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НОВОСТИ

Генсек, Президент То Лам принял и. О. министра ВМС США Хунга Као

Утром 22 июня 2026 года в Канцелярии Президента Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял исполняющего обязанности министра Военно-морских сил США Хунга Као.
  Генсек, Президент То Лам принял и. О. министра ВМС США Хунга Као. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
На встрече Генсек, Президент То Лам приветствовал визит Хунга Као и сопровождающей его делегации, приуроченный к участию в программе «Тихоокеанское партнёрство – Друзья Тихого океана 2026» (PP-PF26). Он высоко оценил значение проведения этой гуманитарной программы и программы реагирования на стихийные бедствия в провинции Куангчи — регионе, который понёс тяжёлые последствия войны и в последние годы пострадал от стихийных бедствий.

Подчеркнув, что Вьетнам неизменно рассматривает США как одного из своих важнейших стратегических партнёров, Генсек, Президент То Лам выразил готовность совместно с американской стороной продолжать эффективно реализовывать рамки Всеобъемлющего стратегического партнёрства, способствуя дальнейшему углублению и повышению эффективности двусторонних отношений на благо народов двух стран, а также во имя мира, стабильности и процветания в регионе и мире. Он высоко оценил позитивное развитие сотрудничества в оборонной сфере в последнее время и предложил сторонам продолжить эффективную реализацию согласованных механизмов, программ и принципов взаимодействия, конкретизировав сотрудничество в ряде областей, отвечающих интересам и потребностям обеих сторон.

И. О. министра ВМС США Хунг Као подтвердил, что Соединённые Штаты придают большое значение отношениям с Вьетнамом и поддерживают сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам, играющий всё более важную роль в регионе. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами на двустороннем, региональном и глобальном уровнях. Согласившись с оценками Генсекретаря, Президента Вьетнама, Хунг Као отметил, что оборонное сотрудничество, включая взаимодействие в сфере морской безопасности, играет важную роль для обеспечения мира и процветания двух стран, а также безопасности, сотрудничества и развития в регионе. Он выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия в областях морской безопасности, наращивания потенциала, гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и противодействия общим региональным вызовам.

Подчеркнув особое значение сотрудничества по преодолению последствий войны для вьетнамо-американских отношений, Генсек, Президент То Лам предложил США продолжить реализацию и расширение проектов по очистке территорий от диоксина, разминированию и поддержке людей с инвалидностью. В преддверии июля — месяца памяти раненых и павших за Родину — он также предложил американской стороне активизировать передачу технологий, предоставление информации и личных вещей, способствующих поиску и идентификации останков вьетнамских военнослужащих, погибших в годы войны. По его словам, эти мероприятия имеют не только глубокое гуманитарное значение, но и служат свидетельством усилий по исцелению ран прошлого, примирению и укреплению доверия между двумя странами.

Хунг Као выразил согласие с данной оценкой и подтвердил, что США сохранят долгосрочные обязательства по реализации программ ликвидации последствий войны во Вьетнаме.

С волнением отметив, что это его второй визит на историческую родину, Хунг Као заявил, что продолжит поддерживать усилия по укреплению связей вьетнамской общины в США с родной страной и её вкладу в обеспечение мира, самостоятельного развития и процветания Вьетнама, а также в дальнейшее развитие вьетнамско-американских отношений.

Генсек, Президент То Лам выразил уверенность, что отношения между Вьетнамом и США будут и далее развиваться стабильно, содержательно и эффективно, внося активный вклад в укрепление мира, сотрудничества и развития в Индо-Тихоокеанском регионе.

ИЖВ/ВИА

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