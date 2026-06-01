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Генсек, Президент То Лам принял и. О. министра ВМС США Хунга Као
Подчеркнув, что Вьетнам неизменно рассматривает США как одного из своих важнейших стратегических партнёров, Генсек, Президент То Лам выразил готовность совместно с американской стороной продолжать эффективно реализовывать рамки Всеобъемлющего стратегического партнёрства, способствуя дальнейшему углублению и повышению эффективности двусторонних отношений на благо народов двух стран, а также во имя мира, стабильности и процветания в регионе и мире. Он высоко оценил позитивное развитие сотрудничества в оборонной сфере в последнее время и предложил сторонам продолжить эффективную реализацию согласованных механизмов, программ и принципов взаимодействия, конкретизировав сотрудничество в ряде областей, отвечающих интересам и потребностям обеих сторон.
И. О. министра ВМС США Хунг Као подтвердил, что Соединённые Штаты придают большое значение отношениям с Вьетнамом и поддерживают сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам, играющий всё более важную роль в регионе. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами на двустороннем, региональном и глобальном уровнях. Согласившись с оценками Генсекретаря, Президента Вьетнама, Хунг Као отметил, что оборонное сотрудничество, включая взаимодействие в сфере морской безопасности, играет важную роль для обеспечения мира и процветания двух стран, а также безопасности, сотрудничества и развития в регионе. Он выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия в областях морской безопасности, наращивания потенциала, гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и противодействия общим региональным вызовам.
Подчеркнув особое значение сотрудничества по преодолению последствий войны для вьетнамо-американских отношений, Генсек, Президент То Лам предложил США продолжить реализацию и расширение проектов по очистке территорий от диоксина, разминированию и поддержке людей с инвалидностью. В преддверии июля — месяца памяти раненых и павших за Родину — он также предложил американской стороне активизировать передачу технологий, предоставление информации и личных вещей, способствующих поиску и идентификации останков вьетнамских военнослужащих, погибших в годы войны. По его словам, эти мероприятия имеют не только глубокое гуманитарное значение, но и служат свидетельством усилий по исцелению ран прошлого, примирению и укреплению доверия между двумя странами.
Хунг Као выразил согласие с данной оценкой и подтвердил, что США сохранят долгосрочные обязательства по реализации программ ликвидации последствий войны во Вьетнаме.
С волнением отметив, что это его второй визит на историческую родину, Хунг Као заявил, что продолжит поддерживать усилия по укреплению связей вьетнамской общины в США с родной страной и её вкладу в обеспечение мира, самостоятельного развития и процветания Вьетнама, а также в дальнейшее развитие вьетнамско-американских отношений.
Генсек, Президент То Лам выразил уверенность, что отношения между Вьетнамом и США будут и далее развиваться стабильно, содержательно и эффективно, внося активный вклад в укрепление мира, сотрудничества и развития в Индо-Тихоокеанском регионе.