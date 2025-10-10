НОВОСТИ
Генсекретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии открытия памятника Президенту Хо Ши Мину в КНДР
Выступая с приветственным словом, посол Вьетнама в КНДР Ле Ба Винь подчеркнул, что Президент Хо Ши Мин — это любимый вождь вьетнамского народа, герой национального освобождения, выдающийся деятель культуры и близкий друг корейского народа. Памятник Президенту Хо Ши Мину, установленный на территории Посольства Вьетнама в КНДР, является радостным событием не только для вьетнамского народа, но и для народа Кореи, поскольку в ходе его сооружения посольство получило всестороннюю поддержку со стороны корейских органов, организаций и жителей.
Посол Ле Ба Винь отметил, что дипломатические отношения между Вьетнамом и КНДР были установлены 75 лет назад. 31 января 1950 года Демократическая Республика Вьетнам (ныне — Социалистическая Республика Вьетнам) и Корейская Народно-Демократическая Республика официально установили дипломатические отношения. Традиционные дружеские отношения между двумя партиями и государствами были лично заложены Президентом Хо Ши Мином и Президентом Ким Ир Сеном. С тех пор дружба и сотрудничество между двумя странами неизменно укрепляются и развиваются, получая внимание и поддержку со стороны партий, правительств и народов обеих стран. Стороны неизменно поддерживали и помогали друг другу в борьбе за национальное освобождение и в строительстве социализма. В 1957 году Президент Хо Ши Мин совершил официальный дружественный визит в КНДР и в ходе визита отметил: «Хотя Вьетнам и Корея разделены расстоянием, наши сердца близки; хотя мы находимся за тысячи километров друг от друга, мы связаны узами братской дружбы».
По этому случаю Генеральный секретарь То Лам и член Президиума Политбюро, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий Организационным отделом ЦК ТПК Чо Ён Вон перерезали ленту, открыв памятник Президенту Хо Ши Мину на территории Посольства Вьетнама в КНДР.