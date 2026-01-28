Генсек То Лам: Куангнинь постепенно становится образцом «зелёного», современного, инновационного развития

Генсекретарь То Лам выступает с речью. Фото: ВИА

На рабочем совещании член ЦК КПВ, Секретарь провинциального партийного комитета партии Куангнинь Куанг Минь Кыонг доложил о реализации ряда решений по обеспечению двузначных темпов роста; социально-экономического развития, обеспечения национальной обороны и безопасности; социальной политики; упорядочения организационного аппарата в политической системе, а также о ходе выполнения резолюций ЦК.

Выслушав мнения и обменявшись оценками, Генсекретарь То Лам в своём руководящем выступлении предложил партийной организации, органам власти и жителям Куангниня глубоко усвоить дух XIV съезда КПВ и синхронно, решительно реализовать ключевые стратегические ориентиры. В частности — разработать Программу действий по ускорению быстрого и устойчивого развития Куангниня с принципом: «меньше говорить — больше делать, доводить дело до конца».

«Первейшее требование для Куангниня — реализовывать Резолюцию XIV съезда КПВ посредством чёткой и действенной Программы действий, правильно определив “субъекты — дорожную карту — ресурсы — конечную цель”, с конкретным распределением ответственности, сроками, конечными продуктами и механизмами мониторинга. Провинция не следует распылять усилия, а необходимо сосредоточиться на ряде “национальных приоритетных задач”, чтобы создать образцы и стандарты, такие как управление развитием на основе данных, “зелёная” и цифровая морская и островная экономика, трансграничное экономическое сотрудничество, высококачественный туризм и развитие наследия.

Это сферы, где у Куангниня уже есть база; ключевая задача — довести их до уровня целостных моделей, реализовать до конца и обеспечить эффект распространения. Сквозной принцип — правильно выбрать задачи, добиваться конкретных результатов, избегать множества резолюций при разрозненных действиях. Тем самым провинция будет стимулировать собственное развитие и одновременно предоставлять ЦК практические основания для реализации Резолюции XIV съезда КПВ по всей стране», — подчеркнул Генсекретарь.

Генсекретарь отметил, что Куангниню необходимо и далее утверждать свою авангардную роль, проявлять инициативу в предложениях и действиях; смело внедрять особые механизмы в сфере земли, финансов, инвестиций, науки и технологий, морской, приграничной и городской экономики с целью расширения пространства роста и создания прорывов. Органы власти всех уровней должны по-настоящему перейти от «администрирования» к «созиданию и обслуживанию», рассматривая эффективность обслуживания и качество развития как ключевые показатели; активно продвигать упрощение административных процедур, цифровизацию, прозрачность и управление на основе данных, анализа и прогнозирования. В духе XIV съезда КПВ Куангнинь рассматривает дисциплину исполнения и ответственность, связанную с результатами, как обязательное требование. Это — важнейшая основа оценки потенциала и эффективности кадров.

По мнению Генсекретаря, Куангниню необходимо как можно скорее внедрить науку и технологии, а также цифровизацию в ядро управления и ключевые отрасли. Платформы данных, интеллектуальное управление, «умный» туризм и цифровизация наследия должны быть интегрированы в единую комплексную программу, формируя новую производительность для промышленности, туризма и государственного управления.

Одновременно следует сформировать новую систему критериев развития — технологичность, экологичность, производительность, способность участия в цепочках создания стоимости и др. — как основу для отбора проектов и распределения ресурсов; не жертвовать долгосрочными целями ради краткосрочных выгод, пресекать «срочное мышление каденции», обеспечивая устойчивые и распространяющиеся стимулы роста. Куангниню следует позиционировать себя как региональный центр высококвалифицированных кадров, формировать экосистему образования, исследований, инноваций и стартапов; развивать качественное профессиональное обучение, исследовательские центры и пространства инноваций.

Наряду с политикой привлечения, поддержки и удержания талантов провинции необходимо повышать качество кадрового состава для соответствия требованиям современного управления, интеграции и способности вести развитие на новом этапе.