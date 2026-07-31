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Генсек, Президент То Лам принял министра земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея
То Лам выразил удовлетворение практическими результатами, достигнутыми в двусторонних отношениях за последнее время, подтвердив, что Вьетнам придает большое значение развитию связей с Республикой Корея и стремится к дальнейшему укреплению Всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в политической, экономической, торговой, инвестиционной, научно-технической сферах, а также в области культурного сотрудничества и гуманитарных обменов. Он подчеркнул важность скорейшего достижения цели по увеличению двустороннего товарооборота до 150 млрд долларов США к 2030 году на сбалансированной и устойчивой основе и выразил надежду, что Республика Корея будет и впредь сопровождать Вьетнам в реализации его стратегических целей развития.
Приветствуя тесное взаимодействие между Министерством строительства Вьетнама и Министерством земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, То Лам предложил сторонам активизировать обмен опытом и расширить практическое сотрудничество в области развития инфраструктуры, возобновляемой энергетики, судостроительных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров — направлениях, являющихся приоритетными для развития Вьетнама в новую эпоху.
Со своей стороны министр Ким Юн Док выразил уверенность, что под руководством То Лама страна продолжит добиваться новых успехов и реализует поставленные цели — к 2030 году стать развивающимся государством с современной промышленностью, а к 2045 году — развитой страной с высоким уровнем доходов.
По этому случаю министр Ким Юн Док передал То Ламу письмо Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна, в котором подтверждается стремление к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. В письме также подчеркивается готовность Республики Корея делиться опытом развития в тех сферах, где она обладает преимуществами и которые представляют интерес для Вьетнама. Республика Корея намерена оставаться одним из надежных партнеров Вьетнама в реализации его стратегических целей развития в предстоящие годы.