НОВОСТИ
Генсек То Лам принял руководителей делегаций политических партий зарубежных стран
Выступая от имени партий, главы делегаций из Беларуси, Японии, Российской Федерации, Доминиканской Республики и Алжира подчеркнули масштаб и историческое значение борьбы вьетнамского народа за национальное освобождение и воссоединение страны, выразили восхищение важными и всесторонними достижениями Вьетнама за 80 лет, а также всё более высоким авторитетом страны на международной арене. Представители партий отметили, что Вьетнам стал образцом мира, развития, социального прогресса и международной солидарности; выразили твёрдую поддержку усилиям Партии, Государства и народа Вьетнама в развитии страны. Высоко оценив внешнеполитический курс Вьетнама, они подчеркнули стремление к дальнейшему укреплению традиций дружбы и многостороннего сотрудничества между своими партиями и КПВ, а также между государствами и народами с Государством и народом Вьетнама.
Тёпло приветствуя зарубежных гостей, Генсекретарь То Лам отметил, что, опираясь на патриотические традиции нации, пройдя через 80 лет испытаний и славы, весь вьетнамский народ всегда был сплочён и един, в духе чистой и стойкой международной солидарности преодолевал все трудности, добиваясь великих побед, освободив Родину, воссоединив страну, успешно проведя политику обновления и уверенно продвигаясь по пути к социализму. Партия, Государство и народ Вьетнама сегодня нацелены на реализацию стратегических задач развития к 2030 и 2045 годам, на полное воплощение завета Президента Хо Ши Мина: «Построить Вьетнам мирный, единый, независимый, демократический и процветающий, достойно внести вклад в мировую революцию».
В условиях стремительных изменений в международной обстановке Генсекретарь То Лам подтвердил неизменную приверженность Вьетнама целям социализма и пути обновления; последовательное проведение независимой, самостоятельной, миролюбивой, дружественной внешней политики сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации международных связей. Вьетнам является другом, надёжным партнёром и активным, ответственным членом международного сообщества. Партия, Государство и народ Вьетнама всегда стремятся расширять и углублять связи между политическими партиями, укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между народом Вьетнама и народами всех стран мира.