой сессии НС

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и депутаты Национального собрания (НС) Ханоя встретились с избирателями в столичных районах Бадинь, Донгда и Хай Ба Чынг 13 мая в преддверии пятой сессии НС 15-го созыва.
  Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (второй слева) встречается с избирателями в Ханое. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и депутаты Национального собрания (НС) Ханоя встретились с избирателями в столичных районах Бадинь, Донгда и Хай Ба Чынг 13 мая в преддверии пятой сессии НС 15-го созыва.

Заслушав отчет о реакции министерств, секторов и столицы на их мнения, высказанные во время последней встречи, избиратели высоко оценили ответы и выразили свою веру в ориентиры и политику Партии и Государства.

В частности, избиратели высоко оценили прогресс в борьбе с коррупцией, когда многие дела были строго урегулированы, что повысило доверие людей к руководству Партии.

Они выразили надежду на активизацию усилий по предотвращению коррупции и негативных явлений и борьбе с ними.

Избиратели просили принять более решительные меры для решения проблем в области безопасности пищевых продуктов, а также доработать правила использования социальных сетей.

Избиратели также высказали свои идеи по ряду вопросов проекта Закона о земле (с поправками).

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг ознакомился со всеми мнениями избирателей и пообещал направить их в НС для обсуждения.

Говоря о борьбе с коррупцией, генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул решимость Партии и Государства в этой работе. Он сказал, что для эффективного предотвращения и борьбы с коррупцией и негативными явлениями необходимо показать сильные результаты в партийном строительстве и исправлении, не допуская падения политической идеологии, морали и образа жизни.

Что касается борьбы с коррупцией, лидер партии подчеркнул решимость партии и государства в этой работе. Он сказал, что для эффективного предотвращения коррупции и негативных явлений и борьбы с ними необходимо продемонстрировать высокие результаты в партийном строительстве и исправлении положения, не допуская деградацию политической идеологии, морали и образа жизни.

Он сказал, что провинциальные руководящие комитеты по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями должны работать эффективно, мобилизуя участие всех людей в этой работе.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top