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Генсек, Президент: Превратить Шонла в центр экологического сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и самобытного туризма
Во встрече также приняли участие члены Политбюро, секретари ЦК КПВ: Буй Тхи Минь Хоай – председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; Нгуен Зуй Нгок – Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Чан Ши Тхань – председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии; Чинь Ван Кует – Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами; Нгуен Тхань Нги – Заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий; генерал полиции Лыонг Там Куанг – член Политбюро, министр общественной безопасности; члены Секретариата, члены ЦК КПВ, руководители Правительства и Национального собрания (НС), руководители центральных отделов, министерств, ведомств и учреждений, а также руководители провинции Шонла.
Чётко определить модель развития и место провинции Шонла в Северо-Западном регионе
Заслушав доклад и мнения, высказанные в ходе рабочей встречи, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил многочисленные усилия и достигнутые результаты постоянного бюро провинциального партийного комитета, Народного совета, Народного комитета, Отечественного фронта провинции Шонла, всех уровней власти, отраслей и всей политической системы провинции.
Вместе с тем Генеральный секретарь, Президент государства указал на существующие ограничения и барьеры. Экономика Шонла пока не добилась заметного улучшения по качеству роста, производительности и устойчивости; туризм демонстрирует быстрый рост числа посетителей, однако доходы увеличиваются значительно медленнее; в привлечении инвестиций имеются позитивные изменения, но реализация многих проектов по-прежнему затягивается и ещё не в полной мере преобразована в реальные производственные мощности; структурная перестройка рынка труда происходит медленно, финансовые ресурсы и уровень самостоятельности местных властей остаются ограниченными; возрастают риски стихийных бедствий, изменения климата и деградации природных ресурсов.
В предстоящий период Генеральный секретарь, Президент государства предложил постоянному бюро провинциального партийного комитета чётко определить модель развития и место Шонла в Северо-Западном регионе; обеспечивать экономический рост, не допуская его достижения ценой ухудшения окружающей среды, социальной защищённости населения и ослабления управленческой дисциплины; не распылять ресурсы, а сосредоточить их на драйверах развития, способных обеспечить качественные изменения; стремиться превратить провинцию в региональный центр экологического сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и самобытного туризма, одновременно максимально используя преимущества в сфере энергетики, экономики водохранилищ и торговых связей с Северным Лаосом. Планирование должно быть конкретизировано в виде перечня проектов, земельных фондов, источников финансирования, графиков реализации и ответственных исполнителей.
В отношении автомагистрали Хоабинь – Мокчау и трассы Мокчау – Шонла – Дьенбьен необходимо заранее предусмотреть планировку транспортных развязок, логистических центров, зон переработки, объектов сферы услуг, городских районов и туристических объектов вдоль маршрута. Строительство подъездных дорог, соединяющих автомагистрали с туристическими зонами, объектами сферы услуг и промышленными районами, должно осуществляться комплексно и синхронно с развитием магистральной сети. Это позволит избежать ситуации, при которой автомагистрали уже введены в эксплуатацию, тогда как местная транспортная инфраструктура по-прежнему ограничивает их эффективность.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость реорганизации сельского хозяйства на основе цепочек создания стоимости, устранив разрыв между сырьевыми зонами и перерабатывающими предприятиями; расширения инфраструктуры промышленных зон и промышленных кластеров, обслуживающих сельское хозяйство; сосредоточения усилий на развитии ключевых видов продукции, таких как кофе Arabica, плодовые культуры, чай, молочная продукция, лекарственные растения и другое; стимулирования комплексных инвестиций – от создания плантаций, развития ирригационных систем, первичной переработки и холодильных складов до глубокой переработки и распределения продукции. Необходимо планировать крупные животноводческие районы; укреплять взаимодействие с научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями, оказывать фермерам поддержку в получении знаний, профессиональных навыков и внедрении новых технологий; уделять особое внимание охране лесов и развитию лесного хозяйства.
Провинции необходимо повышать доходы от туризма, а не ограничиваться лишь увеличением количества туристов; следует продлевать продолжительность пребывания посетителей и стимулировать рост их расходов; формировать многодневные туристические маршруты, объединяющие Мокчау, Ванхо, Тасуа, Нгоктьен, Куиньняй и акваторию водохранилища гидроэлектростанции Шонла; создать уникальное «экологическое плато Мокчау» и превратить его в «туристическое направление национального значения». Что касается территории водохранилища, необходимо комплексно развивать причалы, безопасные транспортные средства, места отдыха, объекты размещения туристов и экологическую инфраструктуру. Развитие общинного туризма должно исключать стихийность и низкое качество; необходимо повышать качество услуг и уровень подготовки кадров туристической отрасли, обобщать успешный опыт и распространять наиболее эффективные модели.
Генеральный секретарь, Президент государства особо подчеркнул необходимость избирательного развития промышленности, непосредственно связанного с конкурентными преимуществами региона и устранением существующих препятствий. Приоритет следует отдавать глубокой переработке кофе, фруктов, молочной продукции, чая, лекарственного сырья и продукции лесного хозяйства, одновременно развивая производство упаковки, холодильную инфраструктуру, транспорт и вспомогательные инженерно-технические услуги. При реализации проектов плавучих солнечных электростанций, ветроэнергетики и других новых энергетических объектов необходимо комплексно учитывать возможности передачи электроэнергии, безопасность плотин и водохранилищ, водный транспорт, сохранение ландшафта и источников средств к существованию местного населения, не допуская возникновения проектов, неспособных обеспечить выдачу произведённой мощности в энергосистему. Реализация инвестиционных проектов должна сопровождаться подготовкой квалифицированных технических кадров, развитием предприятий по переработке продукции, внедрением экологически чистых технологий и соблюдением требований по охране окружающей среды.
Создать зелёную, безопасную территорию и надёжный форпост Отечества
Генеральный секретарь, Президент государства потребовал поставить в центр внимания развитие человеческого потенциала, образование, обеспечение стабильного проживания населения и устойчивое сокращение бедности. Необходимо самым тщательным образом подготовиться к 2026–2027 учебному году, всесторонне проверить обеспеченность школ учебными помещениями, педагогическими кадрами, оборудованием, чистой водой и другими необходимыми условиями; обеспечить проведение бесплатных периодических медицинских осмотров населения не реже одного раза в год; сформировать электронные медицинские карты граждан; продолжить работу по поиску, эксгумации, перезахоронению и идентификации останков павших героев; комплексно решить вопросы жизнеобеспечения населения в районах переселения, связанных со строительством гидроэлектростанций; оказывать поддержку населению в достижении устойчивого выхода из бедности; завершить формирование цифровой базы данных о малоимущих домохозяйствах и широко распространять наиболее успешные модели работы.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил повысить потенциал управления и функционирования двухуровневой модели местной администрации, ориентируясь на создание профессиональной, современной, эффективной системы государственного управления, служащей интересам народа, а также активно продвигать цифровую трансформацию и внедрение современных технологий. Учитывая большую территорию провинции и значительное количество общин, удалённых от административных центров, необходимо провести классификацию возможностей каждой общины, своевременно усиливать кадровый состав либо создавать мобильные группы поддержки по вопросам земельных отношений, финансов, строительства и информационных технологий, не допуская накопления нерассмотренных административных дел. Цифровая трансформация должна обеспечить сокращение числа поездок граждан, избавить их от необходимости повторного представления одной и той же информации и ускорить рассмотрение административных процедур; необходимо активизировать инвестиции в покрытие сетями 5G ключевых районов, ускорить развитие цифровой экономики и электронной торговли; окончательно решить вопрос с проектами, реализация которых длительное время затягивается, открыто обнародовать причины задержек, установить конкретные сроки исполнения и решительно изымать проекты, утратившие перспективы реализации.
Генеральный секретарь, Президент государства обратил особое внимание на необходимость надёжного обеспечения обороны, безопасности, охраны государственной границы и укрепления великого единства всех народностей страны. Что касается цели превратить провинцию Шонла в территорию, свободную от наркотиков к 2030 году, необходимо чётко определить районы, маршруты и группы повышенного риска, сочетая борьбу с незаконным оборотом наркотиков с лечением наркозависимости, постреабилитационным сопровождением, созданием рабочих мест и согласованным участием органов общественной безопасности, учреждений здравоохранения, местных органов власти, общественных организаций и семей. Сотрудничество с провинциями Северного Лаоса должно приобрести практический характер, а достигнутые договорённости – получить конкретное воплощение в программах взаимодействия в области сельского хозяйства, торговли, образования, здравоохранения, борьбы с наркотиками и управления государственной границей.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил постоянному бюро провинциального партийного комитета вновь провести анализ Программы действий по реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда и резолюции XVI съезда партийной организации провинции, а также плана работы на 2026 год. Каждая поставленная цель должна быть конкретизирована в виде задач, проектов, конечных результатов, необходимых ресурсов, сроков реализации и ответственных исполнителей; необходимо неукоснительно соблюдать требование о чётком определении исполнителя, содержания работы, сроков, ответственности, ожидаемого результата и полномочий. Кадры должны быть ближе к народу, хорошо знать жизнь населения и потребности рынка, стремясь вывести фирменную продукцию провинции Шонла на крупные внутренние и международные рынки.
Говоря о достижении целей экономического роста, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал разработать сценарии развития по каждой отрасли, каждому направлению, территории, проекту и ключевому виду продукции; сосредоточить усилия на окончательном решении вопросов, связанных с длительное время не реализуемыми проектами, чётко разделив их на проекты, реализация которых может быть продолжена, проекты, требующие корректировки, и проекты, подлежащие прекращению; не допускать длительного неэффективного использования земельных ресурсов и государственного имущества; ускорить освоение средств государственных инвестиций, одновременно обеспечивая высокое качество и эффективность их использования.
Провинции необходимо заблаговременно подготовить план социально-экономического развития и государственных инвестиций на 2027 год, сосредоточив внимание на проектах, способных обеспечить значительный мультипликативный эффект и непосредственно устранить существующие ограничения; продолжить качественно проводить работу по партийному строительству и укреплению партии; последовательно осуществлять борьбу с коррупцией, расточительством и негативными явлениями; укреплять низовые партийные организации, повышать качество кадрового состава на уровне общин и в полной мере раскрывать ответственность руководителей за личный пример.
В заключение Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что партийная организация провинции должна воспитывать сильное, но основанное на реальных возможностях стремление к развитию, не допуская достижения краткосрочного экономического роста ценой ухудшения состояния окружающей среды и чрезмерной эксплуатации природных ресурсов; необходимо стремиться превратить Шонла в центр экологического сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и самобытного туризма Северо-Западного региона, одновременно сформировав здесь зелёную, безопасную территорию и надёжный форпост Отечества.