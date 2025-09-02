Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генсек То Лам принял руководителей делегаций политических партий зарубежных стран

Днём 1 сентября в штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял руководителей и представителей руководства политических партий из ряда стран Азии, Европы, Америки и Африки, прибывших во Вьетнам для участия в торжествах по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.).
  Генсек То Лам принимает глав делегаций политических партий стран, участвующих в церемонии празднования 80-летия Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Фото: ВИА  
Выразив честь и радость присутствовать на историческом юбилее, лидеры и представители политических партий тепло поздравили Партию, Государство и народ Вьетнама, поблагодарили за приглашение и сердечный, торжественный и внимательный приём со стороны Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), лично Генсекретаря То Лама и народа Вьетнама.

Выступая от имени партий, главы делегаций из Беларуси, Японии, Российской Федерации, Доминиканской Республики и Алжира подчеркнули масштаб и историческое значение борьбы вьетнамского народа за национальное освобождение и воссоединение страны, выразили восхищение важными и всесторонними достижениями Вьетнама за 80 лет, а также всё более высоким авторитетом страны на международной арене. Представители партий отметили, что Вьетнам стал образцом мира, развития, социального прогресса и международной солидарности; выразили твёрдую поддержку усилиям Партии, Государства и народа Вьетнама в развитии страны. Высоко оценив внешнеполитический курс Вьетнама, они подчеркнули стремление к дальнейшему укреплению традиций дружбы и многостороннего сотрудничества между своими партиями и КПВ, а также между государствами и народами с Государством и народом Вьетнама.

Тёпло приветствуя зарубежных гостей, Генсекретарь То Лам отметил, что, опираясь на патриотические традиции нации, пройдя через 80 лет испытаний и славы, весь вьетнамский народ всегда был сплочён и един, в духе чистой и стойкой международной солидарности преодолевал все трудности, добиваясь великих побед, освободив Родину, воссоединив страну, успешно проведя политику обновления и уверенно продвигаясь по пути к социализму. Партия, Государство и народ Вьетнама сегодня нацелены на реализацию стратегических задач развития к 2030 и 2045 годам, на полное воплощение завета Президента Хо Ши Мина: «Построить Вьетнам мирный, единый, независимый, демократический и процветающий, достойно внести вклад в мировую революцию».

В условиях стремительных изменений в международной обстановке Генсекретарь То Лам подтвердил неизменную приверженность Вьетнама целям социализма и пути обновления; последовательное проведение независимой, самостоятельной, миролюбивой, дружественной внешней политики сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации международных связей. Вьетнам является другом, надёжным партнёром и активным, ответственным членом международного сообщества. Партия, Государство и народ Вьетнама всегда стремятся расширять и углублять связи между политическими партиями, укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между народом Вьетнама и народами всех стран мира.

ИЖВ/ВИА

