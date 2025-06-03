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Генсек То Лам: Объединённые Контум и Куангнгай станут новым центром роста и мощным двигателем развития

Днём 2 июня в провинции Контум Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Центральная рабочая делегация провели рабочую встречу с Постоянным комитетом провинциального партийного комитета Контум и руководством провинциального партийного комитета Куангнгай. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации постановлений и заключений ЦК КПВ, реорганизации и оптимизации административного аппарата, социально-экономического развития, обеспечения национальной обороны и безопасности, строительства КПВ, а также мер по обеспечению социальной защиты в двух провинциях.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает с речью на мероприятии. Фото: ВИА   
После заслушивания доклада и обмена комментариями, завершившегося на встрече, генеральный секретарь То Лам заявил, что две провинции Контум и Куангнгай расположены на стыке Центрального нагорья и Центрального побережья. Это место имеет особое стратегическое значение с точки зрения политики, экономики, обороны, безопасности страны. Этот регион объединяет множество этнических групп, которые мирно сосуществуют и вместе формируют богатое культурное пространство с самобытной идентичностью, глубокими революционными традициями и стойким духом преодоления трудностей.

Он подчеркнул, что реструктуризация административных единиц является важной инициативой КПВ и Государства, отражающей столетнее стратегическое видение. Исследование, предложение и реализация объединения провинций Контум и Куангнгай входят в стратегию развития региона и всей страны с целью создания новой административной единицы достаточного масштаба, обладающей потенциалом и возможностями для стремительного рывка. Это позволит сформировать важный центр роста в Центральном регионе и Центральном нагорье, создавая импульс для всего региона и страны. Новая объединённая провинция Куангнгай будет обладать уникальным двойным преимуществом — гармоничным сочетанием глубины геостратегического положения и экологического и экономического разнообразия.

Генсек ЦК КПВ призвал Постоянные комитеты партийных комитетов двух провинций глубоко усвоить постановления Центрального комитета, опираться на местные реалии и сосредоточиться на всестороннем и эффективном руководстве выполнением поставленных задач.

Он потребовал активизировать развитие экономики, инфраструктуры и науки с опорой на инновации, региональное сотрудничество и устойчивое развитие. Инновации должны быть интегрированы в конкретные сферы, такие как сельское хозяйство, промышленность, умные города, туризм и сфера услуг. Особое внимание уделить развитию органического сельского хозяйства, лесного хозяйства, фармацевтической экономики, с акцентом на женьшень «Нгоклинь» и ценные эндемичные лекарственные растения, фруктовые культуры, холодостойкие овощи и цветы, а также промышленные культуры. Необходимо формировать концентрированные сырьевые зоны, связанные с глубокой переработкой, создавая высокоценные экспортные товары. Усилить комплексное развитие морской экономики, туризма и сферы услуг, выделяя морской особый район острова Лишон, экотуристический комплекс Мангден, а также туристические объекты, связанные с историческим, культурным и духовным наследием и самобытностью этнических меньшинств.

Вместе с этим следует создавать экологические умные города вдоль рек Чакхук и Дакбла, обеспечивая баланс между природоохранной деятельностью и современным развитием, а также диверсифицировать промышленное производство.

Генсек То Лам выразил уверенность, что после объединения провинции Контум и Куангнгай значительно укрепятся и станут новым центром роста, образцом инноваций в институциональной реформе, организации аппарата и способах развития в эпоху стремительного подъёма всего народа.

ВИА/ИЖВ

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