Генсек То Лам: Решительное осуществление Резолюций придаст новый импульс и создаст мощный толчок для прорыва
Быстро перейти от «принятия линии» к «управлению реализацией»
Выступая на конференции, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что сквозной дух Резолюции № 59 и трёх резолюций № 70–71–72 заключается в быстром переходе от «принятия линии» к «управлению реализацией», при этом народ и бизнес должны находиться в центре, а практическая эффективность служить мерилом. Каждому органу, организации и индивиду следует превратить содержание Резолюций в повседневную работу, в конкретные программы действий с ресурсами, сроками, индикаторами, механизмами мониторинга и подотчётности.
Для обеспечения единого руководства и слаженной координации, «чтобы дойти до низового уровня», Генсек отметил необходимость создания Центрального руководящего комитета по каждой резолюции или Центрального руководящего комитета по реализации всех резолюций Политбюро; разработки «цифровой панели управления», открытой и обновляемой еженедельно и ежемесячно, для отслеживания ключевых показателей, узких мест и прогресса реализации каждой резолюции.
По Резолюции 59, Генсек отметил, что международная интеграция является стратегическим двигателем, при этом внутренняя сила играет решающую роль; необходимо одновременно укреплять внутренний потенциал и эффективно использовать внешние ресурсы, тесно связывая интеграцию с защитой национальных интересов, сочетая сотрудничество и борьбу. Следует повышать исполнительскую способность и совершенствовать институты и политику, устранять узкие места в выполнении международных обязательств, ускорять адаптацию международного права во внутреннее законодательство.
Нужно активнее привлекать высококачественные ПИИ, особенно от ведущих мировых корпораций, играющих ключевую роль в глобальных цепочках поставок — ИТ, телекоммуникации, полупроводники, искусственный интеллект. Важно развивать центральную роль и активное, творческое участие народа, предприятий и местных органов власти, связывая международную и внутреннюю интеграцию, соединяя регионы и отрасли, исследование и внедрение.
Что касается Резолюции №70, то её ключевая цель заключается в том, чтобы энергетическая система была безопасной и стабильной, с надёжными резервами; обеспечивать достаточные ресурсы для производства и жизни; переходить к «зелёной» модели с низким уровнем выбросов; функционировать умно на цифровой основе и обеспечивать разумные, прозрачные затраты. До 2030 года необходимо достичь резервной мощности не менее 15%, существенно снизить потери электроэнергии, увеличить долю чистой энергии, выстроить конкурентные и прозрачные рыночные механизмы электроэнергии с чёткой дорожной картой.
Стратегический прорыв — это гарантия энергетической безопасности, устойчивое развитие и реализация обязательства Net Zero к 2050 году. Три ключевых направления: институциональная реформа; создание условий для привлечения социальных ресурсов, особенно частного сектора, к инвестициям в возобновляемую энергетику, транспортировку и распределение; обеспечение того, чтобы развитие энергетики соответствовало институтам социалистической ориентированной рыночной экономики, было связано с прогрессом и социальной справедливостью, социальным обеспечением, защитой национальной обороны, безопасности и окружающей среды.
Что касается Резолюции №71, Генсекретарь отметил, что образование и подготовка кадров определяются как приоритетная государственная политика, ключевой двигатель развития страны. Инвестиции в образование — это инвестиции в «национальный источник жизненной силы», это инвестиции в будущее нации. Образование и подготовка кадров — важнейшее звено, главный фактор роста производительности, прорыва конкурентоспособности страны, реализации устремлений к развитию. Подход: «Качество — в основе, учитель — в центре, технологии — рычаг».
Выделено 8 основных направлений: создание национальных стандартов выпускников; обязательная аккредитация и публичные рейтинги; реформа программ и оценивания, борьба с формализмом и репетиторством, внедрение стандартизированного тестирования и акцент на ключевые навыки; прорыв в подготовке педагогов; продвижение автономии вузов в сочетании с подотчётностью, совместная разработка программ с бизнесом, оплачиваемая практика, центры инноваций; обновление профтехобразования, модель дуального обучения, цифровые сертификаты, оценка предприятиями; цифровизация образования; целевое образовательное финансирование и интернационализация.
Что касается Резолюции №72, Генсек подчеркнул: профилактика — ключ; база — фундамент; народ — в центре. Цель — увеличение продолжительности здоровой жизни, снижение расходов больных, цифровизация системы, укрепление первичной медицины, повышение качества услуг и удовлетворённости пациентов.
9 групп решений: усиление профилактической медицины и общественного здоровья; развитие первичного звена и семейной медицины; всеобщее медстрахование с оплатой по ценности; развитие автономии больниц под контролем — тарифы по себестоимости, открытость качества, прозрачные централизованные закупки, борьба с групповыми интересами; обеспечение лекарственной, медицинской и вакцинной безопасности; внимание к психическому здоровью и профзаболеваниям, интеграция в школьную и рабочую медицину; всесторонняя школьная медицина; цифровизация здравоохранения; развитие кадрового потенциала медицины.
Новый импульс развития страны
Генсек отметил, что новый импульс развития страны формируется за счёт органических связей между резолюциями. Эти опоры укрепляются единой институциональной системой, строгой исполнительской дисциплиной, данными для управления и умным распределением ресурсов. Когда каждое «колесо» работает синхронно, «механизм» национального развития будет ускоряться устойчиво.
Генсек подчеркнул, что решительная и согласованная реализация четырёх Резолюций создаст новые драйверы, обеспечит мощный толчок для прорыва и успешного достижения стратегических целей, сделает страну богаче и сильнее, а народ — всё более счастливым.