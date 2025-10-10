Генсекретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии открытия памятника Президенту Хо Ши Мину в КНДР

Утром 10 октября 2025 года в столице Пхеньяне Генсекретарь То Лам и товарищ Чо Ён Вон, член Президиума Политбюро, секретарь ЦК и заведующий Организационным отделом ЦК ТПК, приняли участие в церемонии открытия памятника Президенту Хо Ши Мину на территории Посольства Вьетнама в КНДР. Фото: ВИА