Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генсекретарь ЦК КПВ То Лам совершил обряд поминовения Президента Хо Ши Мина в Нгеан

Во второй половине дня 11 октября, в ходе рабочей поездки в провинцию Нгеан, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и делегация Центральных органов возложили цветы и зажгли благовония в храме Чунгшон — храме предков Президента Хо Ши Мина, а также почтили память в Особо значимом национальном памятнике Кимльен в провинции Нгеан.
  Генсекретарь ЦК КПВ То Лам возлагает цветы и зажгает благовония в память о Президенте Хо Ши Мине. Фото: ВИА  
Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и делегация Центральных органов прибыли в храм Чунгшон — храм, посвящённый предкам Президента Хо Ши Мина, где с глубоким уважением возложили цветы, зажгли благовония и выразили искреннюю благодарность родителям и близким родственникам Президента Хо Ши Мина.

В Особо значимом национальном памятнике Кимльен Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и делегация с глубокой почтительностью и безграничной благодарностью вспомнили о выдающемся вкладе Президента Хо Ши Мина — гениального лидера нашей Партии и народа, выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения. Всю свою жизнь Он посвятил делу освобождения нации, борьбе за мир и счастье вьетнамского народа и народов всего мира.

Во второй половине дня того же дня Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и делегация Центральных органов также посетили и вручили подарок Матери-героине Вьетнама Нгуен Тхи Оань (род. в 1933 г.), проживающей по адресу: дом № 9, улица Нгуен Конг Чы, квартал Чыонгвинь (провинция Нгеан). У Матери восемь детей, двое из которых погибли.

В беседе с Матерью-героиней Вьетнама Нгуен Тхи Оань Генсекретарь ЦК КПВ То Лам тепло поинтересовался состоянием её здоровья, выразил глубокую благодарность и признательность за огромные жертвы и вклад Матерей-героинь Вьетнама, раненых воинов, павших героев и лиц, внёсших значительный вклад в дело освобождения нации, строительства и защиты Родины. Он подчеркнул, что Партия и Государство всегда будут заботиться о семьях, имеющих заслуги перед Родиной, и обеспечивать им всё более достойную и благополучную жизнь.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР

Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР

Отвечая на вопросы журналистов по случаю государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в КНДР, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву сообщил, что государственный визит Генсекретаря То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама в КНДР, состоявшийся 9–11 октября 2025 года и приуроченный к празднованию 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, прошёл успешно и плодотворно.
ПОДРОБНЕЕ

Top