Генсек, Президент То Лам: Вьетнам развивается динамично и становится более эффективным в управлении

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам выступает с программным докладом на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» и отвечает на вопросы участников форума. Фото: ВИА Сразу после программного выступления на Диалоге Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам ответил на вопрос представителя Сингапурского института исследований Юго-Восточной Азии имени Юсофа Исхака (ISEAS) о том, какое влияние оказывает проводимая во Вьетнаме реформа по оптимизации государственного аппарата на внешнюю политику страны.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам отметил, что Вьетнам в настоящее время активно реализует меры по оптимизации государственного аппарата, совершенствованию институтов и повышению эффективности государственного управления. Главная цель заключается в создании новых стимулов для развития, повышении конкурентоспособности и устойчивости страны в условиях быстро меняющегося и сложного мира. Эти процессы не оказывают негативного влияния на базовый внешнеполитический курс Вьетнама, а напротив, помогают стране более эффективно реализовывать независимую и самостоятельную внешнюю политику, а также политику многосторонности и диверсификации международных связей. Более динамично развивающийся и более эффективно управляемый Вьетнам станет более надежным и ответственным партнером для региона и мира.

Вьетнам также рассматривает АСЕАН как стратегическое пространство, напрямую связанное с его миром, стабильностью и развитием. Вьетнам всегда рассматривает успех АСЕАН как свой собственный успех. В рамках АСЕАН Вьетнам не ставит перед собой цель стать центром силы, а стремится быть активным, инициативным и ответственным членом объединения, способствующим укреплению сплоченности, усилению центральной роли АСЕАН и продвижению сбалансированного и практического подхода к региональным вызовам. В ближайшие годы, по мере укрепления национального потенциала, Вьетнам будет вносить еще больший вклад в АСЕАН и вместе с другими государствами-членами укреплять АСЕАН как особую стратегическую точку притяжения в таких сферах, как экономическая взаимосвязанность, цифровая трансформация, безопасность, цепочки поставок, морская безопасность и сокращение разрыва в развитии.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам выразил уверенность в том, что сплоченный и устойчивый АСЕАН, сохраняющий свою центральную роль, продолжит оставаться важной основой мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отвечая на вопрос представителя китайской делегации о том, создает ли механизм стратегического диалога «3+3» между Китаем и Вьетнамом новый подход к продвижению сотрудничества в сфере региональной безопасности, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам подчеркнул, что реализация данного механизма также отражает курс Вьетнама на самостоятельность и опору на собственные силы, продолжая драгоценную традицию независимости и самодостаточности вьетнамского народа при одновременном восприятии лучших достижений человечества. Этот дух проявляется в стремлении поддерживать мирную среду. Вьетнам подтверждает свою готовность активно и ответственно участвовать в решении общих международных и региональных вопросов, а также осуществлять всестороннюю, глубокую и эффективную международную интеграцию. Одновременно Вьетнам подтверждает приверженность основополагающим принципам международного права, Уставу ООН, принципам мира и взаимной выгоды, являясь надёжным другом и ответственным членом международного сообщества.

Отвечая на вопрос участников Диалога о развитии науки и технологий во Вьетнаме, особенно в области искусственного интеллекта, а также о том, являются ли новые технологии вызовом или возможностью и каким образом Вьетнам намерен управлять этими процессами, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам отметил, что в будущем Вьетнаму необходимо уделять особое внимание ответственности человека и сохранению человеческого контроля над решениями, имеющими серьёзные последствия для безопасности, особенно в оборонной сфере. Чем более современными становятся технологии, тем более чётко должна быть определена и строго регламентирована ответственность человека, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам подчеркнул необходимость защиты инфраструктуры и гражданского пространства, а также предотвращения атак и актов саботажа в отношении критически важных систем — здравоохранения, энергетики, финансов, портов, подводных кабелей, данных и других жизненно важных услуг для населения, развитию которых также способствует ИИ. По словам То Лама, необходимо обеспечивать прозрачность, обмен информацией и укрепление доверия посредством диалога на основе добровольных принципов и технических стандартов, постепенно переходя к более строгим рамочным механизмам при наличии консенсуса, а также использовать достижения науки и технологий, включая искусственный интеллект, в интересах социально-экономического развития, обороны и безопасности.

23-й Диалог «Шангри-Ла» проходит с 29 по 31 мая 2026 года в Сингапуре при участии более 550 представителей органов безопасности и обороны из 44 стран. Диалог «Шангри-Ла» впервые состоялся в 2002 году в Сингапуре по инициативе Международного института стратегических исследований (IISS) и с тех пор стал ежегодным форумом, имеющим важное значение для региональной и международной безопасности.



