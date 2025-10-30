Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генсекретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Группой межпартийных депутатов парламента Великобритании по дружбе с Вьетнамом

По сообщению спецкорреспондента ВИА, 29 октября в Лондоне, в рамках официального визита в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Группой межпартийных депутатов парламента Великобритании по дружбе с Вьетнамом.
  Генсекретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Группой межпартийных депутатов парламента Великобритании по дружбе с Вьетнамом. Фото: ВИА  
Генсекретарь ЦК КПВ То Лам выразил искреннюю благодарность Группе за её активный вклад в развитие вьетнамско-британских отношений во многих областях, особенно в сфере культуры, образования и межчеловеческих обменов. Отмечая, что Вьетнам и Великобритания всегда уделяют большое внимание всестороннему сотрудничеству — на уровне партий, правительств, парламентов и народов, Генсекретарь подчеркнул, что достигнутые позитивные результаты в развитии отношений между двумя странами во многом обусловлены поддержкой и искренними чувствами британских друзей, в частности членов Группы. По его словам, сочетание этих факторов создаёт синергетический эффект, способствующий дальнейшему укреплению связей между народами и развитию сотрудничества в политико-дипломатической, экономической, торгово-инвестиционной и других сферах.

Парламентарии из Группы отметили, что визит Генсекретаря То Лама имеет исключительно важное значение для двусторонних отношений, открывая новую, более глубокую и всестороннюю фазу их развития. Они поблагодарили Вьетнам за поддержку вступления Великобритании во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-тихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП).

Во время встречи депутаты выразили глубокое впечатление от выступления Генсекретаря То Лама в Оксфордском университете, в котором он изложил стратегическое видение дальнейшего развития отношений между Вьетнамом и Великобританией. Отвечая на вопросы членов Группы о приоритетах во двустороннем сотрудничестве в ближайшей перспективе, Генсекретарь То Лам выделил четыре направления: активизацию сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и подготовки кадров, развитие международного финансового центра — всё это во имя процветания и благополучия обеих стран.

По случаю встречи Генсекретарь предложил Группе межпартийных депутатов парламента Великобритании по дружбе с Вьетнамом продолжать обмен делегациями, содействовать расширению культурных, образовательных и научных связей, укреплению взаимодействия между деловыми кругами двух стран, а также активизировать обмен опытом и проведение тематических семинаров между профильными комитетами парламентов, особенно в вопросах развития международного финансового рынка во Вьетнаме.

ВИА/ИЖВ

