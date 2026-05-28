Генсек, Президент То Лам встретился с вьетнамской общиной в Таиланде

Генсек, Президент То Лам и его супруга вместе с делегатами сфотографировались с представителями вьетнамской общины в Таиланде. Фото: ВИА





На встрече Посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг отметил, что объединения вьетнамцев в Таиланде действуют организованно и сплочённо, активно проводят мероприятия по сохранению и популяризации культуры, занимаются общественной и благотворительной деятельностью. Особое внимание уделяется развитию движения по преподаванию и изучению вьетнамского языка в общине. Наличие многочисленных культурных объектов, вьетнамских пагод, мемориальных комплексов Президента Хо Ши Мина, а также «Вьетнамских улиц» в различных провинциях является ярким свидетельством патриотизма, национальной гордости и стремления общины вьетнамцев в Таиланде сохранять связь с исторической родиной, а также подтверждением добрых отношений, солидарности и сотрудничества между двумя странами.Выступая на встрече, Генсекретарь, Президент То Лам подчеркнул, что в ходе нынешнего визита будут обсуждаться с высшим руководством Таиланда направления сотрудничества на предстоящий период. Он отметил, что в этом процессе вьетнамская община в Таиланде всегда играет важную роль моста дружбы, способствуя укреплению отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.Генсекретарь, Президент выразил уверенность в молодом поколении вьетнамцев в Таиланде, которое обладает ценным преимуществом — растёт в условиях интеграции, хорошо понимает тайскую культуру и одновременно сохраняет в себе вьетнамские корни. Он выразил надежду, что молодёжь будет хорошо учиться, строго соблюдать законы страны пребывания, профессионально работать, сохранять вьетнамский язык, знать историю своего народа и стать молодым, динамичным мостом, способствующим развитию сотрудничества между двумя государствами.Выразив искреннюю благодарность государству, властям и народу Таиланда за внимание, дружеское отношение и ценную поддержку, оказываемую вьетнамской общине на протяжении многих десятилетий, Генсекретарь, Президент отметил, что именно благодаря этой поддержке и благоприятным условиям соотечественники смогли стабилизировать жизнь, успешно интегрироваться, развиваться, сохранять национальную культурную самобытность и продолжать выполнять роль прочного моста дружбы между Вьетнамом и Таиландом.Генсекретарь, Президент государства высоко оценил усилия и значительный вклад Всеобщей ассоциации вьетнамцев Таиланда в строительство, консолидацию и развитие общины, подчеркнув, что она является надёжной опорой общины, связующим звеном с Родиной и активным фактором укрепления дружественных отношений между Вьетнамом и Таиландом.Генсекретарь, Президент подтвердил, что Партия и Государство всегда рассматривают зарубежных вьетнамцев, в том числе общину Вьетнама в Таиланде, как неотъемлемую часть великого национального единства, ценный ресурс страны и важный мост для укрепления дружественных отношений между Вьетнамом и Таиландом. Исходя из этого, Партия и Государство неизменно оказывают поддержку соотечественникам для укрепления их правового статуса, стабилизации жизни, успешной интеграции в общество страны пребывания, а также для сохранения национальной культуры, связи с Родиной и Отечеством.Генсекретарь, Президент выразил надежду, что вьетнамская община в Таиланде продолжит сохранять сплочённость, стабильность и устойчивое развитие, успешно интегрироваться, активно вносить вклад в общество страны пребывания, сохранять национальную культурную самобытность, поддерживать связь с Родиной и способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Вьетнамом и Таиландом. Он призвал соотечественников сохранять единство, взаимную поддержку и заботу друг о друге; формировать образ вьетнамца в Таиланде как трудолюбивого, гуманного, доброжелательного, законопослушного и ответственного члена общества; продолжать сохранять культурные памятники и объекты общины; активизировать преподавание и изучение вьетнамского языка среди молодёжи; укреплять связи между предпринимателями и бизнесом диаспоры с Вьетнамом, содействовать инвестициям, торговле и сотрудничеству между двумя странами.Всеобщая ассоциация вьетнамцев Таиланда и её членские организации должны и впредь выполнять роль общего дома, объединяя и поддерживая соотечественников в совместном развитии. Представительства Вьетнама в Таиланде должны продолжать эффективно осуществлять внешнеполитическую деятельность, защиту граждан, заботу и сопровождение общины, действительно быть надёжной опорой, которой соотечественники могут доверить свои мысли, чаяния и чувства к Родине.Генсекретарь, Президент То Лам также сообщил, что предложения и обращения соотечественников, высказанные на встрече, будут обобщены, а соответствующим органам поручено изучить их и в ближайшее время предложить соответствующие решения для реализации.