Генсек То Лам принял министра общественной безопасности Лаоса

Генсек То Лам принял генерал-полковника Вантхонга Конгмани, секретаря ЦК НРПЛ, министра общественной безопасности Лаоса (Фото: ВИА)

Генсек То Лам подчеркнул особую роль традиционных, тесных отношений сотрудничества между МОБ двух стран, а также поздравил Вантхонга Конгмани с избранием в состав Секретариата ЦК и назначением на должность министра общественной безопасности Лаоса.

Генсекретарь выразил удовлетворение динамичным развитием отношений между Вьетнамом и Лаосом, в том числе благодаря важному вкладу сил безопасности двух стран; подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт первостепенное значение укреплению и развитию великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между Вьетнамом и Лаосом, рассматривая это как стратегическую задачу жизненно важного значения для развития каждой страны. Он подчеркнул, что Вьетнам последовательно поддерживает развитие Лаоса и готов делиться опытом во всех сферах; обе страны будут и далее крепко держаться за руки и уверенно продвигаться вперёд вместе.



