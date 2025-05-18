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Генсек То Лам: Закон должен служить всему народу
По мнению Генерального секретаря, необходимо коренным образом изменить подход к законотворчеству: перейти от модели управления к модели обслуживания, от пассивного подхода к проактивному, создающему условия для развития. Законодательство должно предвосхищать вызовы будущего развития. Кроме того, применение законов должно быть строго правомерным, справедливым и содержательным, сопровождаться прозрачностью и открытостью, обеспечивая максимальное удобство для граждан, бизнеса и всего общества.
«Закон должен служить не интересам отдельных групп, а всему народу, всем слоям общества», — особо отметил Генеральный секретарь. Он подчеркнул, что правовые нормы должны быть чётко децентрализованы и разграничены, сопровождаться распределением ответственности, устранять механизмы «разрешений-согласований», а также искоренять узкогрупповые интересы, привилегии и корпоративные влияния.
Что касается проекта закона о внесении изменений в Закон о гражданстве Вьетнама, Генсек обратил внимание на необходимость мобилизации потенциала и признания вклада иностранцев, поддержавших страну. Вместе с тем, несмотря на стремление сделать положения закона более «открытыми», следует предусмотреть строгие нормы, направленные на борьбу с фальсификацией документов и другими преступлениями, связанными с гражданством.
Многие депутаты выразили мнение, что законопроект создаёт важную правовую основу для рассмотрения вопросов о предоставлении или возвращении гражданства вьетнамцам, проживающим за рубежом, а также о предоставлении им всех прав гражданина Вьетнама. Однако проект пока не содержит специального механизма упрощённого приёма в гражданство.
Предложение Правительства изменить закон в сторону «смягчения» политики возвращения вьетнамского гражданства и упрощения административных процедур в этой сфере направлено на создание более благоприятных условий для иностранцев и вьетнамской диаспоры, желающих вернуться на родину для инвестиций, ведения бизнеса, научно-технологического развития, инноваций и цифровой трансформации.