Генсек, Президент То Лам начал государственный визит в Республику Индия
По всему Нью-Дели правительство Индии разместило портреты Генсекретаря, Президента То Лама с двуязычными лозунгами тёплого приветствия.
В гостинице многочисленные индийские артисты тепло встретили Генсекретаря, Президента То Лама и вьетнамскую делегацию высокого уровня традиционными танцами.
Сразу после прибытия в Нью-Дели Генсекретарь, Президент То Лам принял советника по национальной безопасности Индии Аджит Довал, а также встретился с сотрудниками Посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Индии.
Данный визит является важным внешнеполитическим событием, имеющим особое значение. Это первый визит Генсекретаря, Президента То Лама в Индию в его новой должности, который проходит в год 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами (2016–2026 гг.).
Визит наглядно подтверждает внешнеполитический курс Партии и государства Вьетнама в новую эпоху, определённый решениями XIV съезда КПВ: независимость, самостоятельность, опора на собственные силы, мир, дружба, сотрудничество и развитие, многовекторность и диверсификация внешних связей, а также ответственное участие в международном сообществе.