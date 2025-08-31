НОВОСТИ
Генсек То Лам возложил благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в доме-памятнике №48 на улице Хангнганг, Ханой
С безграничной любовью и глубокой благодарностью Генсек То Лам и члены делегации возложили благовония, почтительно вспомнив заслуги Президента Хо Ши Мина – гениального лидера нашей Партии и народа, великого учителя вьетнамской революции, героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры. Всю свою жизнь он был неразрывно связан с делом революции нашей Партии и нашего народа.
После церемонии возложения благовоний Генсек То Лам и члены делегации посетили дом-памятник №48 Хангнганг, ознакомились с историческими реликвиями, связанными с именем Президента Хо Ши Мина, и с рассказами о Декларации независимости, провозгласившей создание Демократической Республики Вьетнам.
Здесь Генсек То Лам сделал запись в Книге почёта: «Для меня большая честь и волнение снова посетить исторический дом №48 на улице Хангнганг, Ханой, где наш любимый Президент Хо Ши Мин написал проект Декларации независимости, провозгласившей создание Демократической Республики Вьетнам.
Перед Его светлой памятью и перед историей нации клянусь: вся Партия, весь Народ, вся Армия будут и впредь хранить и приумножать завоевания Революции, строить всё более процветающий и могущественный Вьетнам, который будет идти в ногу с друзьями на пяти континентах, как того всегда желал Хо Ши Мин».
Дом №48 Хангнганг, принадлежавший в прошлом супругам Чинь Ван Бо и Хоанг Тхи Минь Хо, расположен в центре старого квартала Ханоя – оживлённом торговом районе (ныне – квартал Хоанкием). Это был комплекс домов, соединённых между собой: главный вход находился на улице Хангнганг, 48, задний – на улице Хангкан, 35.
Здесь Президент Хо Ши Мин вместе с Политбюро ЦК КПВ принял ряд важнейших решений по вопросам внутренней и внешней политики, состава и структуры Временного правительства, а также об организации празднования Дня независимости. Особенно значимым является то, что именно в небольшой комнате на втором этаже этого дома Президент Хо Ши Мин написал «Декларацию независимости», которая была зачитана 2 сентября 1945 года на площади Бадинь в Ханое, провозгласив создание Демократической Республики Вьетнам – ныне Социалистической Республики Вьетнам.