Генсек То Лам вручил ордена «За военные заслуги» и партийные значки руководителям и бывшим руководителям

Генсек ЦК КПВ То Лам вручает ордена «За военные заслуги» I степени руководителям (Фото: ВИА)



В церемонии также приняли участие товарищи: Лыонг Кыонг, член Политбюро XIII созыва, Президент; Фам Минь Тьинь, член Политбюро XIII созыва, Премьер-министр; Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания; Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ.

На церемонии Генсек То Лам вручил ордена «За военные заслуги» I степени товарищам: Фам Минь Тьиню, члену Политбюро XIII созыва, Премьер-министру; Нгуен Хоа Биню, члену Политбюро XIII созыва, Постоянному заместителю Премьер-министра; Фан Динь Чаку, члену Политбюро, секретарю ЦК XIII созыва, бывшему руководителю Комитета по внутренним делам ЦК; Нгуен Ван Нену, члену Политбюро XIII созыва, Постоянному заместителю Подкомитета по подготовке документов XIV съезда КПВ.

Затем Генсек То Лам также вручил партийные значки товарищам: Фам Минь Тьиню (40 лет членства в Партии); Нгуен Хоа Биню (45 лет членства в Партии); Буй Тхань Шону, члену ЦК XIII созыва, заместителю Премьер-министра (40 лет членства в Партии); Хо Дык Фоку, члену ЦК XIII созыва, заместителю Премьер-министра (30 лет членства в Партии).

Выступая на церемонии, Генсек То Лам подчеркнул, что вручение орденов «За военные заслуги» и партийных значков за 45, 40 и 30 лет членства в Партии является высокими наградами и большой честью, являющейся итогом длительного пути борьбы, самоотдачи, служения и жертвенности ради славного революционного дела Партии и народа.

Он отметил, что награждённые товарищи, занимая различные должности, неизменно ставили интересы страны и нации превыше всего, сохраняли достоинства и моральные качества кадров и членов Партии, прилагали все усилия для выполнения возложенных Партией, Государством и народом задач.

Значительные, всесторонние достижения страны за последнее время во многом стали возможны благодаря важному вкладу награждённых товарищей. Совместно с коллективным руководством Партии, Государства и Правительства, а также всей политической системой они уверенно вели «корабль» вьетнамской революции через трудности, обеспечивая стабильность, укрепляя доверие, содействуя развитию и повышая международный авторитет страны.

Генсек особо отметил, что помимо профессиональных достижений, эти товарищи оставили пример высоких нравственных качеств, мужества и духа служения.

От имени награждённых Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокую благодарность Партии, Государству и народу, Политбюро, Секретариату, а также Генсекретарю и другим руководителям, действующим и бывшим, и всем органам, ведомствам, местным властям, коллективам и кадровым работникам за постоянную поддержку, доверие и помощь на протяжении всей служебной деятельности.

Премьер-министр подчеркнул, что вручённые награды имеют глубокий и священный смысл, являются большой честью и гордостью, а также признанием Партией и Государством заслуг на протяжении всего пути становления и служения.