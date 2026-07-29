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Генсек, Президент То Лам принял Председателя Верховного народного суда Лаоса
Высоко оценив результаты сотрудничества между Верховным народным судом Вьетнама и Верховным народным судом Лаоса за прошедшее время, То Лам отметил, что судебное сотрудничество является одной из важнейших опор построения правового государства в каждой из стран, способствует обеспечению справедливости, защите законных прав и интересов организаций и граждан, а также формированию стабильной правовой среды для социально-экономического развития и международной интеграции.
Генсек, Президент предложил судебным органам двух стран активизировать координацию в целях эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне; расширять сотрудничество в области цифровой трансформации и внедрения информационных технологий, уделяя особое внимание созданию электронного суда и цифровизации судебной системы; совместно организовывать специализированные курсы повышения квалификации и подготовки кадров в области права для судей и сотрудников судебных органов двух стран; укреплять взаимодействие между судами приграничных районов в борьбе с транснациональной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков, способствуя поддержанию общественного порядка и строительству мирной, стабильной и развивающейся вьетнамско-лаосской границы; а также сохранять тесную координацию и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, включая Совет председателей верховных судов стран АСЕАН (CACJ).
То Лам также предложил двум высшим судебным органам продолжить эффективную реализацию подписанных программ сотрудничества, расширять обмен делегациями всех уровней, особенно руководящего состава и молодых кадров, активизировать сотрудничество в области подготовки специалистов, научных исследований в сфере права, внедрения информационных технологий в управление и судебную деятельность, тем самым способствуя успешному осуществлению судебной реформы в каждой из стран и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между Вьетнамом и Лаосом.
Кроме того, Генсекретарь, Президент предложил Верховным народным судам Вьетнама, Лаоса и Камбоджи продолжать играть ведущую роль в развитии судебного сотрудничества, расширять обмен делегациями, делиться опытом в области судебной реформы, построения правового государства, подготовки кадров и цифровой трансформации. На основе все более эффективного трехстороннего сотрудничества, по его словам, возможно расширение взаимодействия с судебными органами Таиланда, Мьянмы и других стран субрегиона с целью постепенного формирования механизма координации по вопросам права и правосудия, представляющим общий интерес. Это создаст основу для расширения сотрудничества в рамках АСЕАН и будет способствовать формированию более эффективной региональной сети судебного взаимодействия, укреплению правового государства, повышению доверия к правовой системе, а также обеспечению мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития в регионе.
Информируя Генсекретаря, Президента о результатах переговоров и рабочих встреч с руководством Верховного народного суда Вьетнама, Пхайви Сибуалипха сообщил, что стороны подробно обсудили меры по повышению эффективности сотрудничества между судебными системами двух стран и договорились продолжить всестороннюю реализацию намеченных направлений взаимодействия, прежде всего в сферах подготовки и повышения квалификации кадров, цифровой трансформации, создания электронного суда, обмена опытом по совершенствованию законодательства и проведению судебной реформы.
Пхайви Сибуалипха подтвердил, что Верховный народный суд Лаоса будет тесно взаимодействовать с Верховным народным судом Вьетнама для эффективной реализации общих договоренностей, достигнутых руководством двух партий и двух государств. Он также подчеркнул, что судебные органы Лаоса продолжат воспитывать у своих сотрудников уважение к традициям особой солидарности между Вьетнамом и Лаосом, внося вклад в сохранение и развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом.