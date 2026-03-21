НОВОСТИ

Генсек То Лам принял министра общественной безопасности Лаоса

20 марта в штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам принял делегацию высокого уровня Министерства общественной безопасности Лаоса во главе с генерал-полковником Вантхонгом Конгмани, секретарём ЦК НРПЛ, министром общественной безопасности Лаоса, находящимся с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.
Генсек То Лам принял генерал-полковника Вантхонга Конгмани, секретаря ЦК НРПЛ, министра общественной безопасности Лаоса (Фото: ВИА)

Генсек То Лам подчеркнул особую роль традиционных, тесных отношений сотрудничества между МОБ двух стран, а также поздравил Вантхонга Конгмани с избранием в состав Секретариата ЦК и назначением на должность министра общественной безопасности Лаоса.

Генсекретарь выразил удовлетворение динамичным развитием отношений между Вьетнамом и Лаосом, в том числе благодаря важному вкладу сил безопасности двух стран; подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт первостепенное значение укреплению и развитию великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между Вьетнамом и Лаосом, рассматривая это как стратегическую задачу жизненно важного значения для развития каждой страны. Он подчеркнул, что Вьетнам последовательно поддерживает развитие Лаоса и готов делиться опытом во всех сферах; обе страны будут и далее крепко держаться за руки и уверенно продвигаться вперёд вместе.

Генсекретарь высоко оценил тесное и эффективное взаимодействие между МОБ двух стран, которое по праву является одной из опорных сфер двусторонних отношений, способствующей обеспечению общественной безопасности и порядка. Он предложил в дальнейшем продолжать развивать добрые традиции, усиливать взаимную поддержку, углублять координацию, активизировать обмен информацией и опытом, своевременно отслеживать обстановку и эффективно противодействовать деятельности враждебных сил; укреплять сотрудничество в борьбе с «мирной эволюцией», мятежами и попытками свержения власти, предотвращать и пресекать транснациональную преступность, особенно связанную с наркотиками; обеспечивать безопасность и порядок, а также строить границу между двумя странами как зону мира, стабильности и развития. Обе стороны должны решительно и последовательно не допускать использования территории одной страны для подрывной деятельности против другой.

По этому случаю Генсекретарь То Лам поздравил Лаос с 71-й годовщиной основания Народно-революционной партии Лаоса (22 марта 1955 года — 22 марта 2026 года), передав тёплые приветствия и наилучшие пожелания Генеральному секретарю, Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту и другим руководителям страны.

Вантхонг Конгмани выразил искреннюю благодарность за большую, своевременную и эффективную помощь, которую Вьетнам оказывал Лаосу на протяжении всего времени, и передал Генсекретарю То Ламу приветствия и пожелания здоровья от Генсекретаря, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Он также проинформировал Генсекретаря То Лама о текущей ситуации в Лаосе, ходе реализации резолюции XII съезда НРПЛ, а также о сотрудничестве между МОБ двух стран; выразил признательность за высокую оценку отношений между двумя партиями и государствами, а также взаимодействия между министерствами и силами безопасности и обороны. Вантхонг Конгмани подтвердил, что МОБ Лаоса будет и далее развивать традиции и тесно координировать действия с МОБ Вьетнама для надёжной защиты национальной безопасности, поддержания общественного порядка и безопасности в любых условиях, внося вклад в дальнейшее укрепление и развитие особых отношений солидарности между Лаосом и Вьетнамом.

ИЖВ/ВИА

