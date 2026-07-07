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Генсек, Президент То Лам принял верительные грамоты послов иностранных государств
То Лам также выразил надежду на поддержку Португалией расширения сотрудничества Вьетнама с Сообществом португалоязычных стран (CPLP) и ЕС. Он призвал Португалию совместно с ЕС и далее выступать в поддержку верховенства международного права на море, поддерживать позицию Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря, содействовать сохранению мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства в Восточном море, а также урегулированию споров мирными средствами на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Посол Жоакин Алберту де Соуза Морейра де Лемуш отметил, что для него является большой честью стать первым постоянно аккредитованным Послом Португалии во Вьетнаме. Он заверил, что приложит все усилия для расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, высоких технологий, транспорта, возобновляемой энергетики, а также поиска новых направлений взаимодействия.
Посол поблагодарил Вьетнам за поддержку избрания Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на прошедших выборах и выразил надежду на дальнейшую тесную координацию действий двух стран на международных площадках.
Во время встречи с Послом Ирана Генсек, Президент То Лам поздравил Акбара Гасеми Али Абади с назначением Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран во Вьетнаме, подтвердив, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение развитию дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Ираном.
То Лам предложил Послу в период своей работы во Вьетнаме в тесном взаимодействии с вьетнамскими ведомствами сосредоточить усилия на реализации четырёх ключевых направлений: укреплении политического доверия, расширении экономического сотрудничества, использовании науки и технологий в качестве движущей силы для прорывного развития, а также развитии сотрудничества в области культуры, образования, подготовки кадров и туризма.
Посол Акбар Гасеми Али Абади отметил, что правительство Ирана высоко ценит отношения с Вьетнамом, и предложил сосредоточиться на трёх приоритетных направлениях развития двустороннего сотрудничества в политической, дипломатической, экономической, оборонной и других сферах.
Генсек, Президент То Лам поручил министерствам иностранных дел и посольствам двух стран тесно взаимодействовать в реализации обозначенных четырёх направлений и трёх инициатив Посла в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
На встрече с Послом Монголии Генсек, Президент То Лам поздравил Ганбаатара Хулан с назначением Послом Монголии во Вьетнаме и выразил уверенность, что её деятельность будет способствовать дальнейшему углублению и практическому развитию отношений всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Монголией.
Президент предложил Послу в период её дипломатической миссии активно взаимодействовать с соответствующими вьетнамскими ведомствами в целях укрепления сотрудничества по партийной, правительственной и парламентской линиям, а также в сферах дипломатии, обороны, безопасности, юстиции и права; содействовать установлению контактов между деловыми кругами, уделяя особое внимание развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и практической реализации достигнутых договорённостей. Он также выразил надежду на скорейшее проведение в Монголии 20-го заседания Межправительственной комиссии Вьетнама и Монголии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, а также призвал монгольскую сторону создавать благоприятные условия для деятельности вьетнамских компаний, уже работающих или планирующих инвестиции в Монголии.
Генсек, Президент То Лам также выразил надежду, что Посол будет содействовать дальнейшему расширению сотрудничества в области культуры, образования, туризма, межрегиональных связей и народной дипломатии, укрепляя взаимопонимание и дружбу между народами двух стран.
Со своей стороны Посол Хулан подчеркнула, что Монголия неизменно высоко ценит отношения с Вьетнамом, рассматривая его как своего «третьего соседа» и одного из важнейших всеобъемлющих партнёров в регионе Юго-Восточной Азии.
Посол заверила, что приложит все усилия для укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, способствуя дальнейшему содержательному и эффективному развитию отношений всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Монголией на благо народов обеих стран.
На встрече с Послом США Генсек, Президент То Лам от имени руководства партии и государства поздравил Дженнифер Уикс с назначением Послом США во Вьетнаме. Он выразил уверенность, что благодаря многолетнему опыту работы в правительстве США Посол Дженнифер Уикс успешно выполнит свою дипломатическую миссию и внесёт активный вклад в укрепление взаимного доверия, углубление взаимопонимания и дальнейшее развитие отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Соединёнными Штатами.
Генсек, Президент То Лам подчеркнул стремление Вьетнама совместно с США и впредь эффективно реализовывать рамки Всеобъемлющего стратегического партнёрства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политического строя друг друга, а также принципов равенства и взаимной выгоды — в интересах народов обеих стран, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития.
Президент То Лам отметил, что двум странам ещё предстоит сделать многое для того, чтобы вывести сотрудничество на более содержательный и эффективный уровень. Он предложил продолжить поддерживать контакты и обмен делегациями на всех уровнях, максимально использовать существующие механизмы диалога, в ближайшее время завершить переговоры и подписать Соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле (ART), что позволит укрепить сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, которые и впредь должны оставаться одной из важнейших движущих сил двусторонних отношений. Наряду с этим Президент предложил расширять взаимодействие в таких областях, как наука и технологии, инновации, полупроводниковая промышленность, ИИ, цифровая трансформация, образование и подготовка кадров, здравоохранение, энергетика и гуманитарные обмены.
Посол Дженнифер Уикс отметила, что создание прочной основы взаимного доверия между двумя странами станет важнейшим стимулом для развития сотрудничества и в других сферах. Она также подтвердила, что США продолжат оказывать поддержку и тесно взаимодействовать с Вьетнамом в преодолении последствий войны, включая реализацию проектов по очистке территорий от диоксина, разминированию, оказанию помощи людям с инвалидностью, а также поиску, идентификации и установлению личности пропавших без вести в годы войны павших военнослужащих. Кроме того, США намерены продолжать тесную координацию с Вьетнамом на региональных и международных площадках в целях поддержания мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.
На встрече с Послом Мьянмы Генсек, Президент То Лам выразил надежду, что Посол Вай Линн в период своей дипломатической миссии внесёт активный вклад в развитие отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Мьянмой, будет содействовать углублению и повышению практической отдачи двустороннего взаимодействия. Он также предложил Мьянме активнее координировать усилия по продвижению региональных интеграционных процессов, прежде всего в рамках субрегиона Меконга, включая подготовку и проведение Саммита стран Меконга, который Вьетнам примет в 2026 году.
Посол Вай Линн подтвердил, что приложит все усилия для дальнейшего практического и эффективного развития дружественных отношений и двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Мьянмой. Он также передал Генсекретарю, Президенту То Ламу приглашение Президента Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Мьянму с визитом в удобное для обеих сторон время.