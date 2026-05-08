Генсек, Президент То Лам успешно завершил государственный визит в Республику Индия
По этому случаю То Лам возложил венки к мемориалу Махатмы Ганди и памятнику Президенту Хо Ши Мину, а также встретился с сотрудниками Посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Индии.
После завершения мероприятий в Нью-Дели То Лам прибыл в город Мумбаи, где встретился с главным министром штата Махараштра Девендрой Фаднависом, губернатором штата Махараштра, а также с представителями ряда индийских корпораций и компаний; выступил на Вьетнамско-индийском бизнес-форуме и принял участие в церемонии звонка в колокол на Национальной фондовой бирже Индии.
Во время встреч, переговоров и бесед стороны выразили удовлетворение значительным прогрессом в отношениях между двумя странами в различных сферах за десять лет после установления рамок всеобъемлющего стратегического партнёрства.
В частности, политическое доверие продолжает укрепляться; сотрудничество в области обороны и безопасности углубляется и становится стратегической опорой; экономическое, торговое и инвестиционное взаимодействие продолжает развиваться, а объём двусторонней торговли стабильно растёт, достигнув более 16,4 млрд долларов США в 2025 году. Культурные обмены и связи между народами также остаются ярким направлением сотрудничества, всё больше граждан каждой страны выбирают другую страну в качестве туристического направления.
Стороны договорились вывести отношения на уровень «укреплённого всеобъемлющего стратегического партнёрства» на основе принципов «общности видения, стратегического сближения и практического сотрудничества», открывая новый этап развития двусторонних отношений.
Для конкретизации укреплённого всеобъемлющего стратегического партнёрства стороны провели откровенный обмен мнениями и согласовали стратегические ориентиры для дальнейшего углубления сотрудничества по всем направлениям.
В сфере экономики, торговли и инвестиций стороны договорились совершить прорыв и усилить взаимодополняемость на основе принципа взаимной выгоды, особенно в укреплении связей в глобальных цепочках поставок и создания стоимости. Стороны намерены достичь объёма двусторонней торговли в 25 млрд долларов США к 2030 году на основе сбалансированного и устойчивого развития, а также устранить торговые барьеры для облегчения доступа товаров на рынки друг друга.
Стороны также согласились сделать науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию движущей силой нового этапа развития отношений; расширять и активизировать сотрудничество в таких ключевых сферах, как полупроводники, искусственный интеллект, информационные технологии, технологии 6G, здравоохранение, разведка и переработка стратегически важных полезных ископаемых, а также использование ядерной энергии в мирных целях.
Кроме того, стороны договорились содействовать формированию экосистемы сотрудничества между технологическими компаниями двух стран с перспективой создания совместных предприятий, научно-исследовательских и инновационных центров.
По региональным и международным вопросам стороны подтвердили намерение продолжать тесную координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, прежде всего в ООН, АСЕАН и механизмах под эгидой АСЕАН.
Стороны также подчеркнули важность поддержания мира и стабильности, обеспечения безопасности и свободы судоходства и авиации, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
По этому случаю То Лам и Премьер-министр Нарендра Моди присутствовали на церемонии подписания и обмена многочисленными соглашениями о сотрудничестве в сферах науки и технологий, стратегически важных полезных ископаемых, здравоохранения, туризма и культуры, финансов, кибербезопасности, межрегионального взаимодействия и аудита.
Стороны договорились поручить профильным министерствам и ведомствам оперативно и эффективно реализовать достигнутые соглашения, чтобы вывести отношения между Вьетнамом и Индией на новый этап развития.