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Генсек То Лам: Объединённые Контум и Куангнгай станут новым центром роста и мощным двигателем развития
Он подчеркнул, что реструктуризация административных единиц является важной инициативой КПВ и Государства, отражающей столетнее стратегическое видение. Исследование, предложение и реализация объединения провинций Контум и Куангнгай входят в стратегию развития региона и всей страны с целью создания новой административной единицы достаточного масштаба, обладающей потенциалом и возможностями для стремительного рывка. Это позволит сформировать важный центр роста в Центральном регионе и Центральном нагорье, создавая импульс для всего региона и страны. Новая объединённая провинция Куангнгай будет обладать уникальным двойным преимуществом — гармоничным сочетанием глубины геостратегического положения и экологического и экономического разнообразия.
Генсек ЦК КПВ призвал Постоянные комитеты партийных комитетов двух провинций глубоко усвоить постановления Центрального комитета, опираться на местные реалии и сосредоточиться на всестороннем и эффективном руководстве выполнением поставленных задач.
Он потребовал активизировать развитие экономики, инфраструктуры и науки с опорой на инновации, региональное сотрудничество и устойчивое развитие. Инновации должны быть интегрированы в конкретные сферы, такие как сельское хозяйство, промышленность, умные города, туризм и сфера услуг. Особое внимание уделить развитию органического сельского хозяйства, лесного хозяйства, фармацевтической экономики, с акцентом на женьшень «Нгоклинь» и ценные эндемичные лекарственные растения, фруктовые культуры, холодостойкие овощи и цветы, а также промышленные культуры. Необходимо формировать концентрированные сырьевые зоны, связанные с глубокой переработкой, создавая высокоценные экспортные товары. Усилить комплексное развитие морской экономики, туризма и сферы услуг, выделяя морской особый район острова Лишон, экотуристический комплекс Мангден, а также туристические объекты, связанные с историческим, культурным и духовным наследием и самобытностью этнических меньшинств.
Вместе с этим следует создавать экологические умные города вдоль рек Чакхук и Дакбла, обеспечивая баланс между природоохранной деятельностью и современным развитием, а также диверсифицировать промышленное производство.
Генсек То Лам выразил уверенность, что после объединения провинции Контум и Куангнгай значительно укрепятся и станут новым центром роста, образцом инноваций в институциональной реформе, организации аппарата и способах развития в эпоху стремительного подъёма всего народа.