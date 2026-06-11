НОВОСТИ
Генсек, Президент То Лам: защита окружающей среды и адаптация к изменению климата являются одним из столпов новой модели развития
Заслушав доклады и мнения участников, То Лам подчеркнул, что защита окружающей среды и адаптация к изменению климата являются одним из ключевых столпов новой модели развития, определённой XIV съездом КПВ. По его словам, инвестиции в охрану окружающей среды являются инвестициями в будущее. Необходимо перейти от подхода, основанного на реагировании на последствия, к активному формированию условий для развития; от устранения загрязнений и пассивного реагирования к ранней профилактике рисков, развитию зелёной экономики, повышению устойчивости и гармонизации отношений между человеком и природой во имя устойчивого развития будущих поколений.
Генсекретарь и Президент подчеркнул необходимость ставить человека в центр всех целей, показателей и решений. Высшей задачей является не только достижение технических стандартов, но и обеспечение права граждан на безопасную и благоприятную окружающую среду, защиту здоровья, жизни, источников дохода и имущества от стихийных бедствий и климатических рисков. В этой связи следует уделять первоочередное внимание решению проблем загрязнения воздуха и водных ресурсов, обращения с твёрдыми бытовыми и пластиковыми отходами, экологических проблем ремесленных деревень и промышленных кластеров, а также борьбе с наводнениями, оползнями, засухой и засолением почв. Зелёный переход должен быть неразрывно связан с социальной защитой и устойчивыми источниками доходов населения, не оставляя уязвимые группы без внимания.
То Лам указал на необходимость более чёткого определения стратегических прорывов, прежде всего в сфере институтов, науки и технологий, а также государственного управления. Он призвал активизировать внедрение стратегических технологий в соответствии с Резолюцией №57 Политбюро, создать национальную цифровую систему данных о природных ресурсах, окружающей среде и климате, развивать углеродный рынок, совершенствовать экономические инструменты управления природными ресурсами и экологией, а также укреплять потенциал прогнозирования, предупреждения и управления рисками.
Особо подчёркивалась необходимость перехода от административного управления к современной модели управления, основанной на данных, технологиях и рыночных механизмах. Наряду с этим требуется совершенствование единой и прозрачной правовой системы, расширение децентрализации полномочий при сохранении эффективного контроля и надзора, а также мобилизация ресурсов общества, частного сектора и международного сотрудничества для достижения целей зелёного развития и адаптации к изменению климата.
По словам То Лама, инвестиции в охрану окружающей среды и климатическую политику являются инвестициями в устойчивое развитие, здоровье населения, конкурентоспособность экономики и будущее страны. Государственный бюджет должен играть направляющую роль, одновременно необходимо создавать эффективные механизмы для привлечения частного капитала через зелёное кредитование, зелёные облигации, углеродный рынок, государственно-частное партнёрство и международное сотрудничество. Ресурсы должны направляться прежде всего на решение наиболее острых экологических проблем, поддержку уязвимых территорий и реализацию проектов с широким мультипликативным эффектом.
Генсекретарь и Президент также призвал углубить исследования стратегических вопросов, связанных с водной, продовольственной, энергетической и минерально-сырьевой безопасностью, морской безопасностью и сохранением биологического разнообразия, рассматривая их в контексте общей стратегии защиты Отечества на дальних подступах. Он также выступил за выработку более высокого уровня стратегического мышления в вопросах международного сотрудничества в сфере экологии и климата.
То Лам отметил, что экологические проблемы и изменение климата носят глобальный характер, поэтому Вьетнаму необходимо активно участвовать в международных механизмах сотрудничества, максимально использовать мировой опыт, знания и ресурсы для решения задач охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата и осуществления зелёного перехода.
Вместе с тем он подчеркнул, что международное сотрудничество не должно ограничиваться лишь получением поддержки. Вьетнам должен активно участвовать в формировании международных инициатив, стандартов и механизмов сотрудничества в области экологии и климата, внося вклад в общие усилия мирового сообщества. Это позволит повысить международный авторитет и роль страны, обеспечивая при этом гармоничное сочетание национальных интересов с международной ответственностью.
Генсекретарь и Президент подчеркнул, что выполнение международных обязательств в области охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата и сокращения выбросов парниковых газов должно осуществляться с учётом конкретных условий каждой страны, на основе реалистичного и поэтапного подхода.