НОВОСТИ

Генсекретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии открытия памятника Президенту Хо Ши Мину в КНДР

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику и участия в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи утром 10 октября (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и делегация высокого уровня Вьетнама приняли участие в церемонии открытия памятника Президенту Хо Ши Мину, установленного на территории Посольства Вьетнама в КНДР.
  Утром 10 октября 2025 года в столице Пхеньяне Генсекретарь То Лам и товарищ Чо Ён Вон, член Президиума Политбюро, секретарь ЦК и заведующий Организационным отделом ЦК ТПК, приняли участие в церемонии открытия памятника Президенту Хо Ши Мину на территории Посольства Вьетнама в КНДР. Фото: ВИА  
С северокорейской стороны в церемонии участвовали член Президиума Политбюро, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий Организационным отделом ЦК ТПК Чо Ён Вон, а также представители ряда министерств и ведомств КНДР.

Выступая с приветственным словом, посол Вьетнама в КНДР Ле Ба Винь подчеркнул, что Президент Хо Ши Мин — это любимый вождь вьетнамского народа, герой национального освобождения, выдающийся деятель культуры и близкий друг корейского народа. Памятник Президенту Хо Ши Мину, установленный на территории Посольства Вьетнама в КНДР, является радостным событием не только для вьетнамского народа, но и для народа Кореи, поскольку в ходе его сооружения посольство получило всестороннюю поддержку со стороны корейских органов, организаций и жителей.

Посол Ле Ба Винь отметил, что дипломатические отношения между Вьетнамом и КНДР были установлены 75 лет назад. 31 января 1950 года Демократическая Республика Вьетнам (ныне — Социалистическая Республика Вьетнам) и Корейская Народно-Демократическая Республика официально установили дипломатические отношения. Традиционные дружеские отношения между двумя партиями и государствами были лично заложены Президентом Хо Ши Мином и Президентом Ким Ир Сеном. С тех пор дружба и сотрудничество между двумя странами неизменно укрепляются и развиваются, получая внимание и поддержку со стороны партий, правительств и народов обеих стран. Стороны неизменно поддерживали и помогали друг другу в борьбе за национальное освобождение и в строительстве социализма. В 1957 году Президент Хо Ши Мин совершил официальный дружественный визит в КНДР и в ходе визита отметил: «Хотя Вьетнам и Корея разделены расстоянием, наши сердца близки; хотя мы находимся за тысячи километров друг от друга, мы связаны узами братской дружбы».

По этому случаю Генеральный секретарь То Лам и член Президиума Политбюро, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий Организационным отделом ЦК ТПК Чо Ён Вон перерезали ленту, открыв памятник Президенту Хо Ши Мину на территории Посольства Вьетнама в КНДР. 

ВИА/ИЖВ

