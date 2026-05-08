Генсек, Президент То Лам начал государственный визит в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка
В аэропорту Генсекретаря, Президента То Лама и высокопоставленную делегацию Вьетнама встречали Премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия и члены правительства; Посол Вьетнама в Шри-Ланке Чинь Тхи Там, а также многочисленные сотрудники посольства и представители вьетнамской общины в Шри-Ланке.
В аэропорту почётный караул выстроился вдоль красной дорожки, а шри-ланкийские артисты исполнили традиционные танцы в честь прибытия делегации Вьетнама. Премьер-министр Харини Амарасурия встретила То Лама у трапа самолёта. Двое детей по местному обычаю преподнесли ему листья бетеля в знак гостеприимства. Затем То Лам и Премьер-министр Шри-Ланки прошли по красной дорожке и приняли смотр почётного караула.
За 56 лет с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой 21 июля 1970 года традиционная дружба между двумя странами постоянно укреплялась и развивалась в различных сферах. Государственный визит То Лама в Шри-Ланку способствует дальнейшему укреплению традиционной дружбы, углублению искренних отношений между руководством и народами двух стран, сложившихся на протяжении истории. Визит станет важной политической вехой, придаст новый импульс и откроет новый этап развития двусторонних отношений с более высоким уровнем политического доверия, расширенным масштабом сотрудничества и большей практической эффективностью.