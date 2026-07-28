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Генсек, Президент То Лам принял Председателя Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари
Председатель Кхуон Судари подтвердила, что Камбоджа придает большое значение развитию отношений дружбы и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом, рассматривая успехи Вьетнама как собственные достижения Камбоджи. Она подчеркнула, что традиционная солидарность между Вьетнамом и Камбоджей является результатом тесной связи двух народов, закаленной в тяжелые времена и становящейся все крепче перед лицом любых испытаний. По ее словам, независимо от изменений в мировой обстановке отношения между двумя странами остаются неизменными. Сохранение и развитие традиционной дружбы является ответственностью перед историей, обязательством перед будущим и должно быть передано следующим поколениям двух стран.
Председатель Кхуон Судари сообщила, что Национальное собрание Камбоджи в тесном взаимодействии с Национальным собранием Вьетнама активно реализует договоренности, достигнутые на высшем уровне между двумя странами. Она подчеркнула, что дух и результаты встречи Политбюро ЦК КПВ и Постоянного комитета ЦК НПК, состоявшейся в феврале 2026 года, служат ориентиром для дальнейшего развития братских отношений между двумя партиями и двумя государствами. Особое внимание, по ее словам, будет уделяться укреплению всесторонней взаимосвязанности и дальнейшему развитию стабильных и долговечных отношений между Вьетнамом и Камбоджей.
Генсек, Президент То Лам тепло приветствовал Председателя Кхуон Судари во Вьетнаме. То Лам подтвердил, что Вьетнам неизменно поддерживает развитие мирной, стабильной и процветающей Камбоджи, подчеркнув, что отношения между двумя партиями и двумя государствами являются бесценным общим достоянием. Он отметил необходимость дальнейшего повышения уровня взаимодействия по партийной, парламентской и правительственной линиям, чтобы направлять министерства, ведомства и местные органы власти двух стран на расширение сотрудничества и совместное развитие.
Генсек, Президент То Лам выразил удовлетворение углублением отношений между двумя странами, особенно развитием связей между КПВ и НПК, основой которых является высокое политическое доверие. Высоко оценив итоги переговоров между Председателем Кхуон Судари и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, он предложил парламентам двух стран активнее продвигать совместные программы и проекты, а также координировать разработку и принятие мер, способствующих дальнейшему укреплению практического и эффективного сотрудничества.
Стороны подчеркнули стратегическое значение отношений между двумя партиями, двумя государствами, а также между партиями и государствами Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в новых условиях, особенно в сфере политического доверия, тесного сотрудничества в области обороны и безопасности, экономической взаимосвязанности и укрепления связей между народами. Они также отметили ведущую роль партий в определении стратегических направлений двустороннего и трехстороннего сотрудничества и в руководстве деятельностью правительств, министерств и ведомств по реализации достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено повышению эффективности существующих механизмов взаимодействия, прежде всего встреч трех премьер-министров, трех председателей парламентов, трех министров обороны, трех министров общественной безопасности (внутренних дел) и трех министров иностранных дел.
Стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес, и подтвердили намерение тесно координировать действия и оказывать взаимную поддержку на региональных и международных площадках, прежде всего в рамках АСЕАН и сотрудничества в субрегионе Меконга. Генсек, Президент То Лам подчеркнул важную роль АСЕАН и значение мира и стабильности для всех стран региона и мира, подтвердив готовность Вьетнама активно участвовать в совместных усилиях Ассоциации по поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития, укреплению единства организации и ее центральной роли.
Пользуясь случаем, То Лам передал руководителям Камбоджи искренние приветствия и пожелания крепкого здоровья.