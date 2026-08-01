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Генсек, Президент То Лам: Внешняя политика должна в полной мере играть авангардную роль, своевременно вырабатывать верные рекомендации
На конференции руководители ряда министерств, ведомств и местных органов власти выступили с докладами, отметив достижения дипломатической отрасли за прошедший период, а также предложили направления и меры по дальнейшему укреплению и расширению тесного взаимодействия в новых условиях.
Особое внимание — выявлению возможностей и выработке конкретных мер
Выступая с руководящими указаниями на конференции, Генсек, Президент То Лам подчеркнул, что XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама определил курс развития страны на новом этапе. Резолюция № 59 Политбюро ЦК КПВ XIII созыва по вопросам международной интеграции и Резолюция № 06 Политбюро о реализации внешнеполитического курса, определённого XIV съездом КПВ, чётко обозначили основные стратегические установки. Создан Руководящий комитет ЦК по вопросам внешней политики и международной интеграции. Политический курс определён, механизм руководства совершенствуется. Насущной задачей является его правильная, оперативная и результативная реализация. Поэтому 33-я Дипломатическая конференция должна помочь всей системе внешнеполитической деятельности объективно оценить уже проделанную работу и выявить направления, где сохраняется отставание; согласовать приоритетные задачи, механизмы взаимодействия и конкретные результаты, которых необходимо достичь по итогам конференции.
От имени руководства Партии и Государства То Лам отметил, что мир, сотрудничество и развитие по-прежнему остаются общим стремлением мирового сообщества. Важно своевременно распознавать открывающиеся возможности и превращать их в реальные результаты. Чем сложнее международная обстановка, тем спокойнее и инициативнее необходимо действовать, ни в коем случае не замыкаясь в себе; сохранять уверенность без самоуверенности, проявлять решительность без авантюризма, сочетать гибкость с твёрдым соблюдением принципов. Следует расширять международное сотрудничество, одновременно укрепляя стратегическую самостоятельность, внутренний потенциал и устойчивость страны. Внешнеполитическая деятельность должна в полной мере играть авангардную роль: своевременно выявлять тенденции, вырабатывать верные рекомендации и оперативно действовать; способствовать защите Отечества на дальних подступах, прокладывать новые направления сотрудничества, укреплять связи и привлекать ресурсы для развития.
Генсек, Президент Вьетнама призвал всю дипломатическую службу и все органы, занимающиеся внешнеполитической деятельностью, продолжить обновление подходов к работе, повысить качество исследований, прогнозирования и стратегического консультирования. Исследовательская деятельность должна быть сосредоточена на вопросах, оказывающих непосредственное и долгосрочное влияние на безопасность и развитие Вьетнама: корректировке стратегий ведущих держав, смещении мировых экономических, технологических и политических центров, изменениях в сфере торговли, финансов, энергетики и водных ресурсов. Особое внимание следует уделять заблаговременному и глубокому изучению искусственного интеллекта, полупроводниковых технологий, цифровой экономики, «зелёной» трансформации, кибербезопасности и безопасности данных. Научно-аналитическая работа должна прежде всего быть направлена на выявление новых возможностей и выработку конкретных практических предложений. Необходимо активизировать взаимодействие между исследовательскими учреждениями и практическими подразделениями, между структурами внутри страны и зарубежными представительствами, а также эффективно использовать потенциал сети экспертов, предпринимателей и вьетнамской диаспоры за рубежом.
Обновление мышления требует принципиальности и ответственности при выработке предложений и рекомендаций. Сотрудники, занимающиеся аналитической и консультативной работой, должны смело поднимать актуальные вопросы, аргументированно отстаивать правильные предложения и нести ответственность за высказанное мнение. Новое положение и возросший потенциал страны требуют уверенного, инициативного и ответственного подхода, при этом неизменно сохраняя искренность, скромность и уважение к партнёрам.
Генсек, Президент То Лам подчеркнул, что уже созданные и повышенные по уровню рамки двусторонних и многосторонних отношений должны быть наполнены конкретными программами действий и проектами с измеримыми результатами. Главными критериями эффективности являются укрепление мирной среды, надёжная защита национальных интересов, расширение рынков, реализация новых проектов, повышение технологического уровня и качества человеческих ресурсов, а также ощутимые выгоды для народа.
Вся внешнеполитическая деятельность должна служить интересам страны и народа
То Лам предложил вывести дипломатическую деятельность, направленную на содействие развитию страны, на качественно новый уровень, рассматривая её реальную эффективность как главный критерий оценки. Приоритетом должно стать привлечение ресурсов для развития науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, частного сектора экономики, а также повышения качества иностранных инвестиций. Следует избирательно привлекать проекты в сфере высоких технологий, полупроводниковой промышленности, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, чистой энергетики, биотехнологий и современного сельского хозяйства, обеспечивая при этом передачу технологий, подготовку кадров и участие вьетнамских предприятий в глобальных цепочках создания стоимости.
Каждое зарубежное представительство должно глубоко понимать потребности страны, преимущества страны пребывания, находить подходящих партнёров и последовательно сопровождать реализацию совместных проектов. Министерства, ведомства и местные органы власти должны заранее готовить проекты, совершенствовать механизмы, обеспечивать земельные участки, кадровые ресурсы и необходимые условия для приёма инвестиций. Возможности, существующие за рубежом, превращаются в реальные ресурсы только тогда, когда страна готова использовать их внутри.
Научно-технологическая дипломатия должна стать постоянным направлением деятельности. Необходимо формировать сеть технологических партнёров, укреплять связи между научно-исследовательскими институтами, вузами, предприятиями и экспертами, отслеживать новые тенденции, стандарты и политические решения, а также содействовать внедрению во Вьетнаме передовых знаний и технологий. Дипломатия должна не только привлекать капитал, но и искать знания, талантливых специалистов и лучшие мировые практики.
Наряду с этим необходимо повысить качество работы с вьетнамской общиной за рубежом, культурной дипломатии, внешнего информационного обеспечения, консульской деятельности и защиты граждан. Следует создавать благоприятные условия для того, чтобы соотечественники за рубежом сохраняли тесную связь с Родиной и вносили вклад в её развитие, максимально использовать потенциал представителей интеллигенции, предпринимателей и экспертных сетей. Консульские услуги должны быть удобными и прозрачными, а защита граждан — оперативной, профессиональной и ответственной. Вся внешнеполитическая деятельность должна служить интересам страны и народа.
Генсек, Президент подчеркнул, что подготовка к проведению Года АТЭС-2027 должна начаться заблаговременно и охватывать содержательную повестку, выдвижение инициатив, развитие инфраструктуры, подготовку кадров и мобилизацию международной поддержки. Реализация Резолюции № 59 должна быть тесно увязана с международной интеграцией, совершенствованием институциональной системы и укреплением внутреннего потенциала страны. Необходимо углублять интеграцию в мировое сообщество, не допуская зависимости; проводить политику открытости, сохраняя стратегическую самостоятельность; воспринимать лучшие достижения мировой цивилизации, укрепляя при этом национальную самобытность и мощь Вьетнама.
Необходимо решительно совершенствовать механизмы координации, контроля и организации исполнения, сосредоточив усилия на устранении узких мест, замедляющих реализацию поставленных задач. Особое внимание следует уделить формированию высококвалифицированного, авторитетного и обладающего необходимыми моральными качествами корпуса внешнеполитических кадров, способного эффективно выполнять задачи нового этапа развития. По словам Генсекретаря, Президента, хороший дипломат прежде всего должен обладать твёрдой политической убеждённостью и неизменно руководствоваться национальными интересами как главным ориентиром своей деятельности. Каждый сотрудник, работающий в сфере внешней политики, должен всегда помнить, что за ним стоят Партия, государство и народ.
То Лам потребовал, чтобы конференция дала конкретные практические результаты. Прежде всего необходимо обеспечить реализацию резолюций по вопросам внешней политики и международной интеграции, определить приоритетные задачи, сроки их выполнения и круг ответственных исполнителей. Сразу после завершения конференции её выводы должны быть преобразованы в конкретные планы действий с назначением ответственных лиц, установлением чётких сроков исполнения и организацией регулярного контроля за их выполнением.