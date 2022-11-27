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Генсек Нгуен Фу Чонг: Повысить роль Отечественного фронта, удовлетворяя ожидание народа
Выслушав мнения на конференции, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг от имени партийных и государственных руководителей признал, высоко оценил и похвалил усилия, энтузиазм, ответственность, самоотверженность и деятельность по укреплению и развитию силы блока великого национального единства в деле национального строительства и обороны.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сказал, что XIII Национальный съезд КПВ объективно и всесторонне оценил положение Партии и страны и подтвердил, что процесс обновления страны достиг многих успехов, жизнь народа улучшилась, у страны никогда не было таких возможностей, потенциала, положения и международного авторитета, как сегодня.
Партия и государство приняли множество руководящих принципов и политик, направленных на социально-экономическое развитие и повышение уровня жизни людей, способствуя развитию отдаленных районов и районов проживания этнических меньшинств, активно борясь с голодом и сокращают бедность… Однако, помимо достигнутых результатов, остается еще много вопросов, волнующих людей, вызывающих общественное недовольство, что поставляет более высокие требования к роли и ответственности работников Отечественного фронта, отметил генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг, поставив в основу деятельности работников Отечественного фронта всех уровней идеологию «народ — корень».
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг выразил надежду, что Отечественный фронт на всех уровнях, работники Отечественного фронта и массовые организации на всех уровнях будут и впредь держаться ближе к низовому уровню, лучше проводить пропаганду и помогать людям полностью осознавать, в частности, свои обязанности и права.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг заявил, что социальный контроль и критика являются основными вопросами, которые были конкретизированы Партией и государством. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предложил быть более решительным, продвигать дух «осмелиться думать, осмелиться сделать, осмелиться взять на себя ответственность», чтобы действительно оправдать ожидания правительства, ожидания общества.
Вступая в новый этап развития страны, с новым духом и новыми убеждениями, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг посчитал, что Отечественный фронт Вьетнама сохранит свои славные традиции и продолжит совершенствоваться на благородной службе.