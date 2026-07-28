Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генсек, Президент То Лам принял Председателя Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари

28 июля 2026 года в Президентском дворце Бакбо Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял Председателя Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари по случаю официального визита во Вьетнам делегации высокого уровня Национального собрания Камбоджи.
  Генсек, Президент То Лам принял Председателя Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари. Фото: ВИА  
Председатель Кхуон Судари передала дружеские приветствия от Короля Камбоджи Нородома Сиамони, Председателя Народной партии Камбоджи (НРК) Хун Сена и Премьер-министра Камбоджи Хун Манета. Она выразила восхищение выдающимися достижениями Вьетнама, ростом его роли и авторитета на региональной и международной арене, поздравила с большим успехом XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, определившего важнейшие ориентиры и стратегические решения для развития страны в новую эпоху. Она выразила уверенность, что под мудрым руководством КПВ во главе с Генсекретарем, Президентом То Ламом, при единстве и усилиях всего народа Вьетнам успешно достигнет поставленных целей и добьется новых, еще более значительных успехов в строительстве процветающего государства. Кхуон Судари также выразила глубокую признательность Партии, Государству и народу Вьетнама за неизменную поддержку и действенную помощь, оказываемую Камбодже.

Председатель Кхуон Судари подтвердила, что Камбоджа придает большое значение развитию отношений дружбы и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом, рассматривая успехи Вьетнама как собственные достижения Камбоджи. Она подчеркнула, что традиционная солидарность между Вьетнамом и Камбоджей является результатом тесной связи двух народов, закаленной в тяжелые времена и становящейся все крепче перед лицом любых испытаний. По ее словам, независимо от изменений в мировой обстановке отношения между двумя странами остаются неизменными. Сохранение и развитие традиционной дружбы является ответственностью перед историей, обязательством перед будущим и должно быть передано следующим поколениям двух стран.

Председатель Кхуон Судари сообщила, что Национальное собрание Камбоджи в тесном взаимодействии с Национальным собранием Вьетнама активно реализует договоренности, достигнутые на высшем уровне между двумя странами. Она подчеркнула, что дух и результаты встречи Политбюро ЦК КПВ и Постоянного комитета ЦК НПК, состоявшейся в феврале 2026 года, служат ориентиром для дальнейшего развития братских отношений между двумя партиями и двумя государствами. Особое внимание, по ее словам, будет уделяться укреплению всесторонней взаимосвязанности и дальнейшему развитию стабильных и долговечных отношений между Вьетнамом и Камбоджей.

Генсек, Президент То Лам тепло приветствовал Председателя Кхуон Судари во Вьетнаме. То Лам подтвердил, что Вьетнам неизменно поддерживает развитие мирной, стабильной и процветающей Камбоджи, подчеркнув, что отношения между двумя партиями и двумя государствами являются бесценным общим достоянием. Он отметил необходимость дальнейшего повышения уровня взаимодействия по партийной, парламентской и правительственной линиям, чтобы направлять министерства, ведомства и местные органы власти двух стран на расширение сотрудничества и совместное развитие.

Генсек, Президент То Лам выразил удовлетворение углублением отношений между двумя странами, особенно развитием связей между КПВ и НПК, основой которых является высокое политическое доверие. Высоко оценив итоги переговоров между Председателем Кхуон Судари и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, он предложил парламентам двух стран активнее продвигать совместные программы и проекты, а также координировать разработку и принятие мер, способствующих дальнейшему укреплению практического и эффективного сотрудничества.

Стороны подчеркнули стратегическое значение отношений между двумя партиями, двумя государствами, а также между партиями и государствами Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в новых условиях, особенно в сфере политического доверия, тесного сотрудничества в области обороны и безопасности, экономической взаимосвязанности и укрепления связей между народами. Они также отметили ведущую роль партий в определении стратегических направлений двустороннего и трехстороннего сотрудничества и в руководстве деятельностью правительств, министерств и ведомств по реализации достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено повышению эффективности существующих механизмов взаимодействия, прежде всего встреч трех премьер-министров, трех председателей парламентов, трех министров обороны, трех министров общественной безопасности (внутренних дел) и трех министров иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес, и подтвердили намерение тесно координировать действия и оказывать взаимную поддержку на региональных и международных площадках, прежде всего в рамках АСЕАН и сотрудничества в субрегионе Меконга. Генсек, Президент То Лам подчеркнул важную роль АСЕАН и значение мира и стабильности для всех стран региона и мира, подтвердив готовность Вьетнама активно участвовать в совместных усилиях Ассоциации по поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития, укреплению единства организации и ее центральной роли.

Пользуясь случаем, То Лам передал руководителям Камбоджи искренние приветствия и пожелания крепкого здоровья.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Камбоджа договорились содействовать укреплению взаимосвязанности двух экономик

Вьетнам и Камбоджа договорились содействовать укреплению взаимосвязанности двух экономик

Во второй половине дня 28 июля в доме Правительства Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг провел встречу с Председателем Национального собрания Камбоджи Самдеч Кхуон Судари, находящейся с официальным визитом во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top