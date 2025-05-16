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Генсек То Лам принял участие в церемонии открытия Общенационального фестиваля деревни Шен 2025 года
Посещая общину Кимлиен, каждый вьетнамец с глубоким благоговением, волнением, гордостью и безмерной благодарностью вспоминает о великих заслугах Хо Ши Мина - «Человека, прославившего наш народ, нашу страну и Родину». Туристы и иностранные друзья получают возможность глубже понять жизнь и великий путь президента Хо Ши Мина, восхищаются масштабом его гуманистического мышления и высоким духом международной солидарности великого борца за освобождение народов, выдающегося деятеля мировой культуры.
Фестиваль деревни Шен в этом году проводится в общенациональном масштабе, с множеством ярких и значимых культурных и спортивных мероприятий. Он обещает подарить живое художественное пространство, насыщенное многоцветием культур различных народов Вьетнама, и станет выражением священной любви, глубокой благодарности и непоколебимой веры соотечественников внутри страны, вьетнамцев за рубежом и международных друзей по случаю дня рождения любимого Хо Ши Мина.
Секретарь провинциального парткома Нгуен Дык Чунг подчеркнул, что особой вехой в этом году, наряду с программой открытия Общенационального фестиваля деревни Шен 2025, стало торжественное открытие памятника «Дядюшка Хо возвращается на родную деревню», подаренного Министерством общественной безопасности.
На церемонии открытия памятника «Дядюшка Хо возвращается на родную деревню» в провинции Нгеан генерал-полковник Чан Куок То, член ЦК КПВ, заместитель министра общественной безопасности, выразил, что с чувством глубочайшего уважения, гордости, признательности и священной любви к Президенту Хо Ши Мину, Министерство общественной безопасности совместно с Народным комитетом провинции Нгеан построило и завершило данный памятник. Это — дань памяти и величайшего почитания заслуг Великого Лидера, воссоздание исторического события прямо на родной земле — в общине Кимлиен, районе Намдан, провинции Нгеан, где Хо Ши Мин дважды посещал родину, встречался и тепло беседовал с партийным комитетом, руководством, партийными членами и народом провинции в 1957 и 1961 годах.
Это станет одним из знаковых культурных объектов — выдающимся произведением скульптурного искусства, обладающим глубокой исторической и культурной ценностью. Памятник построен в крупном масштабе, на торжественном месте, гармонично вписываясь в архитектурное пространство, природный ландшафт и знаковую историческую обстановку.
По случаю этого события Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, Центральная рабочая делегация и представители руководства провинции торжественно перерезали ленту на церемонии открытия памятника «Дядюшка Хо возвращается на родную деревню» в провинции Нгеан.
В рамках фестиваля делегаты и жители наслаждались художественным фейерверком и концертной программой «Памятник в миллионах сердец».