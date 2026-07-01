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Генсек, Президент То Лам: Внешняя политика и международная интеграция должны способствовать развитию страны
Заседание прошло под председательством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама, главы Руководящего комитета.
Генсек, Президент То Лам выступает на заседании. Фото: ВИА
В заседании также приняли участие члены Политбюро: Премьер-министр Ле Минь Хынг — постоянный заместитель председателя Руководящего комитета; Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман — заместитель председателя Руководящего комитета; Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту — заместитель председателя Руководящего комитета.
На заседании Генсек, Президент То Лам отметил, что после XIV Всевьетнамского съезда КПВ работа в сфере внешней политики и международной интеграции принесла многочисленные важные и практические результаты. Вместе с тем он подчеркнул, что впереди предстоит выполнить еще большой объем работы.
Подчеркнув, что данное заседание знаменует начало функционирования нового механизма, обеспечивающего единый подход к руководству, координации и организации внешнеполитической деятельности и международной интеграции во всей политической системе в новых условиях, Генсек, Президент Вьетнама предложил сосредоточить обсуждение на функциях, задачах и полномочиях Руководящего комитета, регламенте его работы и механизме взаимодействия, проекте программы работы на 2026 год, распределении обязанностей между членами Комитета, а также на первоочередных и долгосрочных направлениях его деятельности.
Выступая на заседании, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что Партком Правительства оперативно разработал и приступил к реализации Программы действий по выполнению резолюций и важных установок партии в сфере внешней политики и международной интеграции.
Подчеркивая необходимость активизации дипломатии в интересах развития страны и достижения двузначных темпов экономического роста, Премьер-министр заявил, что в программе работы Руководящего комитета приоритет должен быть отдан сохранению традиционных рынков, освоению новых рынков, привлечению высококачественных иностранных инвестиций, обеспечению энергетической безопасности и укреплению стратегической самостоятельности страны. Возлагая большие надежды на зарубежные представительства Вьетнама и особо отмечая ответственность послов, он призвал их проявлять еще большую инициативу, добиваться конкретных практических результатов и эффективно содействовать реализации целей национального развития.
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман предложил в период 2026–2030 годов завершить подготовку и принять нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность трех основных направлений внешней политики — партийной, государственной и народной дипломатии, а также активнее развивать различные формы дипломатической деятельности. Он также подчеркнул необходимость усиления парламентского контроля за выполнением международных договоров и международных соглашений. По его словам, Правительство и его органы должны тесно взаимодействовать с органами Национального собрания в целях внесения изменений и дополнений в законодательство, обеспечивая его соответствие международным нормам, стандартам и обязательствам Вьетнама, прежде всего по соглашениям о свободной торговле нового поколения, участником которых является Вьетнам.
Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту подчеркнул необходимость дальнейшего повышения эффективности внешнеполитической деятельности и международной интеграции, особенно в вопросах расширения пространства для развития страны. Он отметил, что партийная дипломатия играет исключительно важную роль в укреплении политического доверия, формировании стратегических ориентиров и углублении внешнеполитических связей Вьетнама.
Выступая на заседании, член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг представил проекты основополагающих документов, необходимых для деятельности Руководящего комитета, а также изложил задачи МИД как его постоянного органа. По его словам, Министерство продолжит играть ведущую роль в реализации ключевых и постоянных задач внешней политики и международной интеграции, тесно взаимодействуя с партийными органами, министерствами, ведомствами и местными властями в вопросах стратегического консультирования и эффективного выполнения партийных решений для достижения стратегических целей страны. В их числе — реализация Резолюции № 06 Политбюро по осуществлению внешнеполитического курса, определенного XIV съездом КПВ, а также усиление межведомственной координации, обеспечение единства и согласованности между партийной, государственной, народной и парламентской дипломатией, а также внешнеполитической деятельностью партийных органов, министерств, ведомств и местных органов власти.
Подводя итоги заседания, Генсек, Президент То Лам поручил постоянному органу Руководящего комитета — МИД — учесть высказанные предложения и доработать документы таким образом, чтобы были четко определены полномочия, процедуры, ответственные органы, механизмы контроля и проверки исполнения. При этом необходимо руководствоваться принципом «шести четких критериев»: четко определить исполнителя, задачу, сроки, ответственность, конечный результат и полномочия.
Говоря о первоочередных задачах на вторую половину 2026 года, То Лам подчеркнул необходимость незамедлительного завершения подготовки основополагающих документов, обеспечивающих эффективную и согласованную работу Руководящего комитета. Он также поручил постоянному органу Комитета совместно с Министерством юстиции, Министерством промышленности и торговли, профильными министерствами, ведомствами и местными органами власти провести всесторонний анализ выполнения международных обязательств, международных договоров и важнейших международных соглашений, организовать подведение итогов первого года реализации Резолюции № 59 и приступить к подготовке новой Комплексной стратегии внешней политики на качественно более высоком уровне.