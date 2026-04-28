Генсек, Президент То Лам провёл первое заседание Совета обороны и безопасности на срок 2026–2031 годов

Генсек, Президент То Лам выступает с руководящим указанием (Фото: ВИА)

Это заседание стало важным стартовым событием, проходившим в условиях, когда вся Партия, народ и армия сосредоточены на реализации решений XIV съезда КПВ; государственный аппарат нового срока уже сформирован и вступает в новый этап развития с высокими требованиями к обеспечению политической стабильности, укреплению обороны, гарантированию безопасности и надёжной защите Отечества.

На заседании Совет рассмотрел, обсудил и высказал мнения по трём ключевым вопросам: отчёт о выполнении регламента деятельности Совета за срок 2021–2026 годов и направления деятельности на срок 2026–2031 годов; проект регламента деятельности Совета на новый срок; проект программы деятельности Совета на весь срок полномочий 2026–2031 годов.

Участники заседания сошлись во мнении, что Совет обороны и безопасности является особым конституционным институтом, связанным с жизненно важными вопросами государства и нации, выполняющим функции рассмотрения и принятия решений по особо значимым вопросам в сфере обороны, безопасности и защиты Отечества. В условиях быстро меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки, обострения стратегической конкуренции между крупными державами, а также переплетения традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, от Совета требуется активная аналитическая и прогностическая работа с заблаговременной подготовкой, чтобы не допустить возникновения неожиданных ситуаций для страны.

Делегаты принимают участие в первом заседании Совета обороны и безопасности на срок 2026–2031 годов (Фото: ВИА)

Выступления на заседании были сосредоточены на объективной и всесторонней оценке реализации регламента деятельности Совета за срок 2021–2026 годов, выявлении достигнутых результатов, а также откровенном указании на существующие недостатки, включая механизмы координации, систему обмена информацией и отчётности, методы подготовки материалов, качество аналитики, прогнозирования, консультирования и решения межведомственных и межсекторальных вопросов. На этой основе Совет определил направления деятельности на срок 2026–2031 годов, обеспечивающие практичность и эффективность в рамках функций и полномочий, закреплённых Конституцией и законодательством.

В отношении проекта нового регламента деятельности Совет подчеркнул необходимость чёткого определения принципов, ответственности, полномочий, механизмов координации и режима работы, а также обеспечения гибкости, инициативности и оперативности в решении возникающих задач. Что касается программы деятельности на весь срок, Совет определил ключевые стратегические приоритеты в пределах своих функций, обеспечив комплексный, но не расплывчатый подход с чётким выделением основных направлений и усилением стратегического ориентирования и прогнозирования.

Первое заседание Совета обороны и безопасности на срок 2026–2031 годов прошло успешно, заложив важную основу для организации его деятельности на весь срок полномочий и способствуя повышению эффективности руководства и координации в решении стратегических вопросов обороны, безопасности, внешней политики и защиты Социалистической Республики Вьетнам в новых условиях.