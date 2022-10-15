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Генсек Нгуен Фу Чонг требует сотрудничества, чтобы помочь Центральному нагорью развиваться быстрее и устойчивее
В мероприятии, которое состоялось как лично, так и в режиме видеоконференции, приняли участие генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, президент страны Нгуен Суан Фук, премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
В своем выступлении Нгуен Фу Чонг подчеркнул важность создания передовой культуры, глубоко проникнутой национальной идентичностью в Центральном нагорье, при уважении культурных различий местных этнических групп, и рассмотрел это как движущую силу и основу для развития и международной интеграции.
Он распорядился активизировать застройку сельской местности нового образца, основательно решить жилищные и сельскохозяйственные земельные вопросы, неустанно улучшать материальную и духовную жизнь людей.
Для эффективной реализации Резолюции 23-NQ/TW, принятой 6 октября с.г., он подчеркнул, что необходимо способствовать повышению осведомленности органов власти всех уровней, секторов, населения и бизнес-сообщества о роли, положении и значении региона, и реформировать мышление, механизмы и политику развития, распределение ресурсов, а также подготовить человеческие ресурсы, чтобы максимально использовать потенциал и преимущества всего региона, каждого субрегиона и каждой провинции.
Лидер партии потребовал надлежащего урегулирования отношений между региональным и национальным развитием и четкого определения роли, функций и задач министерств, секторов, центральных агентств и населенных пунктов Центрального нагорья в выполнении резолюции.
Он подчеркнул необходимость ускорения создания и совершенствования правил, механизмов и политики регионального развития, должным образом реализовать планы регионального развития на 2021–2030 годы с перспективой до 2050 года, содействовать улучшению административного и делового климата, оптимизировать ресурсы для инвестиций в развитие, и всесторонне развивать регион с точки зрения экономики, культуры и общества в тандеме с обороной и обеспечением безопасности.
В частности, Генеральный секретарь ЦК КПВ потребовал более сильного строительства и исправления партийно-политической системы, охарактеризовав это как ведущий и решающий фактор в выполнении Резолюции 23. Он также подчеркнул важность подготовки кадров, особенно женщин и представителей этнических меньшинств, должным образом проводить демократию на низовом уровне, укреплять солидарность между этническими группами, сотрудничество и дружбу между местными жителями и приграничными жителями соседних стран.
Регион Центрального нагорья состоит из пяти провинций: Контум, Жалай, Даклак, Дакнонг и Ламдонг. Он охватывает более 54.641 кв. км. земли, что соответствует 16,8% площади Вьетнама, с населением около 6,2 млн человек, из которых 37% составляют представители этнических меньшинств.
В Резолюции 23 Политбюро подчеркнуло, что Центральное нагорье является стратегическим регионом особой важности во всех аспектах экономики, общества, окружающей среды, обороны и безопасности и внешних отношений. Быстрое и устойчивое развитие региона — важнейшая политика Партии и государства, важная задача всей страны.
Генеральный секретарь ЦК КПВ поручил после конференции партийным комитетам и организациям всех уровней срочно разработать планы и программы действий по реализации резолюции в тандеме с выполнением решений XIII съезда КПВ и соответствующих партийных съездов.
От правительства требуется досрочно завершить и обнародовать генеральный план развития Центрального нагорья до 2030 года с видением до 2045 года, чтобы создать основу для населенных пунктов в регионе для разработки собственных планов развития.