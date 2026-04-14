Генсекретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам c супругой отправились с государственным визитом в Китай

В состав делегации входят: Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный секретарь Секретариата; Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, секретарь ЦК, заведующий Организационным отделом ЦК; генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель Премьер-министра, министр обороны; генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности; Нгуен Тхань Нги, член Политбюро, секретарь ЦК, заведующий Отдела ЦК по политике и стратегии; Ле Хоай Чунг, член Политбюро, министр иностранных дел; Доан Минь Хуан, член Политбюро, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина; Чан Дык Тханг, член Политбюро, секретарь Парткома Ханоя; Нгуен Хай Нинь, член ЦК, руководитель Канцелярии ЦК КПВ; Нгуен Хонг Зьен, член ЦК, заместитель председателя Национального собрания; Ле Кхань Хай, член ЦК, руководитель Канцелярии Президента; Хоанг Тхань Тунг, член ЦК, министр юстиции; Нго Ван Туан, член ЦК, министр финансов; Ле Мань Хунг, член ЦК, министр промышленности и торговли; Чинь Вьет Хунг, член ЦК, министр сельского хозяйства и окружающей среды; Чан Хонг Минь, член ЦК, министр строительства; Лам Тхи Фыонг Тхань, член ЦК, министр культуры, спорта и туризма; Ву Хай Куан, член ЦК, министр науки и технологий; Хоанг Минь Шон, член ЦК, министр образования и подготовки кадров; То Ан Со, помощник Генсекретаря и Президента, руководитель Канцелярий Генсекретаря; Фам Тхань Бинь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Китае.

Это первый государственный визит Генсек, Президента То Лама в качестве высшего руководителя Партии и государства. Он проходит ровно через год после государственного визита во Вьетнам Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина (14–15 апреля 2025 года), а также является уже третьим двусторонним визитом высших руководителей двух партий и государств за короткий период менее двух лет.