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Генсек То Лам посетил две школы для детей с особыми потребностями в Ханое
Школа Нгуендиньчиеу, основанная в 1982 году, выполняет особую миссию: обучает и поддерживает детей с нарушениями зрения, помогая им жить независимо и успешно социализироваться.
Генеральный секретарь подчеркнул, что КПВ, Государство, учителя, родители и всё общество всегда сопровождают, поддерживают и вдохновляют детей с ограниченными возможностями с полной любовью и ответственностью.
Он призвал министерства, ведомства, органы власти всех уровней и всё общество действовать более решительно. Забота о детях с особыми потребностями должна рассматриваться как политическая ответственность, гуманитарное обязательство и показатель цивилизованности и прогресса страны.
Генсек отметил необходимость создания комплексной системы политики в области специального образования, включая: взаимодействие между школами, больницами, центрами терапии, учреждениями культуры, реабилитации и профориентации; подготовку квалифицированных педагогов, специалистов по терапии и школьных психологов; развитие учебных материалов и оборудования, соответствующих различным типам инвалидности; предоставление финансовой поддержки, стипендий, страхования и учебных средств для учащихся как в городах, так и в сельской местности, отдалённых и труднодоступных районах; создание центров поддержки специального образования и развитие инклюзивных моделей школ с доступной инфраструктурой.
Обращаясь к школьным коллективам, Генсек отметил важность активного сотрудничества с медицинскими учреждениями, образовательными и культурно-спортивными организациями для создания многосторонней среды обучения, в которой дети смогут не только осваивать знания, но и приобретать профессиональные навыки, учиться жить и быть счастливыми.
Он также призвал сообщества, предприятия, общественные организации и каждого гражданина объединить усилия для построения инклюзивной образовательной экосистемы, где все дети — независимо от состояния здоровья — живут в атмосфере уважения, поддержки и равных возможностей для развития.
В рамках визита Генсек То Лам вручил музыкальные инструменты учителям и учащимся обеих школ, осмотрел общежитие для незрячих учеников, посетил арт-пространство "Дом искусства" и сделал памятные фотографии с педагогами и учениками.