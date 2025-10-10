НОВОСТИ
Генсекретарь ЦК КПВ То Лам встретился с председателем партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
Во время беседы Генеральный секретарь То Лам и Дмитрий Медведев подчеркнули, что партии, государства и народы двух стран придают большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Российской Федерацией.
Генеральный секретарь То Лам передал тёплые приветствия Президенту России Владимиру Путину и руководству страны, выразив благодарность России за участие делегации в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию Августовской революции и Дню независимости Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 года – 2 сентября 2025 года).
В свою очередь Дмитрий Медведев передал приветствия Президента Путина Генеральному секретарю То Ламу и другим руководителям Вьетнама, а также пожелания Правительства и народа России вьетнамскому народу, выразив соболезнования в связи с потерями и ущербом, вызванными стихийными бедствиями.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что Коммунистическая партия Вьетнама придаёт большое значение сотрудничеству с партией «Единая Россия», рассматривая его как основу укрепления политического доверия и продвижения двустороннего взаимодействия. Он отметил, что Вьетнам неизменно рассматривает Россию как важного стратегического партнёра и стремится к расширению сотрудничества в ключевых сферах — политике, безопасности и обороне, энергетике и нефтегазовой отрасли, науке и технологиях, образовании и подготовке кадров, культуре и гуманитарных связях.
Стороны договорились продолжать развивать канал сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и партией «Единая Россия», приветствовали активизацию обменов между молодёжными организациями двух партий и сотрудничество между Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и Партийной школой «Единой России».
Дмитрий Медведев поздравил Вьетнам с впечатляющими достижениями за 80 лет строительства и развития страны. От имени партии «Единая Россия» он пожелал успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, который создаст важную основу для новых побед и поступательного продвижения к построению богатого, сильного, демократического, справедливого, цивилизованного, процветающего и счастливого социалистического Вьетнама, вносящего активный вклад в дело мира, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире.
С обеих сторон с удовлетворением отметили, что на основе недавних встреч руководителей двух стран активно реализуются достигнутые договорённости и соглашения. Было подтверждено намерение продолжать укреплять политическое доверие, активизировать обмены делегациями на всех уровнях, прежде всего на высшем, эффективно реализовывать Комплексный план сотрудничества между Вьетнамом и Россией до 2030 года и другие договорённости, достигнутые в последнее время; содействовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, устранению барьеров, дальнейшему открытию рынков для взаимных экспортных товаров; поощрять сотрудничество между предприятиями двух стран в таких областях, как нефть и газ, энергетика, наука и технологии; укреплять взаимодействие в сфере безопасности и обороны, расширять межрегиональные связи и транспортное сотрудничество, повышать эффективность сотрудничества в образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме, создавать благоприятные условия для взаимных поездок граждан, развивать сотрудничество в области энергетики, нефтегазовой промышленности, атомной энергетики и трудовой миграции, включая сельскохозяйственную сферу.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, отметив важную роль Организации Объединённых Наций, форума АТЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
По случаю встречи Генеральный секретарь То Лам от имени руководства Вьетнама любезно пригласил Президента Владимира Путина и Дмитрия Медведева посетить Вьетнам с официальным визитом в удобное для них время.