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Генсек ООН поздравляет президента Вьетнама То Лама

23 мая глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Данг Хоанг Жанг провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
  Глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Данг Хоанг Жанг во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь ООН Гутерриш направил свои самые теплые поздравления генералу То Ламу, который только что был избран Национальным собранием Президентом Социалистической Республики Вьетнам.

Он выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама, Государства Вьетнам и Президента То Лама вьетнамский народ продолжит добиваться больших успехов во всех аспектах, особенно в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подтвердил, что ООН продолжит оставаться надежным партнером, сопровождающим Вьетнам в процессе развития страны.

Генеральный секретарь ООН выразил желание встретиться с Президентом То Ламом в ближайшем будущем, чтобы продолжить дальнейшее развитие хорошего сотрудничества между ООН и Вьетнамом. Он особенно высоко оценил выдающиеся достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, а также его позитивный вклад в решение глобальных проблем в последнее время на форумах ООН.

ВИА/ИЖВ

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