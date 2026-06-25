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Генсек, Президент То Лам принял участие в конференции Партийного комитета Центральной общественной безопасности
Конференцию возглавил генерал Лыонг Там Куанг — член Политбюро, секретарь Парткома Центральной общественной безопасности, министр общественной безопасности.
Открывая конференцию, генерал Лыонг Там Куанг отметил, что 2026 год является первым годом реализации Резолюции и Программы действий по выполнению Резолюции XIV съезда КПВ, Резолюции VIII съезда представителей Партийной организации Центральной общественной безопасности, а также стратегических резолюции ЦК. По его словам, после года функционирования трёхуровневой системы органов власти и двухуровневой структуры местных полиции руководство и организация работы полиции в первом полугодии 2026 года имеют особое значение, закладывая основу для успешного выполнения задач не только текущего года, но и последующих лет.
Участники рассмотрели и обсудили ряд документов, включая отчёт о результатах работы за первые шесть месяцев и основных задачах на второе полугодие 2026 года в Парторганизации Центральной общественной безопасности; проект отчёта о деятельности Министерства общественной безопасности за первое полугодие и ключевых задачах и мерах на оставшуюся часть года; отчёт о работе Постоянного бюро Парткома Центральной общественной безопасности между заседаниями и другие документы.
На конференции представители руководства МОБ представили промежуточный отчёт о результатах деятельности за первое полугодие 2026 года и задачах на второе полугодие. Постоянный бюро Парткома Центральной общественной безопасности и руководство министерства также выступили с докладами по вопросам обеспечения национальной безопасности, общественного порядка и социальной безопасности.
В своих выступлениях Генсек, Президент То Лам, Премьер-министр Ле Минь Хынг и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман высоко оценили достижения Парторганизации Центральной общественной безопасности и МОБ за прошедший период, подчеркнув, что важный вклад в общие результаты политической системы страны внесли силы Народной милиций.
Отмечая наиболее значимые результаты деятельности Народной милиций с начала 2026 года, То Лам подчеркнул, что сотрудники Народной милиций продолжают демонстрировать преданность партии и народу, служат примером в реализации Резолюции XIV съезда КПВ и стратегических установок партии, активно воплощая их в конкретных практических действиях. Новых успехов достигла работа по стратегическому консультированию. Продолжилось существенное снижение уровня преступности в сфере общественного порядка, были достигнуты заметные результаты в борьбе с преступлениями и правонарушениями в области безопасности пищевых продуктов и противодействии мошенничеству. Органы Народной милиций также продолжают играть ключевую роль в реализации национальной цифровой трансформации. Итоги первого года функционирования новой модели политической системы показали, что выполнение пяти новых задач, переданных Народной милицией, позволило повысить качество и эффективность обслуживания населения.
Говоря о приоритетных задачах на второе полугодие, То Лам призвал силы Народной милиций решительно обеспечивать защиту национальной безопасности в соответствии с новым стратегическим мышлением партии, расширять сферу защиты, укреплять потенциал сил Народной милиций и гарантировать устойчивость национальной безопасности при любых обстоятельствах. Особое внимание должно быть уделено подготовке предложений по построению дисциплинированного, безопасного, цивилизованного, гармоничного и развивающегося общества.
Генсек, Президент Вьетнама подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления роли Народной милиций как образца в реализации Резолюции № 57 Политбюро о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. Он также призвал сосредоточиться на формировании Народной милиций по принципу «трёх самых» — наиболее дисциплинированной, наиболее преданной и наиболее близкой к народу, а также на достижении целей модернизации, отвечающей современным требованиям и задачам.
От имени руководства партии и государства То Лам поздравил товарищей, которым Политбюро оказало доверие, назначив их в состав Парткома Центральной общественной безопасности на срок полномочий 2025–2030 годов. Он пожелал им успешно выполнить возложенную на них почётную миссию и совместно с коллективом Парткома обеспечить успешную реализацию решений VIII съезда Парторганизации Центральной общественной безопасности, создавая тем самым основу для успешного выполнения Резолюции XIV съезда КПВ.