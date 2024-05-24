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Генсек ООН поздравляет президента Вьетнама То Лама
Он выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама, Государства Вьетнам и Президента То Лама вьетнамский народ продолжит добиваться больших успехов во всех аспектах, особенно в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подтвердил, что ООН продолжит оставаться надежным партнером, сопровождающим Вьетнам в процессе развития страны.
Генеральный секретарь ООН выразил желание встретиться с Президентом То Ламом в ближайшем будущем, чтобы продолжить дальнейшее развитие хорошего сотрудничества между ООН и Вьетнамом. Он особенно высоко оценил выдающиеся достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, а также его позитивный вклад в решение глобальных проблем в последнее время на форумах ООН.