НОВОСТИ

Генсек, Президент То Лам начал государственный визит в Республику Индия

По сообщению спецкорреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и делегация высокого уровня Вьетнама прибыли в военный аэропорт Палам в столице Нью-Дели, начав государственный визит в Республика Индия по приглашению Премьер-министра Индии Нарендра Моди.
  Представители вьетнамской общины, а также сотрудники Посольства Вьетнама в Индии встречают Генсекретаря, Президента То Лама. Фото: ВИА  
В аэропорту Генсекретаря, Президента То Лама и вьетнамскую делегацию высокого уровня встречали государственный министр Министерства внутренних дел Индии Нитьянанд Рай, посол Индии во Вьетнаме Цхеринг Вангчук Шерпа, посол Вьетнама в Индии Нгуен Тхань Хай, Генеральный консул Вьетнама в Мумбаи Ле Куанг Бьен, а также многочисленные сотрудники посольства, представители вьетнамской общины и студенты из Вьетнама, обучающиеся в Индии.

По всему Нью-Дели правительство Индии разместило портреты Генсекретаря, Президента То Лама с двуязычными лозунгами тёплого приветствия.

В гостинице многочисленные индийские артисты тепло встретили Генсекретаря, Президента То Лама и вьетнамскую делегацию высокого уровня традиционными танцами.

Сразу после прибытия в Нью-Дели Генсекретарь, Президент То Лам принял советника по национальной безопасности Индии Аджит Довал, а также встретился с сотрудниками Посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Индии.

Данный визит является важным внешнеполитическим событием, имеющим особое значение. Это первый визит Генсекретаря, Президента То Лама в Индию в его новой должности, который проходит в год 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами (2016–2026 гг.).

Визит наглядно подтверждает внешнеполитический курс Партии и государства Вьетнама в новую эпоху, определённый решениями XIV съезда КПВ: независимость, самостоятельность, опора на собственные силы, мир, дружба, сотрудничество и развитие, многовекторность и диверсификация внешних связей, а также ответственное участие в международном сообществе.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
