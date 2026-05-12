Генсек, Президент То Лам провёл телефонные переговоры в онлайн-формате с Президентом Швейцарской Конфедерации
Генсекретарь, Президент То Лам подчеркнул, что Вьетнам рассматривает Швейцарию как одного из ведущих партнёров Вьетнама в Европе и надеется, что Швейцария продолжит оставаться надёжным спутником в новую эпоху развития Вьетнама.
Со своей стороны Президент Ги Пармелен поздравил То Лама с избранием Национальным собранием XVI созыва на пост Президента; подчеркнул, что стремительное и всестороннее развитие Вьетнама «производит сильное впечатление на мир», и подтвердил, что Швейцария всегда придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и стремится к дальнейшему укреплению сотрудничества в процессе реформ и реализации целей развития страны на новом этапе.
Лидеры двух стран отметили, что в условиях быстро меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной обстановки двум странам необходимо ещё более активизировать диалог, укреплять политическое доверие и углублять многоплановое сотрудничество.
Президент Швейцарии согласился с четырьмя ключевыми направлениями сотрудничества, предложенными Генсекретарём, Президентом То Ламом, среди которых особое внимание уделяется укреплению политического доверия посредством регулярных обменов и контактов по всем каналам и на всех уровнях, эффективной реализации содержания рамок Всеобъемлющего партнёрства; созданию прорыва в торгово-инвестиционном сотрудничестве, соответствующего потенциалу и положению двух стран; а также развитию науки и технологий как новой опоры двусторонних отношений, с приоритетом совместных исследовательских проектов в области сельского хозяйства, биотехнологий, зелёной энергетики и цифровой экономики, а также включению сотрудничества в сфере безопасности и обороны в число приоритетных направлений двусторонних отношений. Оба лидера также подчеркнули важность активизации обменов для скорейшего завершения переговоров и подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), членом которой является Швейцария, что должно придать новый импульс двустороннему экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству.
Генсекретарь, Президент подтвердил, что Вьетнам придаёт значение и готов обсуждать вопросы интеллектуальной собственности со Швейцарией и другими партнёрами в соответствии с нормами международной торговли; предложил Швейцарии поделиться опытом и оказать поддержку Вьетнаму в развитии международного финансового центра и сферы финтех, особенно цифровых финансов, блокчейн, цифровых активов и устойчивого финансирования. Он также выразил надежду, что Швейцария продолжит создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Швейцарии, чтобы она могла стабильно жить, интегрироваться и развиваться, внося вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Что касается сотрудничества в многосторонних форматах, лидеры двух стран договорились укреплять координацию на международных форумах и в рамках ООН с целью содействия решению международных вопросов, представляющих взаимный интерес, на основе уважения международного права, во имя мира, стабильности и процветающего развития в регионе и во всём мире.
По этому случаю Генсекретарь, Президент То Лам с уважением пригласил Президента Ги Пармелена посетить Вьетнам, и Президент Швейцарии с удовольствием принял приглашение.