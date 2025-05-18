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Генсек То Лам: Закон должен служить всему народу

Продолжая программу 9-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва, во второй половине дня 17 мая депутаты НС от города Ханоя провели групповое обсуждение в группе №1 следующих законопроектов: проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о гражданстве Вьетнама; проекта Закона о государственном бюджете (в новой редакции); проекта закона о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о государственных закупках, Закона о государственно-частном партнёрстве, Таможенного кодекса, Закона о вывозных и ввозных пошлинах, Закона об инвестициях, Закона о государственных инвестициях, а также Закона об управлении и использовании государственного имущества.
  Выступает генеральный секретарь То Лам, депутат Национального собрания города Ханоя. Фото: ВИA  
Выступая на заседании группы, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что институциональная система в настоящее время является «узким местом», сдерживающим развитие, хотя она же должна быть основополагающим стимулом для продвижения страны вперёд. В этой связи на последних сессиях — как очередных, так и внеочередных — Национальное собрание уделяет приоритетное внимание законотворческой деятельности, особенно в рамках 9-й сессии, где рассматривается значительный объём вопросов.

По мнению Генерального секретаря, необходимо коренным образом изменить подход к законотворчеству: перейти от модели управления к модели обслуживания, от пассивного подхода к проактивному, создающему условия для развития. Законодательство должно предвосхищать вызовы будущего развития. Кроме того, применение законов должно быть строго правомерным, справедливым и содержательным, сопровождаться прозрачностью и открытостью, обеспечивая максимальное удобство для граждан, бизнеса и всего общества.

«Закон должен служить не интересам отдельных групп, а всему народу, всем слоям общества», — особо отметил Генеральный секретарь. Он подчеркнул, что правовые нормы должны быть чётко децентрализованы и разграничены, сопровождаться распределением ответственности, устранять механизмы «разрешений-согласований», а также искоренять узкогрупповые интересы, привилегии и корпоративные влияния.

Что касается проекта закона о внесении изменений в Закон о гражданстве Вьетнама, Генсек обратил внимание на необходимость мобилизации потенциала и признания вклада иностранцев, поддержавших страну. Вместе с тем, несмотря на стремление сделать положения закона более «открытыми», следует предусмотреть строгие нормы, направленные на борьбу с фальсификацией документов и другими преступлениями, связанными с гражданством.

Многие депутаты выразили мнение, что законопроект создаёт важную правовую основу для рассмотрения вопросов о предоставлении или возвращении гражданства вьетнамцам, проживающим за рубежом, а также о предоставлении им всех прав гражданина Вьетнама. Однако проект пока не содержит специального механизма упрощённого приёма в гражданство.

Предложение Правительства изменить закон в сторону «смягчения» политики возвращения вьетнамского гражданства и упрощения административных процедур в этой сфере направлено на создание более благоприятных условий для иностранцев и вьетнамской диаспоры, желающих вернуться на родину для инвестиций, ведения бизнеса, научно-технологического развития, инноваций и цифровой трансформации.

ИЖВ/ВИА

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