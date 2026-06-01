НОВОСТИ

Генсек, Президент То Лам и его супруга возложили цветы к мемориалу национального героя Филиппин Хосе Рисаля

Мемориал Хосе Рисаля является одним из важнейших исторических памятников Филиппин.
  Генсек, Президент То Лам возлагает цветы к мемориалу Хосе Рисаля.  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках государственного визита в Республику Филиппины утром 1 июня (по местному времени) в столице Маниле Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам, его супруга и вьетнамская делегация высокого уровня возложили цветы к мемориалу национального героя Хосе Рисаля.

Мемориал Хосе Рисаля является одним из важнейших исторических памятников Филиппин. Он расположен в Маниле и был сооружён в память о враче, писателе и национальном герое страны Хосе Рисале, сыгравшем важную роль в движении за независимость Филиппин.

Монумент был торжественно открыт 30 декабря 1913 года — ровно через 17 лет после смерти Хосе Рисаля. Бронзовая статуя установлена на величественном гранитном постаменте. Ежегодно 30 декабря, в День Рисаля, тысячи граждан и руководителей Филиппин приходят сюда, чтобы возложить цветы и почтить память национального героя. Это мероприятие имеет большое историко-воспитательное значение, напоминая молодому поколению о патриотизме и самоотверженности Хосе Рисаля в борьбе за национальную независимость.

Мемориал служит не только местом памяти, но и важной площадкой для культурных мероприятий, общественной жизни и проведения значимых государственных церемоний Филиппин.

ИЖВ/ВИА

Вьетнам и Филиппины повысили отношения до уровня расширенного стратегического партнёрства

Вьетнам и Филиппины повысили отношения до уровня расширенного стратегического партнёрства

По сообщению спецкорреспондента ВИА, 1 июня в полдень в Маниле Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам и Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший присутствовали на церемонии обмена документами о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран и встретились с представителями прессы для информирования об итогах переговоров.
