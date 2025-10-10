Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генсекретарь ЦК КПВ То Лам встретился с председателем партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым

Во время беседы Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Дмитрий Медведев подчеркнули, что партии, государства и народы двух стран придают большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Российской Федерацией.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев встречаются. Фото: ВИA  
В рамках государственного визита Генерального секретаря То Лама и высокопоставленной вьетнамской делегации в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи (10 октября 1945 года – 10 октября 2025 года), 10 октября в столице Пхеньяне состоялась встреча Генерального секретаря То Лама с председателем партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Во время беседы Генеральный секретарь То Лам и Дмитрий Медведев подчеркнули, что партии, государства и народы двух стран придают большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Российской Федерацией.

Генеральный секретарь То Лам передал тёплые приветствия Президенту России Владимиру Путину и руководству страны, выразив благодарность России за участие делегации в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию Августовской революции и Дню независимости Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 года – 2 сентября 2025 года).

В свою очередь Дмитрий Медведев передал приветствия Президента Путина Генеральному секретарю То Ламу и другим руководителям Вьетнама, а также пожелания Правительства и народа России вьетнамскому народу, выразив соболезнования в связи с потерями и ущербом, вызванными стихийными бедствиями.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что Коммунистическая партия Вьетнама придаёт большое значение сотрудничеству с партией «Единая Россия», рассматривая его как основу укрепления политического доверия и продвижения двустороннего взаимодействия. Он отметил, что Вьетнам неизменно рассматривает Россию как важного стратегического партнёра и стремится к расширению сотрудничества в ключевых сферах — политике, безопасности и обороне, энергетике и нефтегазовой отрасли, науке и технологиях, образовании и подготовке кадров, культуре и гуманитарных связях.

Стороны договорились продолжать развивать канал сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и партией «Единая Россия», приветствовали активизацию обменов между молодёжными организациями двух партий и сотрудничество между Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и Партийной школой «Единой России».

Дмитрий Медведев поздравил Вьетнам с впечатляющими достижениями за 80 лет строительства и развития страны. От имени партии «Единая Россия» он пожелал успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, который создаст важную основу для новых побед и поступательного продвижения к построению богатого, сильного, демократического, справедливого, цивилизованного, процветающего и счастливого социалистического Вьетнама, вносящего активный вклад в дело мира, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире.

С обеих сторон с удовлетворением отметили, что на основе недавних встреч руководителей двух стран активно реализуются достигнутые договорённости и соглашения. Было подтверждено намерение продолжать укреплять политическое доверие, активизировать обмены делегациями на всех уровнях, прежде всего на высшем, эффективно реализовывать Комплексный план сотрудничества между Вьетнамом и Россией до 2030 года и другие договорённости, достигнутые в последнее время; содействовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, устранению барьеров, дальнейшему открытию рынков для взаимных экспортных товаров; поощрять сотрудничество между предприятиями двух стран в таких областях, как нефть и газ, энергетика, наука и технологии; укреплять взаимодействие в сфере безопасности и обороны, расширять межрегиональные связи и транспортное сотрудничество, повышать эффективность сотрудничества в образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме, создавать благоприятные условия для взаимных поездок граждан, развивать сотрудничество в области энергетики, нефтегазовой промышленности, атомной энергетики и трудовой миграции, включая сельскохозяйственную сферу.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, отметив важную роль Организации Объединённых Наций, форума АТЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По случаю встречи Генеральный секретарь То Лам от имени руководства Вьетнама любезно пригласил Президента Владимира Путина и Дмитрия Медведева посетить Вьетнам с официальным визитом в удобное для них время.

ИЖВ/ВИА

