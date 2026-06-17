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Генсек, Президент То Лам: необходимо продолжать всестороннее укрепление Общества ветеранов Вьетнама
На съезде генерал-полковник Бе Суан Чыонг, заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама и председатель ОВВ VII созыва, выступил с приветственной речью. Генерал-лейтенант Кхуат Вьет Зунг, заместитель председателя ОВВ, представил Политический доклад Центрального исполнительного комитета ОВВ VII созыва. Кроме того, на съезде прозвучал ряд содержательных выступлений и докладов делегатов.
Образец верности Родине, Партии и народу
Выступая на съезде, Генсек, Президент То Лам тепло поздравил Центральный комитет ОВВ, организации Общества всех уровней, всех его руководителей, членов и бывших военнослужащих страны с достигнутыми за прошедший срок полномочий результатами. По его словам, эти достижения внесли важный вклад в дело строительства и защиты Отечества, а также способствовали дальнейшему укреплению в народном сознании высоких качеств «солдат Хо Ши Мина».
Наряду с достигнутыми успехами глава государства откровенно указал и на существующие недостатки. Деятельность отдельных организаций Общества остаётся неравномерной; в некоторых местах сохраняются трудности в работе организационной структуры, механизмов взаимодействия и кадрового состава. Не всегда своевременно ведётся работа по изучению общественных настроений и мнений, качество общественного контроля и социальной экспертизы различается по регионам, процесс цифровой трансформации продвигается недостаточно быстро. Кроме того, привлечение и объединение бывших военнослужащих, особенно молодого поколения, требует новых и более практических подходов. Съезд должен объективно оценить существующие проблемы и их причины, прежде всего субъективного характера, чтобы вступить в новый срок полномочий с новым мышлением, новыми методами работы и более высокой эффективностью.
То Лам подчеркнул, что в современных условиях перед ОВВ стоят задачи не только по выполнению традиционных функций, но и по решительному обновлению содержания и методов деятельности, повышению качества работы организаций Общества, адаптации к новой двухуровневой модели местного управления, реформированию системы Отечественного фронта Вьетнама и общественных организаций, а также к требованиям современного государственного управления, цифровой трансформации и защиты Отечества на дальних подступах и на местах. Работа с ветеранами в новых условиях должна быть глубоко осмыслена и конкретизирована в практических программах действий.
Генсек и Президент Вьетнама призвал участников съезда обсудить и принять решения, направленные на дальнейшее всестороннее укрепление ОВВ, чтобы оно оставалось надёжной общественно-политической опорой Партии, Государства и народа.
Организации Общества всех уровней должны твёрдо придерживаться целей и идеалов Партии, сохранять качества «солдат Хо Ши Мина», развивать традиции «Верность — Сплочённость — Образцовость — Обновление», строить компактную, единую и эффективно действующую организацию, особенно на низовом уровне.
Руководящие кадры Общества должны служить примером политической стойкости, высоких моральных качеств, авторитета, ответственности и умения работать с населением; быть ближе к членам Общества и народу, хорошо знать положение дел на местах, проявлять инициативу, решительность и готовность нести ответственность за принятые решения.
Каждый руководитель и член Общества должен являться образцом верности Родине, Партии и народу, подтверждать свои слова конкретными делами, вести достойный образ жизни, основанный на товариществе и дисциплине. Необходимо также укреплять практическое взаимодействие между ОВВ и Обществом ветеранов Народной милиций в деле обеспечения политической безопасности и общественного порядка на местах, укрепления всенародной обороны в тесной связи с системой народной безопасности, внося вклад в надёжную защиту страны.
Решительно обновлять содержание и методы деятельности
Генсек, Президент Вьетнама подчеркнул необходимость ещё более полного раскрытия роли ветеранов в партийном и государственном строительстве, защите идеологической платформы Партии и обеспечении общественно-политической стабильности на местах.
Общество должно более глубоко и предметно участвовать в работе по укреплению и совершенствованию Партии и политической системы, вносить предложения по формированию политики и законодательства, осуществлять общественный контроль за деятельностью кадровых работников и членов Партии, участвовать в борьбе с бюрократизмом, коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями, а также содействовать развитию демократии на местах.
Общественный контроль и социальная экспертиза должны быть целенаправленными, адресными и ориентированными на конкретные результаты, сосредоточенными на вопросах, волнующих членов Общества и население, а также на проблемах, существующих на местах.
В деле защиты идеологической платформы Партии ветераны должны проявлять принципиальность, но при этом действовать убедительно, опираясь на историческую правду, веские аргументы, собственный авторитет, высокие нравственные качества и личный пример.
Генсек, Президент То Лам также потребовал уделять больше внимания материальному и духовному благополучию ветеранов и бывших военнослужащих, защите их законных прав и интересов, одновременно рассматривая ветеранов как важный ресурс развития страны.
ОВВ необходимо повышать качество движения «Ветераны помогают друг другу преодолевать бедность и успешно заниматься хозяйственной деятельностью», увязывать свои инициативы с программами социально-экономического развития, строительства новой сельской местности, формирования цивилизованной городской среды, устойчивого сокращения бедности, развития частного сектора экономики, зелёной и цифровой экономики.
Следует поощрять и поддерживать ветеранов и бывших военнослужащих в развитии семейного хозяйства, кооперативов, предприятий и стартапов, содействовать созданию рабочих мест для детей ветеранов, распространять успешные модели хозяйствования, основанные на гуманизме, уважении к закону и ответственности перед обществом.
То Лам особо отметил необходимость решительного обновления содержания и методов деятельности Общества, сосредоточив основное внимание на работе на местах и рассматривая цифровую трансформацию как ключевое направление прорывного развития.
Организациям Общества всех уровней следует сокращать излишнюю административную нагрузку, формализм и количество ненужных совещаний, одновременно расширяя диалог, усиливая мониторинг ситуации на местах, повышая эффективность решения конкретных проблем и добиваясь реальных практических результатов.
Цифровая трансформация Общества не должна ограничиваться только цифровизацией учётных данных членов организации или переходом на электронный документооборот. Она должна стать новым способом управления, коммуникации, информационно-разъяснительной работы, организации общественных движений и оценки результатов деятельности.
Каждое мероприятие должно иметь чётко определённые цели, конкретные результаты, ясное распределение ответственности и измеримые показатели эффективности, при этом основное внимание должно быть направлено на интересы местных организаций, членов Общества и населения.
По мнению Генсекретаря и Президента Вьетнама, необходимо и далее совершенствовать работу по патриотическому воспитанию молодёжи, объединению бывших военнослужащих, развитию народной дипломатии и участию в совершенствовании политики и законодательства в отношении ветеранов.
Организации Общества всех уровней должны тесно взаимодействовать с Союзом коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина, образовательными учреждениями, воинскими частями и местными органами власти в целях воспитания у молодого поколения патриотизма, национальной гордости, революционных идеалов, гражданской ответственности и стремления служить Родине, используя современные, доступные и убедительные формы работы.
Одновременно необходимо обновлять методы объединения бывших военнослужащих, особенно представителей молодого поколения, активнее использовать потенциал народной дипломатии ветеранов для укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также для решения последствий войны.
Кроме того, Обществу следует активно участвовать в обобщении практического опыта и совершенствовании государственной политики в отношении ветеранов и бывших военнослужащих.
По этому случаю Генсек, Президент То Лам вручил ОВВ орден Хо Ши Мина за выдающиеся заслуги и особо значительные достижения в революционном деле Партии и вьетнамского народа.