Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генсек, Президент То Лам начал государственный визит в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка

По сообщению спецкорреспондента ВИА, после успешного завершения государственного визита в Республику Индия вечером 7 мая (по местному времени) специальный борт, на котором находился Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама, приземлился в международном аэропорту Бандаранаике в столице Коломбо, начиная государственный визит в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка с 7 по 8 мая по приглашению Президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке.
  Генсек, Президент То Лам и Премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия на церемонии встречи. Фото: ВИА  
В официальную делегацию вошли: Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Организационного отдела ЦК; Нгуен Тхань Нги, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, глава Отдела ЦК по политике и стратегии; генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель премьер-министра, министр обороны; генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности; Ле Хоай Чунг, член Политбюро, министр иностранных дел; Чан Лыу Куанг, член Политбюро, секретарь парткома Хошимина; Нгуен Хай Нинь, член ЦК КПВ, руководитель Канцелярии ЦК; Нгуен Зоан Ань, член ЦК, заместитель председателя Национального собрания; Ле Кхань Хай, член ЦК, руководитель Канцелярии Президента; Нго Ван Туан, член ЦК, министр финансов; Ву Хай Куан, член ЦК, министр науки и технологий; Дао Хонг Лан, член ЦК, министр здравоохранения; Ле Мань Хунг, член ЦК, министр промышленности и торговли; То Ан Со, помощник Генсекретаря и Президента, руководитель Канцелярии Генсекретаря.

В аэропорту Генсекретаря, Президента То Лама и высокопоставленную делегацию Вьетнама встречали Премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия и члены правительства; Посол Вьетнама в Шри-Ланке Чинь Тхи Там, а также многочисленные сотрудники посольства и представители вьетнамской общины в Шри-Ланке.

В аэропорту почётный караул выстроился вдоль красной дорожки, а шри-ланкийские артисты исполнили традиционные танцы в честь прибытия делегации Вьетнама. Премьер-министр Харини Амарасурия встретила То Лама у трапа самолёта. Двое детей по местному обычаю преподнесли ему листья бетеля в знак гостеприимства. Затем То Лам и Премьер-министр Шри-Ланки прошли по красной дорожке и приняли смотр почётного караула.

За 56 лет с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой 21 июля 1970 года традиционная дружба между двумя странами постоянно укреплялась и развивалась в различных сферах. Государственный визит То Лама в Шри-Ланку способствует дальнейшему укреплению традиционной дружбы, углублению искренних отношений между руководством и народами двух стран, сложившихся на протяжении истории. Визит станет важной политической вехой, придаст новый импульс и откроет новый этап развития двусторонних отношений с более высоким уровнем политического доверия, расширенным масштабом сотрудничества и большей практической эффективностью.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

В рамках государственного визита в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка утром 8 мая в Президентском дворце состоялась торжественная официальная церемония встречи Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Top