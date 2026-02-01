Генсек То Лам возложил благовония к памятнику императору Ли Тхай То и посетил, поздравил с Тэтом партийную организацию, власти и жителей Ханоя

В парке Ли Тхай То (Ханой) Генсекретарь тепло пообщался и поздравил с Новым годом пожилых людей, детей, сотрудников дорожной полиции и работников коммунальных служб.

Затем в тёплой и дружественной атмосфере в зале заседаний городского парткома заместитель секретаря парткома, председатель Народного комитета города Ханоя Ву Дай Тханг доложил Генсекретарю о подготовке и организации празднования Тэта Бинь Нго 2026. По его словам, столица готова встретить Новый год в радостной, безопасной атмосфере; обеспечены политическая стабильность и общественный порядок; практически завершена работа по оказанию поддержки и вручению подарков заслуженным лицам, семьям льготных категорий и социально уязвимым группам; медицинское обслуживание населения осуществляется круглосуточно; ведётся постоянный контроль и профилактика эпидемий; обеспечивается безопасность дорожного движения и санитарное состояние города. Жители столицы и иностранные гости встречают весну и Новый год культурно, безопасно и радостно.

Генсекретарь отметил, что отчётливо ощущает дыхание столицы, устремлённой вперёд: Ханой сияет не только праздничными флагами и огнями, но и верой, надеждой, духом сплочённости и инноваций, отражающимися в каждом квартале и в улыбках людей.



Учитывая высокие требования нового этапа развития, Генсекретарь подчеркнул, что как столица и национальный политико-административный центр Ханой должен быть подлинным лидером в сфере инноваций. Каждая инициатива и каждая реализуемая модель должны задавать ориентиры и создавать импульс развития для всего региона и страны. Он призвал Ханой решительно стремиться к превращению в национальный центр созидательного развития и мощный экономический полюс роста. Столице необходимо совершенствовать прогрессивные институты, продвигать науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию, устранять «узкие места» и формировать новую модель роста, основанную на знаниях, технологиях, инновациях, цифровизации и высококвалифицированных кадрах.



В праздничной атмосфере, наполненной верой и оптимизмом, от имени Политбюро и Секретариата Генсекретарь То Лам направил партийной организации, властям, старейшинам, кадрам, членам партии и всем жителям столицы пожелания здоровья, счастья, благополучия и процветания, пожелав Ханою в новом году: новый импульс — новое мышление — новые победы. Он также пожелал соотечественникам и товарищам мира, процветания и счастья в новом году.

В момент перехода к Новому году Генсекретарь То Лам и делегация ЦК посетили и поздравили с Тэтом семью профессора, доктора наук, Народного учителя Нгуен Лан Зунга и доцента, доктора наук, Народного врача Нгуен Ким Ны Хьеу, бывшего заместителя директора Центрального военного госпиталя №108, недавно удостоенных звания «Выдающийся гражданин столицы 2025 года», проживающих в квартале Хайбачынг города Ханоя.