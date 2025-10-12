НОВОСТИ
Генсекретарь ЦК КПВ То Лам совершил обряд поминовения Президента Хо Ши Мина в Нгеан
В Особо значимом национальном памятнике Кимльен Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и делегация с глубокой почтительностью и безграничной благодарностью вспомнили о выдающемся вкладе Президента Хо Ши Мина — гениального лидера нашей Партии и народа, выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения. Всю свою жизнь Он посвятил делу освобождения нации, борьбе за мир и счастье вьетнамского народа и народов всего мира.
Во второй половине дня того же дня Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и делегация Центральных органов также посетили и вручили подарок Матери-героине Вьетнама Нгуен Тхи Оань (род. в 1933 г.), проживающей по адресу: дом № 9, улица Нгуен Конг Чы, квартал Чыонгвинь (провинция Нгеан). У Матери восемь детей, двое из которых погибли.
В беседе с Матерью-героиней Вьетнама Нгуен Тхи Оань Генсекретарь ЦК КПВ То Лам тепло поинтересовался состоянием её здоровья, выразил глубокую благодарность и признательность за огромные жертвы и вклад Матерей-героинь Вьетнама, раненых воинов, павших героев и лиц, внёсших значительный вклад в дело освобождения нации, строительства и защиты Родины. Он подчеркнул, что Партия и Государство всегда будут заботиться о семьях, имеющих заслуги перед Родиной, и обеспечивать им всё более достойную и благополучную жизнь.