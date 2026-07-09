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Генсек, Президент То Лам: Ханой должен расти быстрее, а качество развития должно быть выше
Необходимо провести всестороннюю и объективную оценку ресурсов развития
На совещании представитель Постоянного бюро Парткома Ханоя представил краткий доклад о социально-экономическом развитии города за первое полугодие. Согласно докладу, за первые шесть месяцев 2026 года ВРП Ханоя вырос на 8,22%, превысив средний показатель по стране. Одним из наиболее заметных достижений стали государственные инвестиции: объём освоенных средств превысил 63 трлн донгов, увеличившись более чем на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжалось обеспечение стабильности в сфере городского управления, социальной защиты, национальной обороны и безопасности. В городе устранено 39 из 51 проблемных транспортных заторов. Ханой занял первое место в стране по доле выпускников, успешно сдавших выпускные экзамены, и второе место — по среднему баллу на национальном выпускном экзамене средней школы 2026 года.
Вместе с тем достигнутые результаты пока не соответствуют потенциалу, статусу, имеющимся ресурсам и особым механизмам поддержки, предоставленным Ханою центральными властями. Город подтвердил, что достижение роста GRDP на уровне 11% в 2026 году является ключевой политической задачей и не подлежит пересмотру в сторону снижения.
Выслушав доклад и мнения участников совещания, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам, подводя итоги встречи, отметил, что Постоянному бюро Парткома необходимо объективно оценить существующие недостатки. По его словам, темпы роста пока не соответствуют намеченному сценарию, а разрыв между текущими показателями и годовыми целями остаётся значительным. Огромные ресурсы столицы ещё не в полной мере преобразованы в экономический рост. Несмотря на позитивные изменения в сфере государственных инвестиций, их мультипликативный эффект пока недостаточен. Потенциал частного сектора экономики не соответствует возможностям столицы, а новые драйверы роста ещё не способны изменить структуру экономики. Решение ряда социальных и городских проблем также продвигается медленно и не отвечает требованиям современной столицы.
Что касается ключевых проектов, необходимо сосредоточить усилия на освобождении земельных участков, ускорении освоения инвестиционных средств и реализации проектов. В первоочередном порядке следует обеспечить освобождение территорий для строительства кольцевых автодорог, мостов через Красную реку, линий городского рельсового транспорта, объектов инженерной инфраструктуры для предотвращения наводнений, систем очистки сточных вод и переработки твёрдых бытовых отходов, жилищных проектов, а также магистралей регионального значения. Освобождение земель должно рассматриваться как задача всей политической системы и осуществляться в комплексе с программами переселения, строительства школ, медицинских учреждений, создания рабочих мест и обеспечения достойных условий жизни для граждан на новом месте.
Стать первопроходцем в создании новых моделей, новых подходов и новых драйверов развития
Генсек, Президент Вьетнама призвал сосредоточиться на решении наиболее актуальных проблем населения, создавая зелёную, цивилизованную и комфортную для жизни столицу. Он предложил определить несколько наиболее острых вопросов и добиться заметных результатов уже в 2026 году. В первую очередь речь идёт о транспортных заторах, подтоплениях, загрязнении воздуха, очистке сточных вод и переработке отходов, обеспечении безопасности пищевых продуктов, наведении порядка в городской среде, а также совершенствовании работы школ и больниц. Хотя невозможно решить все проблемы за короткий срок, однако по тем направлениям, которые уже определены, необходимо доводить работу до конца, добиваясь конкретных и очевидных результатов, чтобы жители могли ощутить реальные изменения в своей повседневной жизни.
Постоянному бюро Парткома Ханоя необходимо усилить непосредственную руководящую роль Парткома города и его Постоянного бюро в выполнении ключевых задач и устранении основных узких мест; повысить ответственность руководителей всех уровней; обновить методы руководства, координации и управления, ориентируя их на достижение поставленных целей, соблюдение установленных сроков и получение конкретных результатов; максимально использовать потенциал всей политической системы, делового сообщества и жителей столицы.
Постоянному бюро Парткома необходимо усилить непосредственное руководство со стороны городского партийного руководства при выполнении ключевых задач и устранении основных узких мест, повысить ответственность руководителей всех уровней, обновить методы руководства, управления и координации, ориентируя их на достижение конкретных целей, соблюдение сроков и получение практических результатов, а также максимально использовать потенциал всей политической системы, делового сообщества и жителей столицы.
Генсекретарь, Президент Вьетнама призвал всю политическую систему столицы работать ещё более оперативно, ответственно и с максимальной решимостью. По его словам, Ханой должен развиваться более высокими темпами, но при этом качество развития должно быть выше; столица должна становиться современнее, сохраняя при этом культурную глубину и свою самобытность; должна становиться богаче и сильнее, при этом каждый житель должен ощущать результаты развития. Кроме того, Ханой должен стать первопроходцем в создании новых моделей, новых подходов и новых драйверов развития, способных стать примером для всей страны.