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Генсек, Президент То Лам: Необходимо добиться измеримых результатов в сокращении административных процедур и устранении институциональных барьеров
Участники заседания рассмотрели четыре группы вопросов: основополагающие документы, регулирующие деятельность Комитета, включая проекты Регламента работы Комитета, Решения о распределении обязанностей между членами Комитета и Программы работы Комитета на 2026 год; тематические доклады о механизмах, политике и ключевых мерах по институционализации установок и стратегических ориентиров Партии (в области развития государственного сектора экономики, экономики с иностранными инвестициями и решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах); доклад о ходе и мерах по пересмотру, изменению, принятию и отмене нормативно-правовых актов в целях сокращения и упрощения административных процедур и необоснованных условий ведения бизнеса в 2026 году; а также проект «Исследование и предложения по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в соответствии с требованиями судебной реформы на новом этапе».
Комитет высоко оценил усилия соответствующих органов по подготовке проектов документов, докладов и программ, представленных на заседании. Вместе с тем было предложено продолжить работу по изучению и всестороннему учёту мнений членов Комитета и участников заседания для доработки и совершенствования проектов документов, докладов и программ, обеспечив их качество и своевременное выполнение поставленных задач.
Что касается базовых документов деятельности Комитета, участники в целом поддержали проекты Регламента работы, Решения о распределении обязанностей между членами Комитета и Программы работы на 2026 год. В программе определены пять ключевых направлений и 17 конкретных задач, подлежащих реализации в оставшиеся месяцы 2026 года. Комитет поручил Постоянному органу учесть высказанные замечания при окончательной доработке документов, а также совместно с заинтересованными ведомствами сформировать Рабочую группу содействия деятельности Комитета.
По тематическому докладу о механизмах, политике и мерах по институционализации курса на развитие государственного сектора экономики в соответствии с Резолюцией № 79-NQ/TW Политбюро Комитет подчеркнул необходимость дальнейшего утверждения и единого понимания новой концепции государственной экономики. Согласно этому подходу, государственная экономика представляет собой единую систему, включающую государственный бюджет, государственное имущество, земельные и природные ресурсы, инфраструктуру, государственные резервы, государственные предприятия, государственные кредитные организации, государственный капитал в предприятиях и государственных учреждениях. В центре процесса совершенствования институтов должна находиться эффективность использования государственных ресурсов. Особое внимание следует уделить устранению узких мест, препятствующих эффективному использованию стратегических ресурсов страны, а также обеспечению прорыва в сфере корпоративного управления государственными предприятиями.
По тематическому докладу о механизмах, политике и ключевых мерах по институционализации партийного курса в области развития экономики с иностранными инвестициями Комитет потребовал обеспечить полное и своевременное закрепление соответствующих установок Партии в законодательстве. Основной акцент должен быть сделан на создании особых, конкурентоспособных и более привлекательных механизмов инвестиционных льгот и поддержки, увязанных с конкретными результатами деятельности инвесторов и их обязательствами в области технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, передачи технологий, подготовки вьетнамских кадров, увеличения доли добавленной стоимости, создаваемой внутри страны, развития национальных поставщиков, а также осуществления зелёной и цифровой трансформации.
Кроме того, необходимо совершенствовать механизмы поддержки вьетнамских предприятий при приобретении технологий и получении технологических трансфертов от компаний с иностранным капиталом. Предусматривается создание и запуск Национального единого инвестиционного портала («единого окна»), а также разработка механизмов отбора, управления и контроля деятельности стратегических инвесторов, формирования национальной системы координации и межрегионального взаимодействия в сфере привлечения иностранных инвестиций.
Что касается доклада о механизмах, политике и ключевых мерах по институционализации установок и ориентиров Партии в области борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в крупных городах, Комитет отметил, что данная проблема носит межотраслевой, межрегиональный и межпровинциальный характер, затрагивая такие сферы, как транспорт, промышленность, строительство, энергетика и сельское хозяйство. Она оказывает непосредственное влияние на здоровье населения, качество жизни граждан, производительность труда и национальную конкурентоспособность. Комитет потребовал осуществить переход от подхода, основанного на контроле отдельных источников выбросов, к управлению качеством атмосферного воздуха на основе целевых показателей; развивать современную и интегрированную систему экологических данных; создать механизмы мониторинга, оценки и раннего предупреждения рисков загрязнения; чётко определить ответственность каждого ведомства, каждой территории и каждого источника выбросов.
По докладу о ходе работы и мерах по пересмотру, изменению, принятию и отмене нормативно-правовых актов в целях сокращения и упрощения административных процедур и условий ведения бизнеса в 2026 году Комитет подчеркнул, что административная реформа является важнейшей составляющей глубокой институциональной реформы, способствующей формированию надлежащих отношений между государством, гражданами и бизнесом в рамках сервисно-ориентированной и созидательной модели государственного управления. Каждая отменённая необоснованная процедура или условие ведения бизнеса означает устранение одного барьера и открытие новых возможностей для развития. Комитет призвал министерства и ведомства рассматривать сокращение и упрощение административных процедур и необоснованных инвестиционно-предпринимательских требований как постоянную и непрерывную задачу, а не как краткосрочную кампанию. Необходимо перейти от модели предварительного контроля к модели последующего контроля на основе управления рисками, а также обеспечить строгий контроль за введением новых административных процедур и условий ведения бизнеса.
Что касается проекта «Исследование и предложения по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в соответствии с требованиями судебной реформы на новом этапе», Комитет в целом поддержал основные направления, изложенные в проектных материалах. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс должны обеспечить его статус как одного из базовых законодательных актов, занимающих центральное место в системе законодательства о правосудии. Кодекс должен в полной мере отражать задачи защиты справедливости, прав человека и гражданских прав, контроля над осуществлением государственной власти, укрепления подотчётности государственных органов и обеспечения принципа верховенства закона. Комитет поручил продолжить совершенствование процессуальных механизмов таким образом, чтобы обеспечить баланс между необходимостью защиты справедливости и борьбы с преступностью, с одной стороны, и стимулированием возмещения ущерба, возврата активов, устранения трудностей, мобилизации ресурсов и содействия социально-экономическому развитию.
Говоря о реализации поставленных задач, Генсек, Президент То Лам потребовал до конца 2026 года сосредоточить усилия на скорейшем завершении формирования и эффективном запуске механизмов работы Комитета и межведомственного взаимодействия; обеспечить качественную подготовку законопроектов, проектов резолюций и крупных программ для внесения в Национальное собрание; устранить практику задержек и задолженности по изданию подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации законов. По его словам, необходимо добиться конкретных и измеримых результатов в сокращении административных процедур, устранении институциональных барьеров и совершенствовании законодательства в ключевых сферах.