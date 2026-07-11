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Генсек, Президент То Лам: Обновлять методы работы, обеспечивая проактивную защиту безопасности в любых ситуациях
На церемонии также присутствовали: бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывшие члены Политбюро, бывшие премьер-министры Нгуен Тан Зунг и Фам Минь Тьинь; бывшие члены Политбюро, бывшие председатели Национального собрания Нгуен Ван Ан и Нгуен Тхи Ким Нган; член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту.
Церемония открылась художественной историко-эпической программой «80 лет во имя безопасности Отечества».
Достойны звания «острого меча» и «надёжного стального щита»
Выступая с юбилейной речью, генерал-полковник Фам Тхе Тунг, заместитель министра общественной безопасности, отметил, что восьмидесятилетняя история Сил народной безопасности была написана благодаря беззаветной преданности, несгибаемой стойкости, высокому профессионализму и бесчисленным самоотверженным подвигам многих поколений сотрудников и военнослужащих.ư
Гордо продолжая героические традиции, нынешнее поколение сотрудников Сил народной безопасности поклялось укреплять свою политическую стойкость, сохранять высокие моральные качества, постоянно повышать профессиональный уровень и сохранять абсолютную верность Партии, Родине и народу, быть достойными звания «острого меча» и «надёжного стального щита», всегда быть готовыми первыми встать на защиту независимости, суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая мирную и счастливую жизнь народа, и оставаться верными клятве: «Пока существует Партия — существуем и мы».
На торжественном собрании представители ветеранов Сил народной безопасности и молодого поколения сотрудников выступили с воспоминаниями о славных традициях, трудностях и подвигах службы на разных исторических этапах, выразили глубокую признательность старшим поколениям, посвятившим свою жизнь защите Отечества, а также подтвердили осознание высокой чести и большой ответственности молодёжи Сил народной безопасности в новую эпоху, готовность сохранять абсолютную преданность, постоянно учиться, совершенствовать профессиональные навыки, осваивать современные технологии и безупречно выполнять любые поставленные задачи.
Выступая на церемонии, Генсек, Президент То Лам от имени руководства Партии и Государства сердечно поздравил Силы народной безопасности, высоко оценив их выдающиеся достижения и огромный вклад в дело защиты национальной безопасности, строительства и защиты Отечества.
То Лам подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности сегодня сталкивается с совершенно новыми вызовами. Наряду с традиционными и нетрадиционными угрозами всё более ощутимыми становятся комплексные угрозы. Стремительное развитие науки и технологий, особенно искусственного интеллекта и квантовых технологий, коренным образом меняет само содержание понятия безопасности, а также тактику и стратегию её обеспечения. Внутри страны, помимо четырёх угроз, на которые ранее указывала Партия и которые до сих пор не устранены полностью, некоторые негативные тенденции становятся ещё более сложными.
Для успешного выполнения важнейших задач на новом этапе революционного развития Генсек, Президент призвал сформировать единое понимание современного содержания национальной безопасности и её защиты, решительно обновлять методы работы, укреплять систему обеспечения безопасности и успешно выполнять возложенные задачи.
По его словам, обеспечение безопасности в новую эпоху должно носить максимально проактивный и бдительный характер, исключающий любую потерю настороженности. Оно должно включать не только защиту Партии, Государства, народа, политического строя, государственных институтов и национального суверенитета от различных угроз, но и распространяться на защиту факторов, определяющих конкурентоспособность и развитие страны, а также обеспечивать стабильное функционирование всей экономической, социальной и технологической системы. При этом безопасность политического строя и системы государственного управления должна оставаться ключевым приоритетом, а безопасность человека и общественное доверие — находиться в центре всей политики в области безопасности.
Защита национальной безопасности в новую эпоху должна органично сочетать традиционные и современные подходы, не допускать выхода рисков за пределы контроля, предотвращать перерастание кризисов в стратегические потери и максимально использовать любые возможности для превращения угроз в новые возможности развития.
Генсек, Президент подчеркнул, что Силы народной безопасности должны сформировать единое понимание своей ключевой роли как основной и передовой силы в выработке предложений и реализации Стратегии национальной безопасности в новых условиях, оперативно обновлять методы работы, активно внедрять достижения науки и технологий, корректировать планы и меры по обеспечению проактивной защиты безопасности в любых ситуациях.
Проактивное противодействие новым формам посягательств на национальную безопасность
Генсек, Президент То Лам потребовал расширять сферу обеспечения безопасности, руководствуясь принципом «где есть развитие — там должна быть и безопасность», надёжно защищать национальную безопасность в новых пространствах и сферах деятельности, а также заблаговременно реагировать на новые формы посягательств на национальную безопасность.
Он подчеркнул необходимость формирования соответствующих сил и применения адекватных мер для расширения защиты безопасности в различных областях, надёжного обеспечения безопасности в новых пространствах, создания максимально благоприятных условий для развития, повышения устойчивости страны к внешним и внутренним вызовам, а также эффективного предотвращения всех потенциальных угроз.
Особое внимание, по его словам, следует уделять обеспечению идеологической и культурной безопасности, безопасности информации и средств массовой коммуникации, кибербезопасности, безопасности данных, технологической безопасности, экономической безопасности, безопасности рабочего класса, а также противодействию кибервойне, когнитивной войне и информационной войне.
Необходимо эффективно вести работу по сбору и анализу информации, своевременно представлять предложения по урегулированию потенциально сложных ситуаций на ранних этапах и на дальних рубежах, пресекать новые формы посягательств на национальную безопасность, одновременно заблаговременно подготавливая необходимые ресурсы, условия и планы действий для эффективного реагирования.
То Лам подчеркнул, что необходимо строить революционные, регулярные, высокопрофессиональные и современные Силы народной безопасности, руководствующиеся принципом «Самые дисциплинированные — Самые преданные — Самые близкие к народу», которые станут ключевой силой в обеспечении национальной безопасности в новую эпоху.
По его словам, сотрудники органов безопасности новой эпохи должны быть образцом твёрдой политической убеждённости, безупречных нравственных качеств и абсолютной преданности Партии, Родине и народу, в совершенстве владеть законодательством и профессиональным мастерством, обладать лидерскими качествами и способностью вдохновлять на реализацию курса Партии. Кроме того, они должны обладать цифровыми компетенциями, инновационным мышлением, стремлением к обучению на протяжении всей жизни, способностью быстро адаптироваться к изменениям, эффективно взаимодействовать в глобальной среде, а также высокой цифровой этикой и культурой цифрового гражданина.
В ходе торжественного собрания Генсек, Президент То Лам вручил Силам народной безопасности Министерства общественной безопасности орден «Золотая Звезда» — высшую государственную награду, которой они были удостоены за выдающиеся заслуги и особо значительный вклад в революционное дело Партии и вьетнамского народа.