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Генсек, Президент То Лам: необходимо повысить эффективность работы, качество государственного управления и потенциал нового аппарата
В работе конференции приняли участие и председательствовали Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам, а также члены Политбюро: Премьер-министр Ле Минь Хынг, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту, секретарь ЦК, заведующий Организационным отделом ЦК Нгуен Зюй Нгок, возглавляющий руководящий комитет ЦК по подведению итогов.
Повышение качества функционирования новой модели
Выступая на конференции с программной речью, Генсек, Президент То Лам подчеркнул, что курс на реформирование и совершенствование организационной структуры политической системы с целью создания компактного, действенного, эффективного и результативного государственного аппарата является полностью оправданным, необходимым и имеет стратегическое значение для дальнейшего развития страны. По его словам, речь идёт о масштабной и сложной реформе, затрагивающей практически все государственные органы, а также кадровый состав политической системы – от центрального до местного уровня. Следующим этапом должно стать смещение акцента на повышение качества функционирования нового аппарата, его способности эффективно обслуживать население и обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие страны.
Отметив наличие ряда существенных проблем и трудностей, требующих дальнейшего решения, То Лам заявил, что на следующем этапе необходимо сосредоточить усилия на повышении эффективности функционирования новой модели и дальнейшем комплексном совершенствовании правовой базы и организационного устройства политической системы. Центральные органы, Правительство, министерства, ведомства и местные органы власти должны провести всесторонний пересмотр нормативных актов, регламентов и процедур, регулирующих организационную структуру, функции, полномочия и механизмы взаимодействия между государственными органами. Необходимо исключить дублирование функций, пересечение полномочий, правовые пробелы и ситуации, при которых несколько ведомств участвуют в решении одного вопроса без чёткого определения органа, несущего окончательную ответственность.
Формирование современной, честной, созидательной и ориентированной на служение народу системы государственного управления
Генсек, Президент То Лам подчеркнул необходимость дальнейшего расширения децентрализации и делегирования полномочий при одновременном обеспечении необходимыми ресурсами и эффективным контролем за осуществлением власти. По его словам, передача полномочий должна носить реальный характер и сопровождаться предоставлением органам, получающим новые функции, достаточных полномочий, кадровых ресурсов, финансового обеспечения и инструментов управления. Следует исключить практику, при которой задачи передаются на нижестоящий уровень без создания необходимых условий для их выполнения. Децентрализация означает не перекладывание ответственности на нижестоящие органы, а чёткую и прозрачную передачу полномочий, ресурсов, данных, инструментов реализации и ответственности при сохранении эффективного контроля. При этом необходимо усиливать инспекционный, надзорный, аудиторский контроль, обеспечивать открытость, прозрачность и подотчётность органов власти.
Особое внимание, отметил То Лам, должно быть уделено формированию кадрового состава, отвечающего требованиям новой модели управления. Именно эффективность работы органов власти общинного уровня должна стать главным критерием оценки успешности проводимой реформы. В этой связи необходимо в кратчайшие сроки завершить определение должностных позиций, провести оценку профессиональных качеств, компетенций и опыта государственных служащих для назначения их на должности в соответствии с квалификацией. Особое внимание следует уделить укреплению кадрового потенциала на местах, прежде всего в таких сферах, как земельные отношения, строительство, градостроительное планирование, инвестиции, финансы, информационные технологии, инспекционная деятельность, юстиция, образование, здравоохранение и городское управление. Одновременно необходимо совершенствовать телекоммуникационную, информационную и цифровую инфраструктуру, ускоряя цифровую трансформацию всей политической системы.
Он также потребовал обеспечить эффективное управление государственным имуществом, административными зданиями, архивами и документацией после завершения организационных преобразований, подчеркнув, что эта задача имеет как неотложный, так и долгосрочный характер. Необходимо в кратчайшие сроки подготовить планы использования каждого объекта недвижимости и иного избыточного государственного имущества. Имущество, пригодное для дальнейшей эксплуатации, должно использоваться максимально эффективно, а объекты, утратившие своё первоначальное назначение, – перепрофилироваться, перераспределяться или реализовываться в соответствии с законодательством на принципах открытости и прозрачности. Приоритет должен отдаваться использованию таких объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения и для удовлетворения других общественно значимых потребностей. Что касается архивных материалов и документов, необходимо обеспечить их надлежащее хранение, цифровизацию и рациональное использование, не допуская утраты, повреждения, неэффективного использования или ущемления законных интересов организаций, граждан и предприятий.
То Лам также призвал к коренному обновлению системы инспекционного контроля, надзора и методов государственного управления. По его словам, необходимо уделять больше внимания ситуации на местах, сочетая традиционные формы контроля с мониторингом на основе анализа данных, чтобы своевременно выявлять и оперативно устранять возникающие проблемы, не допуская их перерастания в серьёзные системные трудности. Он предложил разработать систему показателей оценки функционирования новой модели управления, включающую сроки рассмотрения административных процедур, долю документов, обработанных в установленные сроки, уровень удовлетворённости граждан и бизнеса, количество вопросов, по которым органам власти общинного уровня требуется согласование с вышестоящими инстанциями, а также число выявленных и оперативно урегулированных проблемных ситуаций. Одновременно необходимо создать действенный механизм защиты государственных служащих, которые проявляют инициативу, готовы принимать решения и нести ответственность в интересах общества при условии соблюдения своих полномочий, установленных процедур, принципов открытости, профессиональной обоснованности и отсутствия личной заинтересованности. Вместе с тем следует жёстко пресекать любые попытки использовать проводимые реформы для нарушения закона, получения незаконной выгоды или уклонения от ответственности.
Генсек, Президент СРВ подчеркнул, что новая организационная структура должна обеспечить новое качество государственного управления; обновлённая система распределения полномочий должна сопровождаться новым уровнем ответственности; современные данные должны стать основой новых методов управления, а обновлённый государственный аппарат – обеспечить более высокое качество обслуживания граждан и предприятий. Он выразил уверенность, что новая организационная модель политической системы и трёхуровневая система государственного управления будут и далее совершенствоваться и эффективно функционировать, способствуя формированию современной, честной, созидательной и ориентированной на служение народу системы государственного управления.
Член Политбюро, секретарь ЦК, заведующий Организационным отделом ЦК, руководитель руководящего комитета ЦК по подведению итогов Нгуен Зуй Нгок заявил, что все поручения и ключевые ориентиры, изложенные Генсекретарём, Президентом То Ламом, будут тщательно учтены в дальнейшей работе парткомов, парторганизаций, государственных органов и учреждений. Он отметил, что в докладе обобщены пять основных результатов реализации реформы, определены семь существующих проблем и предложены десять ключевых задач на предстоящий период.