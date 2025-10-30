НОВОСТИ
Генсекретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Группой межпартийных депутатов парламента Великобритании по дружбе с Вьетнамом
Парламентарии из Группы отметили, что визит Генсекретаря То Лама имеет исключительно важное значение для двусторонних отношений, открывая новую, более глубокую и всестороннюю фазу их развития. Они поблагодарили Вьетнам за поддержку вступления Великобритании во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-тихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП).
Во время встречи депутаты выразили глубокое впечатление от выступления Генсекретаря То Лама в Оксфордском университете, в котором он изложил стратегическое видение дальнейшего развития отношений между Вьетнамом и Великобританией. Отвечая на вопросы членов Группы о приоритетах во двустороннем сотрудничестве в ближайшей перспективе, Генсекретарь То Лам выделил четыре направления: активизацию сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и подготовки кадров, развитие международного финансового центра — всё это во имя процветания и благополучия обеих стран.
По случаю встречи Генсекретарь предложил Группе межпартийных депутатов парламента Великобритании по дружбе с Вьетнамом продолжать обмен делегациями, содействовать расширению культурных, образовательных и научных связей, укреплению взаимодействия между деловыми кругами двух стран, а также активизировать обмен опытом и проведение тематических семинаров между профильными комитетами парламентов, особенно в вопросах развития международного финансового рынка во Вьетнаме.