НОВОСТИ

Генсек То Лам возложил благовония в память о Генеральных секретарях Чан Фу и Ха Хюи Тапе в провинции Хатинь

29 января в провинции Хатинь Генсекретарь То Лам вместе с делегацией Центральных органов возложил цветы и благовония в память о Генеральных секретарях Чан Фу и Ха Хюи Тапе, а также возложил цветы и благовония на территории Национального исторического комплекса особого значения — перекрёстка Донглок.

В рамках подготовки к празднованию 96-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 года — 3 февраля 2026 года), в ознаменование успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда КПВ, а также в преддверии традиционного Нового года по лунному календарю, во второй половине дня 29 января в провинции Хатинь Генсекретарь То Лам вместе с делегацией Центральных органов возложил цветы и благовония в память о Генеральных секретарях Чан Фу и Ха Хюи Тапе, а также возложил цветы и благовония на территории Национального исторического комплекса особого значения — перекрёстка Донглок.

У могилы Генерального секретаря Чан Фу (коммуна Дыктхо) Генсекретарь То Лам и делегация ЦК возложили цветы и благовония, выразив глубокое почтение, признательность и искреннюю благодарность за его огромные заслуги и выдающийся вклад в славное революционное дело Партии и вьетнамского народа.

 

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-va-doan-cong-tac-trung-uong-dang-hoa-dang-huong-nha-bia-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-thanh-nien-xung-phong-toan-quoc-8561205.jpg
Генсек То Лам и делегация ЦК возлагают цветы и благовония у Мемориального дома павших бойцов всевьетнамских молодёжных добровольческих отрядов (Фото: ВИА)

У могилы Генсекретаря Ха Хюи Тапа (коммуна Камхынг) в торжественной и скорбной атмосфере Генсекретарь То Лам и делегация ЦК возложили цветы и благовония, с глубоким уважением почтив память и выразив признательность за выдающийся вклад Генсекретаря Ха Хюи Тапа, который посвятил всю свою жизнь борьбе и самопожертвованию во имя славного революционного дела Партии и нации.

Ранее делегация ЦК возложила цветы и благовония на территории Национального исторического комплекса особого значения — перекрёстка Донглок (коммуна Донглок). Здесь Генсекретарь То Лам и члены делегации возложили благовония и венок к Мемориальному дому павших бойцов Всевьетнамских молодёжных добровольческих отрядов, а также к месту захоронения десяти женщин — павших героев из молодёжных добровольческих формирований, которые героически погибли на перекрёстке Донглок.

Перед светлой памятью павших героев Генсекретарь То Лам и делегация ЦК с глубоким почтением склонили головы, выразив безграничную благодарность за великие заслуги поколений предшественников в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны.

ИЖВ/ВИА

