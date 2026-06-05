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Генсек, Президент То Лам: Необходимо формировать способность страны к самостоятельным инновациям и адаптации
Выслушав мнения и предложения участников обсуждения, Генсек, Президент То Лам, подводя итоги встречи, подчеркнул, что видение будущей резолюции должно быть направлено на укрепление долгосрочного потенциала государства. Документ необходимо разрабатывать на основе глубокого понимания, творческого развития и преемственности ключевых ориентиров, закреплённых в Политической платформе Партии, решениях XIV съезда КПВ, а также в ранее принятых резолюциях ЦК и Политбюро. По его словам, интеграция этих положений должна быть направлена на выявление их сущностного содержания, основных идей и органической взаимосвязи между стратегическими прорывами каждой резолюции, чтобы сформировать единый целостный документ, а не свод уже принятых решений.
Говоря о руководящих принципах, То Лам отметил, что новая модель развития должна ставить человека в центр внимания — как цель, движущую силу и главный субъект развития. Вся политика развития должна быть направлена на повышение материального и духовного уровня жизни населения, развитие творческого потенциала, укрепление человеческого достоинства, расширение возможностей для развития и обеспечение справедливого доступа граждан к результатам развития. Вьетнамец новой эпохи должен обладать инновационным мышлением, способностью к обучению на протяжении всей жизни, быстро адаптироваться к изменениям, эффективно сотрудничать в глобальной среде, владеть цифровыми навыками, придерживаться принципов цифровой этики и обладать сознанием цифрового гражданина.
В качестве общей цели предлагается создание новой модели развития, которая обеспечит качественный скачок в росте экономики, производительности труда, инновационном потенциале, национальной конкурентоспособности, самостоятельности экономики и качестве жизни населения; позволит стране развиваться быстрыми, устойчивыми и инклюзивными темпами, строить прогрессивное и цивилизованное общество, защищать окружающую среду, повышать устойчивость к внешним потрясениям, а также сохранять политическую стабильность, макроэкономическое равновесие, обороноспособность, безопасность и национальный суверенитет.
Касаясь прорывных направлений новой модели развития, То Лам подчеркнул необходимость рассматривать науку и технологии, инновации, цифровую трансформацию и данные как базовую инфраструктуру нового этапа развития. Он призвал к формированию целостной инновационной экосистемы, объединяющей инфраструктуру, финансы, данные, стандарты и рынки, при ведущей роли бизнеса, научно-исследовательских институтов и вузов. Государство должно разделять риски с предприятиями, создать согласованную правовую базу для управления национальными данными, активнее внедрять технологии искусственного интеллекта, существенно улучшать деловой климат и проводить глубокую реформу финансовой системы в интересах долгосрочного развития.
Генсек, Президент особо отметил, что содержание будущей резолюции о новой модели развития должно комплексно охватывать все аспекты стратегии развития страны, национального прогресса, общественной цивилизации и безопасности человека.
Особое внимание необходимо уделить укреплению стратегической самостоятельности государства, способности контролировать ключевые звенья развития, обеспечивать экономическую, энергетическую, продовольственную, информационную, финансовую безопасность и устойчивость цепочек поставок.
Также важнейшей задачей является всестороннее развитие человека, формирование высококвалифицированных кадров, раскрытие творческого потенциала, воспитание духа открытости, дисциплины, ответственности и стремления служить Родине.
Говоря о практической реализации резолюции, То Лам подчеркнул, что документ должен чётко определить национальные программы действий и ключевые проекты, содержать конкретные измеримые показатели, а также механизмы регулярного контроля и оценки. Каждая крупная цель должна иметь ответственного исполнителя, систему мониторинга на основе данных, необходимые ресурсы и конкретные сроки реализации. Следует отобрать ряд регионов, экономических зон, стратегических отраслей и функциональных территорий для апробации новых механизмов. Успешные модели должны своевременно анализироваться, закрепляться на институциональном уровне и масштабироваться, чтобы избежать ситуации, когда каждый регион или отрасль отдельно запрашивает расширение специальных механизмов.
В завершение Генсек, Президент То Лам поручил Отделу ЦК по политике и стратегии совместно с Парткомом Правительства, Канцелярией ЦК и другими заинтересованными органами учесть все высказанные предложения, завершить подготовку проекта и проекта резолюции для представления Политбюро в установленные сроки до их вынесения на рассмотрение 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва.