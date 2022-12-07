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Генсек Нгуен Фу Чонг принял участие в конференции партийного комитета общественной безопасности
Конференция проходила под председательством члена Политбюро, секретаря партийного комитета общественной безопасности, министра общественной безопасности генерала То Лама.
На конференции делегаты единогласно оценили, что в 2022 году партийная организация, постоянный комитет и Парткомитет общественной безопасности возглавили и направили силы народной общественной безопасности для продвижения их основной роли в обеспечении безопасности и порядка, отличном выполнении целей, требований, задач в 2022 году.
Антикоррупционная работа дала много ярких и глубоких результатов. В частности, было сосредоточено внимание на расследовании и рассмотрении дел в рамках Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, негативными явлениями в соответствии с законами, не были оставлены без внимания «никакие запрещенные зоны».
Взаимодействие между парторанизацией общественной безопасности, Министерством общественной безопасности и другими ведомствами, министерствами, отделениями, обкомами партии в руководстве выполнением задач по обеспечению безопасности и порядка, развитию движения всенациональной защиты Родины, строительству партии. Было обеспечено укрепление и развитие материальных основ для милиции на всех уровнях, особенно в общинах, кварталах и поселках, шаг за шагом отвечая требованиям и задачам в новой ситуации.
На конференции генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Фам Минь Тьинь признали и высоко оценили усилия, образцовый дух, инициативность достигнутые результаты Парткомитета общественной безопасности, Министерства общественной безопасности в 2022 году.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подтвердил, что в течение года произошли крупные мероприятия, силы общественной безопасности отлично выполнили возложенные на них задачи, внеся важный вклад в поддержание политической и социальной стабильности, создание мирной, безопасной, благоприятной среды для социально-экономического развития и расширения внешних связей.
Что касается задач и работы в ближайшее время, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что Парткомитет общественной безопасности и силы общественной безопасности будут продолжать продвигать достижения и развивать опыт прошлого, активно следить за ситуацией в стране, на международном уровне и в регионе, чтобы абсолютно не быть пассивными перед изменениями, проводить решительную, сильную и более эффективную работу по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативным явлениями, особенно серьезными нарушениями.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг напомнил о словах в присяге сил общественной безопасности: «Ради страны забыть о себе, служа народу», «Есть Партия, есть и я»; «Честь - самое святое и благородное дело!