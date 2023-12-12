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Генсек ЦК КПВ: Вьетнам всегда поддерживает развитие Камбоджи

Вьетнам всегда поддерживает процесс национального строительства и развития Камбоджи, заявил Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг премьер-министру и зампредседателю правящей Народной партии Камбоджи (НПК) Самдеку Моха Борвору Типадей Хун Манету на приеме в Ханое 11 декабря.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и премьер-министр и зампредседатель Камбоджийской народной партии (КНП) Самдеч Моха Борвор Тхипадей Хун Манет. Фото: ВИA  
Генсек ЦК КПВ выразил уверенность в том, что под правлением короля, под руководством Сената и Национального собрания, а также под управлением правительства во главе с премьер-министром Хун Мане камбоджийский народ продолжит добиваться новых и еще больших успехов, успешно реализуя политическую платформу НПК на период 2023 - 2028 годов и пятиугольную стратегию, разработанную правительством.

Подчеркнув традицию солидарности и взаимной поддержки между КПВ и НПК и двумя странами, а также назвав отношения между КПВ, НПК и Народно-революционной партией Лаоса (ЛНРП) и тремя народами Индокитая как ценное достояние и величайший и важнейший источник силы, он сказал, что, в новый период обеим сторонам необходимо продолжать сохранять и поддерживать вьетнамо-камбоджийские отношения для дальнейшего развития.

Генсек ЦК КПВ предложил обеим сторонам эффективно реализовать содержание встречи между высшими руководителями двух партий, встречи между главами КПВ, НПК и ЛНРП по различным вопросам и соглашение о сотрудничестве, достигнутое на 20-м заседании Совместной вьетнамско-камбоджийской комиссии.

Принимающая сторона призвала правительства двух стран направить министерства, ведомства и населенные пункты на укрепление сотрудничества, обмен опытом, достижение прорывов в экономическом сотрудничестве, укрепление связей между экономиками двух стран, укрепление основы сотрудничества в области обороны и безопасности и тесное сотрудничество на глобальных и региональных форумах.

Премьер-министр Хун Мане, в свою очередь, выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ будет добиваться все больших успехов, успешно реализуя резолюцию, принятую 13-м всевьетнамским съездом КПВ.

Он выразил гордость за свой вклад в укрепление и развитие камбоджийско-вьетнамских отношений на различных должностях в камбоджийской армии и молодежном союзе в прошлом и на нынешнем посту премьер-министра.

Выразив глубокую благодарность Вьетнаму за его поддержку Камбоджи в ее прошлой борьбе за национальное освобождение и спасение камбоджийского народа от геноцидного режима, а также в нынешнем деле развития страны, он подтвердил, что Камбоджа объединит усилия с Вьетнамом для защиты, сохранения и дальнейшего развития двусторонних отношений на новую высоту и передачи их будущим поколениям.

Информируя генсека ЦК КПВ об итогах своих переговоров с премьер-министром Фам Минь Тьинем, премьер-министр Хун Мане подтвердил, что Камбоджа будет продолжать следовать стратегиям развития, руководящим принципам и внешней политике, установленным НПК, а также дорожить, развивать и углублять свои связи с Вьетнамом.

Он пообещал тесно сотрудничать с Вьетнамом для эффективного выполнения договоров и соглашений, достигнутых высшими руководителями КПВ, НПК и двух стран, помогая таким образом сохранять и укреплять солидарность между двумя партиями, государствами и народами двух стран, а также между КПВ, CPP и ЛНРП, а также между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом.

ВИА/ИЖВ

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