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Генсек, Президент То Лам: Дипломатия во имя развития должна стать центральным направлением
Послы и главы представительств подтвердили, что и впредь будут внимательно отслеживать ситуацию в странах пребывания, содействовать развитию дружбы и сотрудничества с зарубежными партнёрами, внося практический вклад в реализацию стратегических целей страны, включая обеспечение двузначных темпов экономического роста, осуществление «зелёной» и цифровой трансформации, а также преобразование модели развития.
Выступая на встрече, Генсек, Президент То Лам отметил, что тема 33-й Дипломатической конференции — «Укрепление авангардной роли и выполнение ключевых, постоянных задач внешней политики Вьетнама в новую эпоху» — может рассматриваться как прямое руководство к действию. По его словам, конференция станет возможностью для более глубокого осмысления системы партийных резолюций по вопросам строительства, развития и защиты Отечества на новом этапе, что позволит обеспечить высокую степень единства в понимании поставленных задач и направлений дальнейших действий.
Оценивая текущую ситуацию, Генсек, Президент Вьетнама подчеркнул, что страна сталкивается со многими вызовами, однако одновременно получает и новые возможности, если сумеет своевременно ими воспользоваться. Вьетнам располагает самой широкой за всю свою историю сетью отношений всеобъемлющего стратегического и стратегического партнёрства, охватывающей практически все крупнейшие мировые центры, а также участвует в большинстве соглашений о свободной торговле нового поколения. В этой связи главной задачей становится преобразование этих отношений в реальные ресурсы развития.
Генсек, Президент Вьетнама подчеркнул, что главы представительств Вьетнама за рубежом являются полномочными представителями государства в целом, а не только дипломатической службы. Они должны активизировать стратегические исследования, глубоко понимать складывающуюся ситуацию, проявлять инициативу, творческий подход, смело принимать решения и действовать в рамках линии Партии и законодательства Государства.
Исходя из этого, То Лам призвал глав представительств рассматривать дипломатию во имя развития как центральное направление своей деятельности. При этом необходимо последовательно реализовывать решения XIV съезда КПВ, резолюции ЦК и Политбюро, прежде всего тематические документы, в частности Резолюцию № 10-NQ/TW Политбюро от 8 июня 2026 года о развитии экономики с участием иностранного капитала. Одновременно следует уделять особое внимание прогнозированию и раннему предупреждению торговых барьеров, защитных мер, «зелёных» стандартов, правил происхождения товаров и мер экспортного контроля в сфере технологий.
Дипломатические представительства должны уделять большое внимание работе с вьетнамской общиной за рубежом и защите законных прав и интересов граждан, рассматривая зарубежных соотечественников как важный источник интеллектуального потенциала, капитала и технологий; содействовать объединению вьетнамских учёных, специалистов и предпринимателей с программами развития внутри страны; формировать сеть вьетнамских экспертов в ключевых технологических отраслях; тесно взаимодействовать с профильными органами внутри страны по вопросам защиты граждан и заблаговременно предупреждать возможные риски для их предотвращения на раннем этапе.
Генсек, Президент Вьетнама также особо подчеркнул важность обеспечения внутренней политической безопасности, защиты государственной тайны, безопасности сотрудников и зданий дипломатических представительств. Особое внимание должно уделяться политико-идеологической работе, а также борьбе с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями в соответствии с новыми резолюциями и нормативными документами Партии.
То Лам сообщил, что поручил соответствующим органам провести пересмотр режима оплаты труда и социальных гарантий для сотрудников дипломатических представительств, особенно работающих в сложных странах, а также разработать планы модернизации зданий представительств, укрепления их безопасности и создания надлежащих условий для работы персонала.
Он выразил надежду, что после завершения нынешней Дипломатической конференции главы представительств вернутся в страны пребывания с новым настроем — действовать более инициативно, более решительно и ещё теснее связывать свою работу с практическими потребностями развития страны, ясно осознавая, что за каждым из них стоит государство, переживающее период глубоких преобразований, а каждый достигнутый за рубежом результат превращается в новые возможности для народа Вьетнама.
От имени сотрудников МИД и глав дипломатических представительств Вьетнама за рубежом член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг выразил признательность Генсекретарю, Президенту То Ламу за постоянное внимание и содержательные руководящие указания, адресованные внешнеполитической работе и руководителям дипломатических представительств.
Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что вся дипломатическая служба глубоко осознаёт: указания Генсекретаря, Президента Вьетнама являются не только проявлением внимания и доверия со стороны Партии и Государства, но и стратегическими ориентирами, а также важнейшими политическими требованиями ко всей системе внешнеполитической деятельности на новом этапе развития страны. Он заверил, что дипломатическая служба приложит максимум усилий для воплощения указаний руководства Партии и Государства в конкретные и практические результаты, способствующие успешному развитию страны в новую эпоху.