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Генсек Нгуен Фу Чонг принял участие в конференции партийного комитета общественной безопасности

В конференции приняли участие генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности, президент Нгуен Суан Фук, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности, премьер-министр Фам Минь Тьинь, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности
  Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг выступил на конференции. Фото: ВИА  
7 декабря в Ханое состоялась конференция партийного комитета общественной безопасности, на которой были даны заключения по важным реализуемым содержаниям в 2022 году, определены цели, требования, задачи и ключевые решения на ближайшее время, даны заключения по документам, которые должны быть представлены на 78-ю Национальную конференцию общественной безопасности. В конференции приняли участие генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности, президент Нгуен Суан Фук, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности, премьер-министр Фам Минь Тьинь, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности

Конференция проходила под председательством члена Политбюро, секретаря партийного комитета общественной безопасности, министра общественной безопасности генерала То Лама.

На конференции делегаты единогласно оценили, что в 2022 году партийная организация, постоянный комитет и Парткомитет общественной безопасности возглавили и направили силы народной общественной безопасности для продвижения их основной роли в обеспечении безопасности и порядка, отличном выполнении целей, требований, задач в 2022 году.

Антикоррупционная работа дала много ярких и глубоких результатов. В частности, было сосредоточено внимание на расследовании и рассмотрении дел в рамках Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, негативными явлениями в соответствии с законами, не были оставлены без внимания «никакие запрещенные зоны».

Взаимодействие между парторанизацией общественной безопасности, Министерством общественной безопасности и другими ведомствами, министерствами, отделениями, обкомами партии в руководстве выполнением задач по обеспечению безопасности и порядка, развитию движения всенациональной защиты Родины, строительству партии. Было обеспечено укрепление и развитие материальных основ для милиции на всех уровнях, особенно в общинах, кварталах и поселках, шаг за шагом отвечая требованиям и задачам в новой ситуации.

На конференции генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Фам Минь Тьинь признали и высоко оценили усилия, образцовый дух, инициативность достигнутые результаты Парткомитета общественной безопасности, Министерства общественной безопасности в 2022 году.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подтвердил, что в течение года произошли крупные мероприятия, силы общественной безопасности отлично выполнили возложенные на них задачи, внеся важный вклад в поддержание политической и социальной стабильности, создание мирной, безопасной, благоприятной среды для социально-экономического развития и расширения внешних связей.

Что касается задач и работы в ближайшее время, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что Парткомитет общественной безопасности и силы общественной безопасности будут продолжать продвигать достижения и развивать опыт прошлого, активно следить за ситуацией в стране, на международном уровне и в регионе, чтобы абсолютно не быть пассивными перед изменениями, проводить решительную, сильную и более эффективную работу по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативным явлениями, особенно серьезными нарушениями.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг напомнил о словах в присяге сил общественной безопасности: «Ради страны забыть о себе, служа народу», «Есть Партия, есть и я»; «Честь - самое святое и благородное дело!

ВИА/ИЖВ

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