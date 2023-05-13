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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг встретился с избирателями в Ханое в преддверии пятой сессии НС
Заслушав отчет о реакции министерств, секторов и столицы на их мнения, высказанные во время последней встречи, избиратели высоко оценили ответы и выразили свою веру в ориентиры и политику Партии и Государства.
В частности, избиратели высоко оценили прогресс в борьбе с коррупцией, когда многие дела были строго урегулированы, что повысило доверие людей к руководству Партии.
Они выразили надежду на активизацию усилий по предотвращению коррупции и негативных явлений и борьбе с ними.
Избиратели просили принять более решительные меры для решения проблем в области безопасности пищевых продуктов, а также доработать правила использования социальных сетей.
Избиратели также высказали свои идеи по ряду вопросов проекта Закона о земле (с поправками).
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг ознакомился со всеми мнениями избирателей и пообещал направить их в НС для обсуждения.
Говоря о борьбе с коррупцией, генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул решимость Партии и Государства в этой работе. Он сказал, что для эффективного предотвращения и борьбы с коррупцией и негативными явлениями необходимо показать сильные результаты в партийном строительстве и исправлении, не допуская падения политической идеологии, морали и образа жизни.
Что касается борьбы с коррупцией, лидер партии подчеркнул решимость партии и государства в этой работе. Он сказал, что для эффективного предотвращения коррупции и негативных явлений и борьбы с ними необходимо продемонстрировать высокие результаты в партийном строительстве и исправлении положения, не допуская деградацию политической идеологии, морали и образа жизни.
Он сказал, что провинциальные руководящие комитеты по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями должны работать эффективно, мобилизуя участие всех людей в этой работе.