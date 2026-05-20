Генсек, Президент То Лам: С настоящего времени до 2030 года арендное жильё должно быть определено как стратегическая опора
После заслушивания доклада представителя Правительства о ходе реализации Директивы № 34-CT/TW от 24 мая 2024 года Секретариата ЦК КПВ, а также мнений представителей ведомств, участвовавших в совещании, Генсекретарь, Президент То Лам, выступая с заключительным словом, подчеркнул, что в новый период развития доступ к безопасному жилью, соответствующему финансовым возможностям граждан, должен рассматриваться как базовое право человека и показатель общественного прогресса. Жильё должно стать устойчивой составляющей городской и сельской структуры, системы социального обеспечения, городской безопасности, производительности труда и здорового развития рынка недвижимости.
Генсекретарь, Президент отметил, что развитие жилищной сферы должно рассматриваться в комплексном ключе, а не только как задача строительной отрасли или политика поддержки малоимущих. Это межотраслевая, межуровневая и межрегиональная проблема, тесно связанная с городским планированием, земельной политикой, промышленностью, общественным транспортом, рынком труда и управлением населением.
Генсекретарь, Президент отметил, что за последнее время Национальное собрание, Правительство, министерства, ведомства и местные органы власти приложили значительные усилия для совершенствования институциональной базы, разработки политики, упрощения процедур и стимулирования развития жилищного строительства. Однако жилищная политика на новом этапе должна разрабатываться с новым мышлением и новым видением, обеспечивая каждому человеку право на жильё. Дом должен служить для проживания, а не для бизнеса или накопления активов. Достигнутые результаты в жилищной политике пока в целом не соответствуют поставленным целям и значительно отстают от огромного общественного спроса.
Указывая на существующие ограничения и недостатки, Генсек, Президент потребовал рассматривать жильё как часть национальной стратегии городского развития. Каждый городской район, промышленная зона, экономическая зона, регион роста и экономический коридор должны планироваться вместе с развитием жилья, технической инфраструктуры, социальных услуг, культурных учреждений, здравоохранения и образования для населения.
Планирование жилья должно учитывать спрос и предложение рабочей силы. Районы с высокой концентрацией рабочих, трудовых мигрантов, промышленных зон, университетов, больниц и сферы услуг должны получать приоритет в выделении земельных участков, инфраструктуры и механизмов развития социального жилья.
Модель развития жилищной сферы Вьетнама на новом этапе не является ни моделью государственного обеспечения жильём, ни полным предоставлением рынка самому себе. Государство должно обеспечивать земельный фонд, планирование, финансовую поддержку, устанавливать стандарты и нормативы, а также упрощать административные процедуры; рынок — участвовать в строительстве и эксплуатации на основе разумной прибыли. Граждане должны иметь доступ к стабильному, безопасному и доступному жилью, соответствующему их финансовым возможностям и социальному статусу, при этом арендное жильё должно стать долгосрочной опорой системы.
С настоящего времени до 2030 года жильё для продажи по-прежнему необходимо, однако арендное жильё должно быть определено как стратегическая опора, особенно в крупных городах, промышленных зонах, регионах трудовой миграции и районах, где стоимость жилья значительно превышает уровень доходов населения.
Генсекретарь, Президент предложил продолжить совершенствование и повышение качества законодательства о жилье для представления Национальному собранию на 2-й сессии. Государство должно обеспечивать планирование, регулирование налоговой и кредитной политики, гарантировать справедливость и контролировать спекуляции на рынке жилья. Местным органам власти поручено пересмотреть земельные фонды и доработать местные жилищные планы, активно проводить расчистку территорий и подготавливать участки под социальное жильё, создавая максимально благоприятные условия для инвесторов. Министерству финансов и Госбанку Вьетнама необходимо совместно с другими министерствами и ведомствами разработать долгосрочные финансовые механизмы для социального жилья. Предприятия должны получать разумную прибыль при одновременном строгом контроле затрат, качества, сроков реализации, а также цен продажи и аренды.
Генсекретарь, Президент указал на необходимость изучения и выработки политики ускоренного развития рынка аренды квартир, а также поощрения участия частного сектора и некоммерческих организаций в строительстве, финансировании и управлении доступным арендным жильём с государственной поддержкой для семей с низкими и очень низкими доходами, не имеющих возможности приобрести жильё.
Генсекретарь, Президент потребовал обеспечить строгий и прозрачный контроль за лицами, приобретающими жильё, не допуская спекуляций и извлечения прибыли; необходимо тщательно контролировать категории граждан, имеющих право на получение жилья по социальной политике, а также механизмы покупки и продажи, чтобы жильё не превращалось в объект спекуляций. Недопустимо использование жилищной политики в целях незаконного обогащения. Государственные служащие и члены Партии должны служить примером в строгом соблюдении жилищной политики и законодательства.
Генсекретарь, Президент поручил парткому Правительства изучить и разработать новую модель жилищной политики, соответствующую Конституции, политике Партии и государства, а также потребностям народа, для представления Национальному собранию.