НОВОСТИ
Генсек, Президент То Лам: Пресса должна быть тесно связана с реальной жизнью, уважать правду и исходить из интересов народа
Говоря о задачах на предстоящий период, Генсек, Президент подчеркнул, что пресса должна способствовать укреплению общественного доверия и защите идеологической основы Партии. СМИ должны ещё эффективнее освещать установки и курс Партии, политику и законодательство Государства. Борьба с ложной и враждебной информацией остаётся постоянной задачей. Однако эта борьба должна вестись не только посредством лозунгов и принципиальных позиций, но и на основе фактов, аргументов, профессионального языка, взвешенного подхода и журналистского авторитета. Материалы официальных СМИ должны помогать читателям и зрителям лучше понимать, где правда и в чём заключается общественное благо, укрепляя тем самым доверие и побуждая к совместным действиям.
Генсек, Президент отметил, что пресса должна быть тесно связана с реальной жизнью, уважать правду и исходить из интересов народа. Редакциям и журналистам необходимо уделять больше времени работе на местах, освещению насущных проблем граждан, предприятий и регионов; своевременно выявлять трудности при реализации государственной политики; рассказывать о передовом опыте и эффективных моделях работы; выступать в защиту честных людей и тех, кто осмеливается мыслить и действовать в интересах общества. Хороший журналистский материал не обязательно должен содержать громкие и пафосные формулировки. Главное, чтобы он отражал правду, приносил пользу, был ответственным и затрагивал проблемы, которые действительно нуждаются в решении.
Пресса должна сопровождать выполнение приоритетных задач страны в новую эпоху. Её участие должно носить созидательный характер: правильно выявлять проблемы, объективно отражать действительность, глубоко анализировать причины и предлагать верные направления решения. Критика должна быть беспристрастной, поддержка — обоснованной, а борьба с недостатками — осторожной и объективной, без навешивания ярлыков и без подрыва стремления к обновлению у тех, кто добросовестно работает ради развития страны.
В борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями пресса продолжает оставаться важным инструментом общественного контроля. Журналисты должны проявлять мужество, но при этом сохранять здравомыслие; быть принципиальными, но гуманными; действовать профессионально и остро, соблюдая законодательство и нормы журналистской этики. Борясь с неправильным, необходимо одновременно защищать правильное и формировать атмосферу, поощряющую государственных служащих к инициативности и ответственности в интересах общества.
В условиях цифровой медиасреды границы между информацией, развлечением и коммерцией становятся всё менее заметными. Поэтому пресса должна ещё строже придерживаться профессиональных стандартов. Нельзя идти по пути упрощения, использовать человеческие страдания для привлечения аудитории или превращать частную жизнь людей в объект потребления. Пресса должна способствовать тому, чтобы общество становилось более спокойным, более гуманным и более уверенным в существовании добра и справедливости.
Генсек, Президент также отметил необходимость решительного обновления методов журналистской работы в цифровую эпоху. Цифровая трансформация в сфере СМИ — это не просто использование новых инструментов. Она предполагает изменение журналистского мышления, процессов производства контента, управления данными, способов распространения информации, взаимодействия с аудиторией, а также укрепление возможностей по защите авторских прав и информационной безопасности. Искусственный интеллект, большие данные и цифровые платформы могут оказать значительную поддержку, однако они не способны заменить политическую зрелость, навыки проверки информации, профессиональную интуицию и социальную ответственность журналиста.
Подчеркнув, что 101 выдающийся журналист, присутствующий на сегодняшней встрече, является олицетворением интеллекта, трудолюбия и профессиональной ответственности вьетнамской прессы, Генсек, Президент выразил надежду, что они и впредь будут вдохновлять своих коллег, особенно молодых журналистов, оставаясь примером профессионализма, принципиальности и чувства собственного достоинства.
Выступая на встрече, член ЦК КПВ, главный редактор газеты «Нян Зан», заместитель заведующего Отделом ЦК по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь отметил, что в соответствии с крупными установками Партии и Государства революционная пресса Вьетнама переживает период глубоких и решительных преобразований благодаря реализации программ по планированию развития отрасли, объединению редакций и оптимизации организационной структуры. Эти меры позволяют СМИ более эффективно выполнять директивы, совершенствовать информационную деятельность, становиться более профессиональными, мобильными и сильными.
По его словам, в течение прошедшего года пресса неизменно сопровождала масштабные преобразования в стране, эффективно доводя установки и курс Партии и Государства до граждан Вьетнама, а также до зарубежной аудитории. Одновременно СМИ выступали в качестве авторитетного инструмента общественной критики, способствуя повышению прозрачности общественной жизни и укреплению доверия народа к руководству Партии и Государства.
По этому случаю Генсек, Президент То Лам и 101 выдающийся журналист приняли участие в церемонии памятной подписи на символической мемориальной доске, посвящённой 101-й годовщине Дня революционной прессы Вьетнама.